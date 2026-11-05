Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе: результат удивит

Юрий Берендий
5 ноября 2026, 14:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Смоченная уксусом бумага помогает добраться до труднодоступных участков сантехники, где скапливаются минеральный налет и ржавые пятна.
Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе: результат удивит
Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе - трюк с неожиданным результатом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как очистить унитаз от ржавчины
  • Как удалить налет в унитазе
  • Как почистить унитаз уксусом

Туалетная бумага и обычный уксус могут стать необычными помощниками при уборке унитаза. Этот простой домашний способ помогает бороться с минеральными отложениями и ржавыми пятнами в труднодоступных местах, куда сложно добраться обычной щеткой.

Об этом необычном методе рассказали блогерши, авторы YouTube-каналов Natural Cures и Life's Next Project. Для его применения понадобятся всего два доступных ингредиента, а сам процесс не требует сложных манипуляций. Как правильно воспользоваться этим способом и сколько времени нужно для очистки - выяснял Главред.

видео дня

Зачем замачивать туалетную бумагу в уксусе

Обычные магазинные чистящие средства не всегда подходят тем, кто хочет самостоятельно готовить домашние растворы. Блогерша Natural Cures обратила внимание на возможность использования простых ингредиентов, которые уже есть дома.

Она предлагает воспользоваться белым уксусом, который, по её словам, обладает полезными при уборке свойствами. Автор также объяснила, почему этот продукт используют для борьбы с загрязнениями.

"Уксус - это эффективное чистящее средство с высокой концентрацией уксусной кислоты, которое действует как дезинфицирующее средство и мощный антимикробный агент, способный уничтожать определенные виды бактерий, а также удалять жир", - отметила автор YouTube-канала Natural Cures.

Для приготовления домашнего средства нужно взять один рулон туалетной бумаги и белый уксус. Сначала рулон кладут в миску, после чего полностью пропитывают жидкостью. Полученный материал можно использовать для очистки поверхностей.

Смотрите видео о том, чем очистить унитаз под ободком:

Как очистить унитаз от ржавчины и налета с помощью уксуса

Особенно полезен этот метод для участков под ободком унитаза. Именно там часто скапливаются минеральные отложения и ржавые пятна, которые сложно удалить во время обычной уборки.

Блогерша Life's Next Project решила проверить этот способ на практике. Она обратила внимание на то, что туалетную бумагу удобно использовать для обработки труднодоступных мест, ведь после завершения процедуры её можно убрать без дополнительных манипуляций.

"Кстати, я использую именно туалетную бумагу, потому что в конце мы сможем просто вытолкнуть всё это из-под ободка унитаза и смыть. Так что мне не придётся ничего выбрасывать", - рассказала автор YouTube-канала Life's Next Project.

Для начала нужно оторвать несколько кусочков туалетной бумаги и окунуть их в уксус. После этого пропитанный материал необходимо разместить под ободком унитаза, уделяя особое внимание загрязнённым участкам.

Важно, чтобы бумага плотно прилегала к поверхности и не выпадала. Процедуру нужно повторить по всему периметру, чтобы обработать все места с пятнами.

Смотрите видео о домашнем средстве для чистки унитаза:

Сколько держать туалетную бумагу с уксусом под ободком унитаза

После нанесения домашнего средства не нужно сразу браться за щетку. Блогерша советует оставить пропитанный материал на поверхности примерно на один час.

За это время уксус будет взаимодействовать с загрязнениями, а бумага будет удерживать его непосредственно у пятен. Именно продолжительность контакта является важной частью этого способа.

"Оставьте это на час. Дело в том, что время сделает всю работу за нас. Пропитанная уксусом туалетная бумага прилипает к этим пятнам. И за этот час уксус должен их удалить", - подчеркнула блогерша.

По завершении процедуры бумагу нужно убрать. Блогерша проверила результат и показала, насколько изменился вид обработанного участка.

Помогает ли уксус удалить минеральные пятна в унитазе

По результатам эксперимента уксус смог устранить значительную часть загрязнений. В то же время блогерша отметила, что некоторые следы остались, поэтому для полной очистки процедуру, вероятно, придется повторить.

