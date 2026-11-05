Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе: результат удивит

Смоченная уксусом бумага помогает добраться до труднодоступных участков сантехники, где скапливаются минеральный налет и ржавые пятна.

https://glavred.info/lifehack/zachem-tualetnuyu-bumagu-zamachivayut-v-uksuse-rezultat-udivit-10809641.html Ссылка скопирована

Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе - трюк с неожиданным результатом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как очистить унитаз от ржавчины

Как удалить налет в унитазе

Как почистить унитаз уксусом

Туалетная бумага и обычный уксус могут стать необычными помощниками при уборке унитаза. Этот простой домашний способ помогает бороться с минеральными отложениями и ржавыми пятнами в труднодоступных местах, куда сложно добраться обычной щеткой.

Об этом необычном методе рассказали блогерши, авторы YouTube-каналов Natural Cures и Life's Next Project. Для его применения понадобятся всего два доступных ингредиента, а сам процесс не требует сложных манипуляций. Как правильно воспользоваться этим способом и сколько времени нужно для очистки - выяснял Главред.

видео дня

Зачем замачивать туалетную бумагу в уксусе

Обычные магазинные чистящие средства не всегда подходят тем, кто хочет самостоятельно готовить домашние растворы. Блогерша Natural Cures обратила внимание на возможность использования простых ингредиентов, которые уже есть дома.

Она предлагает воспользоваться белым уксусом, который, по её словам, обладает полезными при уборке свойствами. Автор также объяснила, почему этот продукт используют для борьбы с загрязнениями.

"Уксус - это эффективное чистящее средство с высокой концентрацией уксусной кислоты, которое действует как дезинфицирующее средство и мощный антимикробный агент, способный уничтожать определенные виды бактерий, а также удалять жир", - отметила автор YouTube-канала Natural Cures.

Для приготовления домашнего средства нужно взять один рулон туалетной бумаги и белый уксус. Сначала рулон кладут в миску, после чего полностью пропитывают жидкостью. Полученный материал можно использовать для очистки поверхностей.

Смотрите видео о том, чем очистить унитаз под ободком:

Как очистить унитаз от ржавчины и налета с помощью уксуса

Особенно полезен этот метод для участков под ободком унитаза. Именно там часто скапливаются минеральные отложения и ржавые пятна, которые сложно удалить во время обычной уборки.

Блогерша Life's Next Project решила проверить этот способ на практике. Она обратила внимание на то, что туалетную бумагу удобно использовать для обработки труднодоступных мест, ведь после завершения процедуры её можно убрать без дополнительных манипуляций.

"Кстати, я использую именно туалетную бумагу, потому что в конце мы сможем просто вытолкнуть всё это из-под ободка унитаза и смыть. Так что мне не придётся ничего выбрасывать", - рассказала автор YouTube-канала Life's Next Project.

Для начала нужно оторвать несколько кусочков туалетной бумаги и окунуть их в уксус. После этого пропитанный материал необходимо разместить под ободком унитаза, уделяя особое внимание загрязнённым участкам.

Важно, чтобы бумага плотно прилегала к поверхности и не выпадала. Процедуру нужно повторить по всему периметру, чтобы обработать все места с пятнами.

Смотрите видео о домашнем средстве для чистки унитаза:

Сколько держать туалетную бумагу с уксусом под ободком унитаза

После нанесения домашнего средства не нужно сразу браться за щетку. Блогерша советует оставить пропитанный материал на поверхности примерно на один час.

За это время уксус будет взаимодействовать с загрязнениями, а бумага будет удерживать его непосредственно у пятен. Именно продолжительность контакта является важной частью этого способа.

"Оставьте это на час. Дело в том, что время сделает всю работу за нас. Пропитанная уксусом туалетная бумага прилипает к этим пятнам. И за этот час уксус должен их удалить", - подчеркнула блогерша.

По завершении процедуры бумагу нужно убрать. Блогерша проверила результат и показала, насколько изменился вид обработанного участка.

Помогает ли уксус удалить минеральные пятна в унитазе

По результатам эксперимента уксус смог устранить значительную часть загрязнений. В то же время блогерша отметила, что некоторые следы остались, поэтому для полной очистки процедуру, вероятно, придется повторить.

"Вау, уксус отлично справился. Конечно, он не удалил всё, и, вероятно, мне придётся повторить этот процесс, чтобы избавиться от пятен, которые остались на самом дне. Но как для первого раза - результат замечательный", - поделилась автор YouTube-канала Life's Next Project.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Natural Cures Natural Cures - англоязычный YouTube-канал, посвящённый бытовым лайфхакам, уходу за собой, питанию и натуральным средствам. Авторы публикуют практические советы, рецепты и рекомендации по решению повседневных проблем. Дата создания: 8 июля 2016 года. Основной язык: английский. Количество подписчиков: около 3,66 млн. Общее количество просмотров: более 460 млн. Количество видео: более 3200. Статистика приблизительная, по данным сторонних аналитических сервисов на начало ноября 2026 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред