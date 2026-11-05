Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Одна привычка при поливе губит комнатные растения: о чём стоит знать

Марина Иваненко
5 ноября 2026, 15:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Полив комнатных растений по строгому графику может привести к гибели растений в горшках. Как определить потребность в влаге и избежать опасного перелива.
- Как изменить уход за растениями зимой
Как изменить уход за растениями зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему не стоит поливать комнатные растения по графику
  • Как определить, когда комнатным растениям нужна вода
  • Какие ошибки при поливе вредят корням

Фиксированный день полива кажется удобным способом ухода за комнатными растениями. Однако привычка поливать все вазоны по одному графику может им навредить. Дело в том, что потребность в воде зависит не от календаря, а от многих факторов: вида растения, сезона, температуры в комнате, освещения и состава почвы. Главред расскажет подробнее.

Чрезмерный полив - одна из самых распространенных причин гибели комнатных растений. Как объясняет венгерское издание kerteszkedj.hu, растения не нуждаются в воде по четкому календарному графику. В частности, специалисты Университета Клемсона предупреждают, что переувлажнение часто приводит к проблемам с корневой системой. Поэтому даже регулярный уход может иметь негативные последствия, если не учитывать реальное состояние почвы.

видео дня

Почему комнатным растениям не подходит одинаковый график полива

Факультет садоводства Университета Южной Каролины подчеркивает: универсального правила относительно частоты полива не существует. Растения нужно поливать тогда, когда они действительно нуждаются во влаге, а не тогда, когда наступает привычный день недели.

Потребность в воде зависит от нескольких важных факторов

Вид растения

Растения с крупными или тонкими листьями, а также с неглубокой корневой системой обычно нуждаются в большем количестве воды. Зато суккуленты способны накапливать влагу, поэтому их поливают реже.

Период развития

Во время активного роста и цветения растениям требуется больше воды. В период покоя их потребности уменьшаются.

Материал и размер горшка

Влага быстрее испаряется через стенки неглазурованных глиняных горшков, чем через пластиковые или глазурованные. Крупное растение в небольшом вазоне также быстрее истощает запасы воды в почве.

Состав почвы

Торфяные и мелкозернистые смеси дольше удерживают влагу, чем рыхлый субстрат из коры, песка и перлита.

Местоположение

В тёплом, сухом и солнечном помещении почва высыхает быстрее, чем в прохладном затененном уголке.

Даже два одинаковых вазона могут нуждаться в поливе в разное время, если стоят в разных местах или растут в субстратах разного состава.

Почему в отопительный сезон привычный режим полива не работает

С началом отопительного сезона условия содержания комнатных растений заметно меняются. Воздух в помещениях становится более сухим, а температура возле батарей повышается. Из-за этого верхний слой почвы в вазонах на подоконнике над радиатором может быстро пересыхать, хотя более глубокие слои почвы остаются влажными.

В то же время в более прохладных комнатах вода испаряется медленнее, а растения потребляют её меньше. Поэтому ориентироваться только на сухую поверхность почвы не стоит: это может привести к избыточному поливу.

Многие комнатные растения лучше держать подальше от батарей. Сухой горячий воздух может негативно влиять на листья, а резкие перепады температуры создают дополнительный стресс. Еще одна распространенная ошибка - поливать растение чаще из-за того, что оно начало вянуть. На самом деле причиной может быть не недостаток, а избыток влаги.

Зимой большинство комнатных растений растут медленнее из-за сокращения светового дня. Соответственно, уменьшается и потребность в воде. График, который подходил летом, в холодное время года может оказаться слишком интенсивным.

Комнатные растения от влажности
Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как понять, что комнатное растение пора поливать

Чтобы не ориентироваться на календарь, стоит научиться проверять влажность почвы. Для этого не обязательно покупать специальные приборы - достаточно нескольких простых способов.

Проверка пальцем

Окуните палец в почву на несколько сантиметров. Если земля на этой глубине сухая, растению может потребоваться полив. При этом стоит учитывать особенности конкретного вида.

Стук по горшку

В глиняных вазонах звук может подсказать, насколько сух субстрат: глухой звук обычно свидетельствует о наличии влаги, а более звонкий и пустотный - о более сухой почве.

Вес вазона

Горшок с сухой почвой заметно легче, чем после полива. Если регулярно поднимать вазон, со временем разницу будет легко почувствовать.

Цвет субстрата

По мере высыхания почва обычно становится светлее. Однако этот способ лучше использовать в сочетании с другими проверками.

Специалисты Университета Клемсона также предупреждают, что показания бытовых влагомеров не всегда точны. На результат могут влиять состав почвы и наличие в ней питательных веществ, поэтому не стоит полагаться только на показания прибора.

Видео о том, как и когда поливать комнатные растения, можно посмотреть здесь:

Как правильно поливать комнатные растения

Когда почва действительно нуждается в увлажнении, важно тщательно полить растение. Воду добавляют до тех пор, пока она не начнёт вытекать из дренажных отверстий на дне горшка. Это помогает увлажнить весь субстрат, ведь значительная часть корневой системы расположена в нижних двух третях вазона.

Воду, скопившуюся в поддоне или декоративном кашпо, нужно слить. Если оставить горшок в ней, корни будут постоянно контактировать с избытком влаги, что повышает риск их загнивания.