"Вау, уксус отлично справился. Конечно, он не удалил всё, и, вероятно, мне придётся повторить этот процесс, чтобы избавиться от пятен, которые остались на самом дне. Но как для первого раза - результат замечательный", - поделилась автор YouTube-канала Life's Next Project.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Natural Cures

Natural Cures - англоязычный YouTube-канал, посвящённый бытовым лайфхакам, уходу за собой, питанию и натуральным средствам. Авторы публикуют практические советы, рецепты и рекомендации по решению повседневных проблем.

Дата создания: 8 июля 2016 года.

Основной язык: английский.

Количество подписчиков: около 3,66 млн.

Общее количество просмотров: более 460 млн.

Количество видео: более 3200.

Статистика приблизительная, по данным сторонних аналитических сервисов на начало ноября 2026 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
туалетная бумага унитаз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

16:12Война
Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

16:00Экономика
Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

15:26Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

Последние новости

16:44

Капуста для голубцов будет мягкой и податливой: как за 5 минут подготовить листья

16:40

Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

16:39

Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

16:27

Лаванда для сна, хлорофитум для ванной: какие растения рекомендуют для разных комнат

16:13

Путин хочет заставить Украину капитулировать: в ISW предупредили о новой тактике

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
16:12

Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

16:06

Знают единицы: какими бывают кухонные ножи и для чего они предназначены

16:00

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

15:59

Одна привычка при поливе губит комнатные растения: о чём стоит знать

Реклама
15:26

Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

15:17

Вмятины на ковре исчезнут за ночь: в этом помогут обычные кубики льда

15:14

Враг простреливает тыл: военный сообщил об ухудшении ситуации на фронте

15:04

В США после победы демократов на выборах готовят импичмент — что известно

15:01

Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

14:55

"Черная пятница" 2026: какие компьютеры действительно стоит покупать со скидками и как распознать поддельную акцию новости компании

14:48

7 вещей, которые нельзя оставлять возле радиатора зимой: они могут испортиться

14:40

Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе: результат удивитВидео

14:39

Человека, считавшегося пропавшим без вести после удара по Камышевахе, нашли живымФото

14:12

Звезда "Во все тяжкие" разводится с женой после 24 лет брака

14:02

Удача выберет своих фаворитов: самый счастливый день для каждого знака зодиака

Реклама
13:59

Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

13:56

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

13:43

Зачем ставить миску с уксусом в комнате: простой трюк с неожиданным эффектом

13:27

"Возвращаю футболку с номером 7": Роналду попрощался со сборной Португалии

13:02

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

12:54

Садоводам советуют вбить гвоздь в дерево для урожая: действительно ли метод работает

12:46

Гороскоп Таро на завтра 6 ноября: Ракам - не соглашаться, Львам - вернуть контроль

12:36

Дешевый способ отмыть унитаз от налета – что надо залить внутрь

12:35

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимаетсяВидео

12:33

Метро в Киеве не работает, графики отключений света отменены в четырех регионахФото

12:21

В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известноФото

11:46

"Это опасно": Зеленский раскрыл, чего ждать от США, Путина и МаскаВидео

11:44

Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

11:34

Винница под ударом реактивных дронов: над городом столб черного дымаВидео

10:59

Изысканные рулетики из лаваша для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут

10:52

Декабрист не цветет: семь ошибок, из-за которых растение сбрасывает бутоны

10:32

ВСУ сорвали наступление РФ на нескольких направлениях: где враг атаковал больше всего

10:19

Путин задумается, есть ли смысл продолжать войну: что должны сделать США

09:42

Торопиться с покупкой долларов не стоит: как скоро изменится курс валют

09:25

Победа демократов в США может изменить политику Трампа в отношении Украины: чего ожидать

Реклама
09:00

Рейтинги НМТ: на что стоит обратить внимание новости компании

08:28

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

08:11

Днепр пережил массированную атаку дронов: есть раненые и пожары на критических объектах

07:29

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

06:35

Дроны атаковали Рязань: горит Wildberries и НПЗ, снабжающий топливом армию РФ

05:39

Как сэкономить до 50% на топливе: японский метод, о котором знают не все водителиВидео

05:00

Долги останутся в прошлом: для трех знаков зодиака начнется денежная полоса

04:33

Гороскоп на завтра, 6 ноября: Близнецам — прибыль, Водолеям — обман

03:58

Не только проявление нежности: что на самом деле хочет собака, когда лижет руку

03:30

От спальни до ванной: топ-10 лучших растений для любого уголка квартиры

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять