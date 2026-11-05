От спальни до ванной: топ-10 лучших растений для любого уголка квартиры

Специалисты объяснили, какие растения в спальне улучшат сон, а какие подходят для ванной.

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Зелень на кухне превращается в личный фермерский мини-рынок / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Подбирать комнатные цветы нужно под условия конкретной комнаты

Пряные травы подойдут для кухни, а лаванда улучшит сон в спальне

Для детской лучше взять безотказный и крепкий фикус

Комнатные растения способны преобразить любой интерьер: добавить уюта, оживить пространство и создать приятную атмосферу. Но не каждый цветок одинаково хорошо подходит для разных помещений. Одни растения любят солнечный свет, другие прекрасно чувствуют себя в тени или повышенной влажности.

Эксперты назвали лучшие комнатные растения для каждой комнаты в доме и рассказали, как за ними ухаживать, пишет Главред.

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Лучшее растение для кухни: пряные травы

Если выращивать зелень на кухне, то можно сэкономить на ее покупке в магазине или рынке.

"Небольшой огород с пряными травами на кухне - это словно собственный фермерский рынок под рукой. К тому же ничто так не вдохновляет на кулинарные эксперименты, как аромат свежего базилика", - рассказал изданию Martha Stewart сертифицированный арборист Бен Макинери.

Некоторые травы, например розмарин, могут вырастать до 1,8 м.

Пряным травам понадобится не менее 6–8 часов солнечного света и регулярный полив.

Лучшее растение для семейной гостиной: эпипремнум (потос)

Потос - идеальный выбор для гостиной. Его длинные свисающие побеги выглядят очень эффектно, а само растение считается одним из самых неприхотливых в уходе.

Потос добавляет интерьеру живую зеленую нотку. Кроме того, его очень интересно размножать.

Длина побегов может достигать трех метров.

Условия выращивания: от слабого до яркого рассеянного освещения. Поливать, когда почва станет сухой на ощупь.

Потос / Фото: pexels.com

Лучшее растение для парадной гостиной: колоказия (слоновье ухо)

Мишель Пойтрас, главный дизайнер интерьеров Lucien Marie Design, любит украшать гостиные и семейные комнаты эффектными растениями, особенно тропическими видами с крупными листьями.

"Такие помещения обычно достаточно просторные, поэтому здесь есть место для крупных растений, которые могут разрастаться как в высоту, так и в ширину", - объяснила она.

По словам дизайнера, колоказия особенно привлекательна благодаря своим большим бархатистым листьям.

Размер: от 90 до 180 см в высоту и ширину.

Условия выращивания: яркий рассеянный солнечный свет и постоянно влажная почва.

Лучшие растения для домашней библиотеки: кактусы и суккуленты

В домашней библиотеке обычно достаточно света: он попадает и на столы для чтения, и на книжные полки. Это создает благоприятные условия для выращивания светолюбивых растений, отмечает эксперт по садоводству Мелвин Кубиан.

"В такой обстановке прекрасно будут чувствовать себя кактусы, эхеверии, очитки, алоэ и толстянки. Их компактный и аккуратный вид позволяет размещать растения даже на пустующих книжных полках, добавляя интерьеру рабочего кабинета или библиотеки особый шарм", - сказала специалист.

Размер: от 5 до 30 см в высоту.

Условия выращивания: яркий прямой или рассеянный свет, редкий полив.

Кактус / Фото pixabay.com

Лучшее растение для спальни: лаванда

Лаванда (Lavandula angustifolia) давно перестала быть растением исключительно для ароматических саше.

"Лаванда в горшке способна превратить спальню в настоящий ароматный оазис", - говорит Макинери.

Одна из ее клиенток заметила, что стала лучше спать после того, как поставила горшок с лавандой на прикроватную тумбочку.

Размер: от 60 до 90 см в высоту.

Условия выращивания: яркое солнце, полив после подсыхания почвы.

Лаванда / Фото: pexels.com

Лучшее растение для детской комнаты: фикус каучуконосный

Выбирая растения для детской, в первую очередь следует думать о безопасности. Лучше избегать колючих и острых видов, которыми ребенок может случайно пораниться.

Каучуконосный фикус хорошо подойдет для угла детской комнаты благодаря своим безопасным листьям. Кроме того, его плотные, словно резиновые, листья и крепкие стебли способны выдержать случайные повреждения, а затем растение может восстановиться так, будто ничего и не произошло.

Размер: от 60 см до 3 м в высоту.

Условия выращивания: яркий рассеянный свет и умеренный полив.

Листья фикуса можно протирать от пыли мягкой щеточкой или влажной тканью. Также растению полезен теплый душ, который поможет очистить листву и вернуть ей блеск.

Фикус лировидный / Фото: Википедия

Лучшее растение для гостевой комнаты: замиокулькас

Замиокулькас отлично подходит для гостевой комнаты благодаря своей выносливости и неприхотливости. Он переносит как слабое, так и яркое рассеянное освещение и нуждается лишь в периодическом поливе. Поэтому это идеальный вариант для помещения, где растению не всегда могут уделять внимание каждый день.

Глянцевые темно-зеленые листья замиокулькаса придают интерьеру элегантность и делают комнату более уютной.

Высота замиокулькаса - до 90 см.

Условия выращивания: от слабого до яркого рассеянного освещения, периодический полив.

Замиокулькас (долларовое дерево) / Фото pexels.com

Лучшее растение для ванной: хлорофитум

При оформлении интерьера комнатными растениями ванную часто обходят вниманием. Однако некоторые виды прекрасно чувствуют себя именно в этом помещении. Для создания собственного зеленого уголка в ванной Макинери рекомендует выбрать хлорофитум.

Эти растения обожают влажность. Хлорофитум легко превратит безликую ванную комнату в настоящий тропический уголок.

Высота - до 60 см.

Условия выращивания: умеренное или яркое освещение, полив после подсыхания почвы.

Хлорофитум / Фото rastenievod.com

Лучшее растение для прачечной: сансевиерия

В прачечной растения могут постоянно подвергаться воздействию различных запахов, пусть даже и не слишком сильных. Хотя такие вещества не обязательно причинят растению серьезный вред, лучше выбрать вид, способный выдерживать воздействие летучих химических соединений. Сансевиерия отлично подходит для таких условий.

Кроме того, ее выразительные листья с характерным рисунком прекрасно сочетаются с современным интерьером прачечных, в котором часто преобладают белые оттенки.

Размер: от 60 до 150 см в высоту.

Условия выращивания: яркий рассеянный свет и редкий полив.

Сансевиерия / Фото pixabay.com

Лучшее растение для домашнего кабинета: спатифиллум

Спатифиллум - настоящий природный освежитель воздуха, который способен сделать атмосферу в помещении приятнее.

Многие говорят, что спатифиллум может помочь избавиться от головных болей и улучшить концентрацию внимания.

Хотя способность растения очищать воздух научно не доказана, спатифиллум остается красивым украшением рабочего пространства и помогает оживить интерьер.

Размер: высота - до 90 см.

Условия выращивания: рассеянный солнечный свет и влажная, хорошо дренированная почва.

Спатифиллум / Фото instagram.com/spatifillum_flow

Как писал Главред, комнатные растения, способны регулировать влажность, могут стать дополнением к уходу за домом. Читайте - какие цветы помогают бороться с конденсатом и плесенью.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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