Если почва пересохла настолько, что перестала хорошо впитывать воду, можно полить её дважды. Сначала увлажните землю, подождите примерно полчаса, а затем повторите полив. Другой способ - поставить горшок в ёмкость с водой, чтобы субстрат постепенно впитал влагу снизу. Когда верхний слой станет влажным, вазон нужно вынуть и дать лишней воде стечь.

Вода для полива должна быть комнатной температуры. Университет Клемсона рекомендует использовать воду температурой примерно 17–22 °C. Также не стоит поливать комнатные растения водой после бытового умягчителя: она может содержать натрий и хлориды, которые накапливаются в почве и вредят растениям.

Почему увядшее растение не всегда нуждается в воде

Увядание листьев часто воспринимают как очевидный признак недостатка влаги. Однако такая реакция может возникать и из-за чрезмерного полива. Если корни начали загнивать в переувлажненной почве, они теряют способность нормально поглощать воду. В результате растение вянет, хотя в почве в вазоне вполне достаточно влаги.

Поэтому дополнительный полив в такой ситуации только ухудшит состояние растения. Сначала нужно проверить почву и, при необходимости, осмотреть корни.

Не стоит считать универсальным решением и полив кубиками льда. Такой способ подходит не всем комнатным растениям и не заменяет обычного контроля влажности субстрата. Если же фикус внезапно начинает сбрасывать листья, причина также не обязательно заключается в неправильном поливе: на его состояние могут влиять смена места, освещения и температуры.

Читайте также:

Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
комнатные растения интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

16:12Война
Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

16:00Экономика
Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

15:26Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

Последние новости

16:44

Капуста для голубцов будет мягкой и податливой: как за 5 минут подготовить листья

16:40

Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

16:39

Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

16:27

Лаванда для сна, хлорофитум для ванной: какие растения рекомендуют для разных комнат

16:13

Путин хочет заставить Украину капитулировать: в ISW предупредили о новой тактике

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
16:12

Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

16:06

Знают единицы: какими бывают кухонные ножи и для чего они предназначены

16:00

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

15:59

Одна привычка при поливе губит комнатные растения: о чём стоит знать

Реклама
15:26

Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

15:17

Вмятины на ковре исчезнут за ночь: в этом помогут обычные кубики льда

15:14

Враг простреливает тыл: военный сообщил об ухудшении ситуации на фронте

15:04

В США после победы демократов на выборах готовят импичмент — что известно

15:01

Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

14:55

"Черная пятница" 2026: какие компьютеры действительно стоит покупать со скидками и как распознать поддельную акцию новости компании

14:48

7 вещей, которые нельзя оставлять возле радиатора зимой: они могут испортиться

14:40

Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе: результат удивитВидео

14:39

Человека, считавшегося пропавшим без вести после удара по Камышевахе, нашли живымФото

14:12

Звезда "Во все тяжкие" разводится с женой после 24 лет брака

14:02

Удача выберет своих фаворитов: самый счастливый день для каждого знака зодиака

Реклама
13:59

Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

13:56

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

13:43

Зачем ставить миску с уксусом в комнате: простой трюк с неожиданным эффектом

13:27

"Возвращаю футболку с номером 7": Роналду попрощался со сборной Португалии

13:02

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

12:54

Садоводам советуют вбить гвоздь в дерево для урожая: действительно ли метод работает

12:46

Гороскоп Таро на завтра 6 ноября: Ракам - не соглашаться, Львам - вернуть контроль

12:36

Дешевый способ отмыть унитаз от налета – что надо залить внутрь

12:35

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимаетсяВидео

12:33

Метро в Киеве не работает, графики отключений света отменены в четырех регионахФото

12:21

В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известноФото

11:46

"Это опасно": Зеленский раскрыл, чего ждать от США, Путина и МаскаВидео

11:44

Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

11:34

Винница под ударом реактивных дронов: над городом столб черного дымаВидео

10:59

Изысканные рулетики из лаваша для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут

10:52

Декабрист не цветет: семь ошибок, из-за которых растение сбрасывает бутоны

10:32

ВСУ сорвали наступление РФ на нескольких направлениях: где враг атаковал больше всего

10:19

Путин задумается, есть ли смысл продолжать войну: что должны сделать США

09:42

Торопиться с покупкой долларов не стоит: как скоро изменится курс валют

09:25

Победа демократов в США может изменить политику Трампа в отношении Украины: чего ожидать

Реклама
09:00

Рейтинги НМТ: на что стоит обратить внимание новости компании

08:28

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

08:11

Днепр пережил массированную атаку дронов: есть раненые и пожары на критических объектах

07:29

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

06:35

Дроны атаковали Рязань: горит Wildberries и НПЗ, снабжающий топливом армию РФ

05:39

Как сэкономить до 50% на топливе: японский метод, о котором знают не все водителиВидео

05:00

Долги останутся в прошлом: для трех знаков зодиака начнется денежная полоса

04:33

Гороскоп на завтра, 6 ноября: Близнецам — прибыль, Водолеям — обман

03:58

Не только проявление нежности: что на самом деле хочет собака, когда лижет руку

03:30

От спальни до ванной: топ-10 лучших растений для любого уголка квартиры

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять