Одна привычка при поливе губит комнатные растения: о чём стоит знать

Полив комнатных растений по строгому графику может привести к гибели растений в горшках. Как определить потребность в влаге и избежать опасного перелива.

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Как изменить уход за растениями зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Почему не стоит поливать комнатные растения по графику

Как определить, когда комнатным растениям нужна вода

Какие ошибки при поливе вредят корням

Фиксированный день полива кажется удобным способом ухода за комнатными растениями. Однако привычка поливать все вазоны по одному графику может им навредить. Дело в том, что потребность в воде зависит не от календаря, а от многих факторов: вида растения, сезона, температуры в комнате, освещения и состава почвы. Главред расскажет подробнее.

Чрезмерный полив - одна из самых распространенных причин гибели комнатных растений. Как объясняет венгерское издание kerteszkedj.hu, растения не нуждаются в воде по четкому календарному графику. В частности, специалисты Университета Клемсона предупреждают, что переувлажнение часто приводит к проблемам с корневой системой. Поэтому даже регулярный уход может иметь негативные последствия, если не учитывать реальное состояние почвы.

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Почему комнатным растениям не подходит одинаковый график полива

Факультет садоводства Университета Южной Каролины подчеркивает: универсального правила относительно частоты полива не существует. Растения нужно поливать тогда, когда они действительно нуждаются во влаге, а не тогда, когда наступает привычный день недели.

Потребность в воде зависит от нескольких важных факторов

Вид растения

Растения с крупными или тонкими листьями, а также с неглубокой корневой системой обычно нуждаются в большем количестве воды. Зато суккуленты способны накапливать влагу, поэтому их поливают реже.

Период развития

Во время активного роста и цветения растениям требуется больше воды. В период покоя их потребности уменьшаются.

Материал и размер горшка

Влага быстрее испаряется через стенки неглазурованных глиняных горшков, чем через пластиковые или глазурованные. Крупное растение в небольшом вазоне также быстрее истощает запасы воды в почве.

Состав почвы

Торфяные и мелкозернистые смеси дольше удерживают влагу, чем рыхлый субстрат из коры, песка и перлита.

Местоположение

В тёплом, сухом и солнечном помещении почва высыхает быстрее, чем в прохладном затененном уголке.

Даже два одинаковых вазона могут нуждаться в поливе в разное время, если стоят в разных местах или растут в субстратах разного состава.

Почему в отопительный сезон привычный режим полива не работает

С началом отопительного сезона условия содержания комнатных растений заметно меняются. Воздух в помещениях становится более сухим, а температура возле батарей повышается. Из-за этого верхний слой почвы в вазонах на подоконнике над радиатором может быстро пересыхать, хотя более глубокие слои почвы остаются влажными.

В то же время в более прохладных комнатах вода испаряется медленнее, а растения потребляют её меньше. Поэтому ориентироваться только на сухую поверхность почвы не стоит: это может привести к избыточному поливу.

Многие комнатные растения лучше держать подальше от батарей. Сухой горячий воздух может негативно влиять на листья, а резкие перепады температуры создают дополнительный стресс. Еще одна распространенная ошибка - поливать растение чаще из-за того, что оно начало вянуть. На самом деле причиной может быть не недостаток, а избыток влаги.

Зимой большинство комнатных растений растут медленнее из-за сокращения светового дня. Соответственно, уменьшается и потребность в воде. График, который подходил летом, в холодное время года может оказаться слишком интенсивным.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как понять, что комнатное растение пора поливать

Чтобы не ориентироваться на календарь, стоит научиться проверять влажность почвы. Для этого не обязательно покупать специальные приборы - достаточно нескольких простых способов.

Проверка пальцем

Окуните палец в почву на несколько сантиметров. Если земля на этой глубине сухая, растению может потребоваться полив. При этом стоит учитывать особенности конкретного вида.

Стук по горшку

В глиняных вазонах звук может подсказать, насколько сух субстрат: глухой звук обычно свидетельствует о наличии влаги, а более звонкий и пустотный - о более сухой почве.

Вес вазона

Горшок с сухой почвой заметно легче, чем после полива. Если регулярно поднимать вазон, со временем разницу будет легко почувствовать.

Цвет субстрата

По мере высыхания почва обычно становится светлее. Однако этот способ лучше использовать в сочетании с другими проверками.

Специалисты Университета Клемсона также предупреждают, что показания бытовых влагомеров не всегда точны. На результат могут влиять состав почвы и наличие в ней питательных веществ, поэтому не стоит полагаться только на показания прибора.

Видео о том, как и когда поливать комнатные растения, можно посмотреть здесь:

Как правильно поливать комнатные растения

Когда почва действительно нуждается в увлажнении, важно тщательно полить растение. Воду добавляют до тех пор, пока она не начнёт вытекать из дренажных отверстий на дне горшка. Это помогает увлажнить весь субстрат, ведь значительная часть корневой системы расположена в нижних двух третях вазона.

Воду, скопившуюся в поддоне или декоративном кашпо, нужно слить. Если оставить горшок в ней, корни будут постоянно контактировать с избытком влаги, что повышает риск их загнивания.

Если почва пересохла настолько, что перестала хорошо впитывать воду, можно полить её дважды. Сначала увлажните землю, подождите примерно полчаса, а затем повторите полив. Другой способ - поставить горшок в ёмкость с водой, чтобы субстрат постепенно впитал влагу снизу. Когда верхний слой станет влажным, вазон нужно вынуть и дать лишней воде стечь.

Вода для полива должна быть комнатной температуры. Университет Клемсона рекомендует использовать воду температурой примерно 17–22 °C. Также не стоит поливать комнатные растения водой после бытового умягчителя: она может содержать натрий и хлориды, которые накапливаются в почве и вредят растениям.

Почему увядшее растение не всегда нуждается в воде

Увядание листьев часто воспринимают как очевидный признак недостатка влаги. Однако такая реакция может возникать и из-за чрезмерного полива. Если корни начали загнивать в переувлажненной почве, они теряют способность нормально поглощать воду. В результате растение вянет, хотя в почве в вазоне вполне достаточно влаги.

Поэтому дополнительный полив в такой ситуации только ухудшит состояние растения. Сначала нужно проверить почву и, при необходимости, осмотреть корни.

Не стоит считать универсальным решением и полив кубиками льда. Такой способ подходит не всем комнатным растениям и не заменяет обычного контроля влажности субстрата. Если же фикус внезапно начинает сбрасывать листья, причина также не обязательно заключается в неправильном поливе: на его состояние могут влиять смена места, освещения и температуры.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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