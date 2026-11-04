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Суд вынес решение в отношении псевдомедика из столкновений в Борщаговке - как её наказали

Юрий Берендий
4 ноября 2026, 18:19
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Дело Валентины Молодой связано с попыткой вывезти военнослужащего и столкновениями возле поста НГУ.

Суд вынес решение в отношении псевдомедика из столкновений в Борщаговке - как её наказали
"Псевдомедик" из столкновений в Петропавловской Борщаговке получила наказание - какое решение принял суд / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

  • Суд поместил Валентину Молодую под стражу на два месяца
  • Меру пресечения избрали без права на залог
  • Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы

Соломенский районный суд Киева отправил псевдомедика Валентину Молоду, фигурирующую в деле о столкновениях в Петропавловской Борщаговке, под стражу на два месяца без права на залог. Женщину подозревают в препятствовании законной деятельности военных, распространении информации об их расположении и организации массовых беспорядков. Об этом говорилось в трансляции Суспільного из зала суда.

видео дня

По версии обвинения, женщина могла быть причастна к организации схемы по вывозу военнослужащих из мест дислокации под видом оказания экстренной медицинской помощи. За такие услуги, как утверждает следствие, она просила 107 тысяч гривен.

Прокурор Марина Грушевская сообщила, что не позднее 30 октября 2026 года Молодая договорилась с Татьяной Киреевой о совместных действиях против подразделения воинской части. Согласно материалам дела, участники также планировали помогать военнослужащим самовольно покидать места прохождения службы.

"В ходе досудебного расследования установлено, что не позднее 30 октября 2026 года Киреева Татьяна Игоревна вступила в сговор с Молодой Валентиной Владимировной о совместном совершении уголовного правонарушения, направленного на препятствование законной деятельности подразделения воинской части путем блокирования его деятельности, а также содействия военнослужащим в самовольном покидании места прохождения военной службы", - сказала прокурор.

По словам Грушевской, 30 октября Киреева создала группу в Telegram, куда передала информацию о местонахождении объекта. На следующий день другой фигурант дела Виктор Ена прибыл по указанному адресу и осуществил видеосъемку.

Как развивались события 2 ноября

Утром 2 ноября Молодая и Ена приехали к дому в Петропавловской Борщаговке. По материалам следствия, женщина выдавала себя за сотрудницу скорой помощи, снимала происходящее на видео и сообщала о якобы незаконном удержании военнослужащих.

Прокурор утверждает, что подозреваемая призывала людей приезжать к дому, а её спутник обеспечивал видеофиксацию и управлял автомобилем.

"В ходе просмотра этих видеозаписей было установлено, что Молодая совершала провокационные действия, направленные на обострение конфликтной ситуации, на провоцирование противостояния с представителями власти, а также распространяла информацию об обстоятельствах пребывания военнослужащих", - сказала Марина Грушевская.

Обвинение настаивало на самой строгой мере пресечения. Прокурор аргументировала это риском побега подозреваемой, уничтожения доказательств и возможного влияния на свидетелей.

Что ответила Валентина Молодая

Сама подозреваемая отрицала свою причастность к организации беспорядков. Она заявила, что приехала по вызову женщины по имени Татьяна, которая якобы сообщила о незаконном удержании и пытках своего мужа.

Молодая утверждала, что сначала не знала о военном статусе объекта, куда её попросили приехать.

"Я не знала, что это военный объект, узнала, когда приехал господин генерал", - сказала подозреваемая.

Она также объяснила, откуда у нее оказалась медицинская форма и почему она представилась сотрудницей службы экстренной помощи.

"У меня есть клиника "Прайм", которая оказывает неотложную медицинскую помощь и зарегистрирована на меня. Я являюсь главным врачом этой клиники. Я могу выполнять любые обязанности, если это касается жизни и здоровья людей", - заявила Молодая.

По её словам, в помещении находились четверо мужчин, которым якобы требовалась медицинская помощь. Среди них, как утверждает подозреваемая, был мужчина с переломом позвоночника и пациент со стомой. В то же время она отрицала, что собирала людей или подстрекала их к противостоянию.

Адвокаты просили не помещать женщину под стражу. Среди аргументов защиты - наличие у подозреваемой 11-летней дочери, которая нуждается в материнской опеке и из-за отсутствия матери не может посещать школу.

Что сообщила СБУ об организаторах беспорядков

Отдельно Служба безопасности Украины сообщила о задержании трех организаторов беспорядков в Петропавловской Борщаговке. По версии спецслужбы, одна из фигуранток получила заказ на вывоз военнослужащего Национальной гвардии из пункта дислокации под видом оказания экстренной медицинской помощи.

Для реализации замысла, по данным СБУ, использовали частный автомобиль, не принадлежавший ни одному медицинскому учреждению. К схеме также привлекли мужчину, который должен был выполнять роль фельдшера.

Правоохранители утверждают, что накануне столкновений он проводил разведку вблизи места расположения подразделения Нацгвардии. А 2 ноября одна из фигуранток распространяла в социальных сетях манипулятивные сообщения, чтобы спровоцировать общественный резонанс.

При осмотре телефона подозреваемой следователи обнаружили переписку с другими лицами, в которой обсуждались сценарии несанкционированных акций против украинских военных.

СБУ сообщила фигурантам о подозрении по статьям 114-1 и 114-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и незаконном распространении информации о расположении воинских формирований.

По этим статьям подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Столкновения в Петропавловской Борщаговке - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что резонансный инцидент в Петропавловской Борщаговке имел все признаки заранее спланированной провокации. По данным следствия, одна из участниц событий разведала объект за три суток до инцидента и приобрела автомобиль скорой помощи для реализации замысла, действуя в сговоре с водителем. В ходе изъятия и осмотра мобильного телефона этого лица правоохранители обнаружили подробные фотографии объекта, а также переписку с администраторами Telegram-каналов и координирующими кураторами.

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал события в Петропавловской Борщаговке недопустимыми и призвал к проведению максимально объективного расследования для сохранения общественного доверия к государственным институтам. Он подчеркнул, что вражеские спецслужбы систематически работают над подрывом доверия к армии и внутренней безопасности, поэтому властям необходим честный и открытый диалог с гражданским обществом.

Ранее командующий Национальной гвардией Александр Пивненко лично прибыл на место происшествия в Петропавловской Борщаговке, пообщался с местными жителями и пообещал тщательно проверить информацию об избиении людей. Чиновник сообщил, что четверо военнослужащих после инцидента были госпитализированы, уточнив, что эти мужчины ранее самовольно покинули часть и были возвращены в подразделения.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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