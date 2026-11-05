Торопиться с покупкой долларов не стоит: как скоро изменится курс валют

Банкир спрогнозировал, исчезнет ли на следующей неделе дефицит наличных долларов.

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Прогноз курса валют в Украине на 9–15 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Лесовой:

Отметка в 45 грн за доллар теряет психологическое значение

Спрос на валюту на межбанке превышает предложение на 20–25%

Покупать доллар на ажиотаже может быть невыгодно

Курс доллара 9–15 ноября будет держаться в коридоре 45–45,7 грн, евро - 50–52 грн. При этом оснований для резкого обесценивания гривны пока нет. Рынок постепенно привыкает к новому уровню курса, а нехватка наличной валюты в обменных пунктах должна исчезнуть в ближайшие дни.

Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Главреду.

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По оценке банкира, недельная динамика в целом будет повторять тенденции последних двух недель. На рынок по-прежнему давят военные риски и высокие валютные потребности экономики, но нервозность вокруг курса постепенно спадает.

"В то же время важным психологическим фактором станет постепенное привыкание граждан к курсу доллара в районе 45 грн. Этот рубеж уже преодолен, а значит, его значение как определенного эмоционального ориентира будет постепенно ослабевать", - отмечает Лесовой.

Ежедневные колебания, по его прогнозу, не превысят 0,05–0,15 грн на межбанке, 0,1–0,2 грн в коммерческих банках и 0,3 грн в обменных пунктах. Среднее расхождение между межбанковским и наличным курсами составит 0,1–0,15 грн, а отклонение в течение недели - до 1–1,5 % от стартового уровня.

Впрочем, история национальной валюты знает и другие сценарии.

"Однако здесь стоит помнить, что за годы существования гривны мы уже неоднократно наблюдали, как преодоление очередного психологического рубежа провоцировало волну ажиотажного спроса. Граждане, опасаясь дальнейшего подорожания доллара, спешили покупать валюту именно на пиках курса, нередко переплачивая за нее", - напоминает банкир.

Поэтому в ближайшее время не стоит поддаваться эмоциям и нужно критически относиться к громким прогнозам о якобы неизбежном стремительном обесценивании гривны. Тем более что Национальный банк располагает достаточными ресурсами и инструментами для сдерживания чрезмерных курсовых колебаний даже в сложных военных условиях.

Давление на гривну не исчезнет

Снижение напряженности, впрочем, не устраняет фундаментальные факторы давления на гривну.

"Российские обстрелы энергетической, промышленной и логистической инфраструктуры и в дальнейшем будут создавать дополнительные расходы для предприятий. А это напрямую повлияет на производство, импортные потребности и потребительские цены", - предупреждает эксперт.

Инфляция, по его словам, останется одним из ключевых факторов для валютного рынка и носит преимущественно военный характер. Цены растут прежде всего из-за удорожания энергии, топлива, перевозок и восстановления разрушенных мощностей.

Рычаги НБУ в такой ситуации ограничены, однако именно это будет определять его поведение на рынке.

"И хотя Нацбанк имеет возможность влиять на инфляционные ожидания и поддерживать доверие к гривне, с помощью монетарных инструментов невозможно напрямую устранить причины таких расходов. В то же время именно поэтому можно ожидать, что регулятор будет пытаться удерживать курс вблизи текущих уровней, чтобы чрезмерное ослабление гривны не стало дополнительным фактором роста цен", - убежден банкир.

На межбанковском рынке, по предварительным оценкам эксперта, спрос на валюту может на 20–25 % превышать предложение. Основными покупателями останутся импортеры топлива, энергетического оборудования и сырья для производства.

Компенсировать этот разрыв НБУ будет с помощью интервенций - ориентировочно на $1–1,5 млрд еженедельно. Режим управляемой гибкости позволит регулятору сглаживать резкие скачки курса, которые могли бы разжечь инфляционные ожидания.

Почему не стоит спешить с покупкой доллара

Заметно иначе сейчас ведет себя уличный валютный рынок. Из-за временной нехватки физического наличного доллара разница между курсами обменных пунктов и межбанковского рынка несколько увеличилась.

Однако важно понимать, что такой дисбаланс связан прежде всего с ограниченным физическим предложением валюты, а не с фундаментальными изменениями на валютном рынке.

Курс доллара / Инфографика: Главред

В ближайшие дни, по прогнозам Лесового, банки пополнят запасы американской валюты. Это поможет восстановить привычное соотношение курсов, а цена продажи в пунктах обмена может несколько снизиться.

"Временное подорожание наличного доллара не обязательно свидетельствует о начале нового этапа девальвации гривны. Зато покупка валюты по завышенным ценам может оказаться невыгодной, если после пополнения банками запасов наличности курсы продажи несколько снизятся. Поэтому лучшим ориентиром для граждан должны оставаться реальные финансовые потребности, а не попытки любой ценой опередить возможный рост курса", - советует Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам Олега Пендзина, курс доллара в Украине может взлететь до 50-60 грн, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что на 5 ноября Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар после рекордного подорожания пошел вниз, однако евро и злотый выросли в цене.

Накануне стало известно, что до 8 ноября курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. И хотя ситуация будет оставаться достаточно динамичной, резких курсовых колебаний пока не ожидается.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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