Провокацию в Борщаговке готовили заранее: Буданов раскрыл неожиданные детали

Женщина в медицинской форме купила авто скорой и за трое суток разведала объект, а в ее телефоне нашли переписку с телеграм-каналами.

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Что рассказал Буданов о событиях в Петропавловской Борщаговке 2 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное из заявления:

Женщина в медицинской форме заранее разведала объект

В её телефоне нашли переписку с телеграм-каналами

Буданов признал, что ситуация продемонстрировала напряженность в обществе

События в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, где 2 ноября толпа собралась возле дома с военными Нацгвардии, имели признаки спланированной провокации: женщина в форме медика как минимум за три суток до этого провела "разведку" объекта. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии ТСН.

Буданов рассказал о причинах использования гражданских зданий для нужд военных. По его словам, из-за масштабной мобилизации в Украине не хватает постоянных мест дислокации для всех подразделений. Поэтому помещения в различных населенных пунктах арендуют или передают военным в пользование для обустройства складов и временного размещения личного состава.

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"Это ненормально и неправильно. Но в то же время это реальность: мест постоянной дислокации на всех сейчас не хватает и не может хватать, ведь должен постоянно происходить маневр. Стационарных казарм в таком количестве просто не существует. Это необходимость", - пояснил глава ОП.

Отдельно Буданов сообщил об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о заранее спланированном инциденте. По его словам, один человек якобы надел форму медицинского персонала, приобрел автомобиль скорой помощи и вместе с водителем как минимум за три дня до событий проводил разведку объекта.

При проверке телефона этого человека, по словам главы Офиса президента, были обнаружены фотографии здания, переписка и другие связанные с ним материалы. Также была найдена переписка с Telegram-каналами, которые впоследствии начали массово распространять информацию о происшествии.

"Готовилось преднамеренное действие. Есть переписка, есть фотографии и так далее. Есть переписка с определенными Telegram-каналами, которые начали массово рассылать эту информацию. Я не знаю, с какой именно целью это делалось - из личных мотивов, чтобы поднять свой рейтинг или заработать деньги, - но возникнет вопрос: кто же платит такие деньги за подобные услуги? Или, возможно, всё-таки с немного иной, антигосударственной целью", - заявил Кирилл Буданов.

По словам руководителя ОП, этого человека задержали. В то же время он предостерег от попыток объяснить весь инцидент исключительно действиями возможных провокаторов. По его мнению, событие также продемонстрировало напряженность в обществе и наличие проблем, которые необходимо решать.

Отдельно Буданов рассказал о состоянии людей, пострадавших во время событий. Те, кому требовалась помощь, находятся в больнице. В то же время, по его словам, большинство из них после осмотра не нуждались в медицинском вмешательстве.

"Те, кому потребовалась помощь, находятся в больнице. Большинство из них, как оказалось, не нуждались в какой-либо медицинской помощи. Но все это со временем станет понятно", - отметил Буданов.

Чиновник также подчеркнул, что ни одна из сторон не имеет права прибегать к произволу.

"Никто не имеет права действовать произвольно - ни гражданские, ни военные", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Вечером 2 ноября возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии, собрались люди после сообщений о якобы удержании там людей. Полиция получила вызов от сотрудников частной скорой помощи, которые сообщили, что им препятствуют в доступе к пациенту.

"Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности", - сообщила полиция Киевской области в Telegram.

Начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области Борис Бреус рассказал, что именно женщина, представившаяся врачом, вызвала полицию и начала распространять информацию о том, что в доме якобы незаконно удерживают людей. По данным "Следствия.Инфо", у неё при себе было удостоверение журналистки-расследовательницы от общественной организации, и она называла себя владелицей клиники, которая, по данным издания, не работает.

После случившегося Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. В ГБР отметили, что часть утверждений, которые распространялись в сети, пока не имеет надлежащего подтверждения.

События в Петропавловской Борщаговке - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 2 ноября глава ОП Кирилл Буданов прибыл в Петропавловскую Борщаговку, чтобы разобраться в столкновении возле дома с военными. Прибыв на место событий, он подчеркнул, что дело будет находиться под надзором ГБР, Генпрокуратуры и других правоохранительных структур. В то же время в Нацгвардии объявили о служебном расследовании.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что это здание временной дислокации подразделения, куда прибывают военнослужащие, мобилизованные через ТЦК. По его словам, четырёх военнослужащих, ранее самовольно покинувших части, отправили в больницу. Генерал также назвал проблемой само место дислокации, ведь туда может прилететь российская ракета.

Тема мобилизации и работы ТЦК остается одной из самых чувствительных для украинского общества. В конце августа Буданов заявил, что Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно. В то же время он выразил надежду, что удастся изменить подходы к так называемой "силовой бусификации", которая иногда имеет место.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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