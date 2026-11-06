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Что означает белый крест на дереве: можно ли стирать отметку в лесу

Анна Косик
6 ноября 2026, 05:22
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Маркировка деревьев в лесу может содержать важную информацию, но здесь есть несколько нюансов.
Что означает белый крест на дереве: можно ли стирать отметку в лесу
Что означают отметки краской на деревьях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Что может означать белый крест на стволе дерева
  • Обозначают ли так деревья, предназначенные для вырубки
  • Как самостоятельно распознать назначение лесной отметки

Белый крест, нарисованный краской на стволе дерева, не является универсальным знаком и в разных лесах может означать разное. Это может быть полевая метка, часть локальной системы маркировки или указатель, связанный с лесохозяйственными работами.

Главред узнал, что значение определяют место нанесения, соседние символы и то, кто именно сделал отметку. Об этом сообщили специалисты Trojmiasto.pl.

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В каких местах на деревьях рисуют кресты

Такие знаки встречаются в лесах, парках и зонах отдыха. Одни заметны издалека, другие имеют размер всего в несколько сантиметров. Одиночный крест у лесной дороги следует толковать иначе, чем серию одинаковых символов на нескольких деревьях подряд.

Что означает белый крест на дереве: можно ли стирать отметку в лесу
Как избавиться от мха и лишайника на деревьях / Инфографика: Главред

Отметки на стволах могут касаться конкретных хозяйственных мероприятий, охраны леса или выделения участков для научных наблюдений. Например, во время осеннего учета основных вредителей сосны используют белые буквы и цифры, обозначающие участки для мониторинга.

"В целом маркировка в лесу служит для того, чтобы обозначить рабочие зоны, идентифицировать отдельные деревья, обозначить маршруты и точки для различных нужд, а также помочь работникам ориентироваться на местности. Цвет и форму знака всегда следует оценивать в рамках конкретной системы, применяемой на этой территории", - поясняется в статье.

Означает ли крест на дереве, что его будут рубить

Туристы часто считают, что дерево с нарисованным крестом подготовлено к срубу. На самом деле деревья для лесозаготовки маркируются в соответствии с протоколами, регулирующими лесохозяйственные работы.

Однако правила, согласно которым каждый белый крест сигнализирует о запланированной вырубке, не существует. К тому же отметка может относиться не к отдельному дереву, а к более обширному участку.

Как распознать назначение отметки

Если символ повторяется на соседних деревьях, это может указывать на маршрут или определённую линию на местности. Буквы и цифры рядом свидетельствуют о системе идентификации или полевых работах, а расположение у дороги или перекрёстка троп может означать ориентир.

Стоит также выяснить, ведутся ли поблизости лесохозяйственные работы, и проверить информационные стенды, которые нередко объясняют местную систему обозначений.

Также не рекомендуется самостоятельно стирать или закрашивать обозначения. Даже малозаметный знак может быть важен для управляющего территорией, а его исчезновение способно нарушить работу или затруднить ориентирование в лесу.

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Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

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