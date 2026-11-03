Почему стоит есть бананы вечером перед сном: эксперты назвали 6 важных причин

Триптофан, магний и калий, содержащиеся в этом фрукте, влияют на выработку гормонов сна, но в некоторых случаях такая привычка может нанести вред.

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Как банан перед сном влияет на засыпание и ночной сон / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Почему банан перед сном помогает быстрее заснуть

Когда лучше есть фрукт, чтобы улучшить сон

Кому стоит ограничить употребление бананов вечером

Банан, съеденный за один-два часа до сна, может помочь быстрее заснуть и спать спокойнее. Фрукт содержит триптофан, магний, калий, витамин B6 и углеводы, которые влияют на выработку гормонов сна и расслабление мышц. В то же время людям с заболеваниями почек, диабетом или рефлюксом такую привычку следует согласовать с врачом, сообщает венгерское издание Hazipatika со ссылкой на Verywell Health.

Лучшее время для вечернего перекуса наступает не непосредственно перед тем, как лечь в постель, а немного раньше. Если съесть банан за час-два до сна, организм успеет переварить фрукт и усвоить питательные вещества.

Главную роль в этом играет триптофан. Из этой аминокислоты мозг синтезирует серотонин, который способствует расслаблению и регулирует сон, а также мелатонин, управляющий циклом сна и бодрствования. Некоторые исследования показывают, что триптофан из пищи помогает быстрее засыпать и спать глубже.

Степень зрелости плода также имеет значение. Больше всего триптофана в желтых спелых бананах, тогда как в перезрелых, с коричневыми пятнами, появляется уже готовый мелатонин.

Дополнительный эффект дают углеводы: в банане среднего размера их примерно 27 г. Углеводы перед сном облегчают поступление триптофана в мозг, а значит, усиливают синтез серотонина и мелатонина. Этот процесс поддерживает и витамин B6, который также содержится в этом фрукте.

Как дольше сохранить свежесть бананов / Инфографика: Главред

Магний, калий и клетчатка: защита от ночных пробуждений

Еще одно вещество, полезное для вечернего отдыха, - это магний. Он расслабляет мышцы и нервную систему и может участвовать в выработке мелатонина. Люди с низким уровнем магния чаще жалуются на бессонницу, поэтому банан перед сном может помочь им расслабиться.

Банан также является известным источником калия. Этот электролит помогает предотвратить мышечные судороги, которые нередко возникают ночью, и в целом способствует расслаблению организма.

От пробуждений из-за голода защищает клетчатка: в среднем банане её около 3 г. Она даёт длительное ощущение сытости. Больше всего клетчатки в менее спелых плодах, ведь во время созревания часть её превращается в сахар.

Кому следует быть осторожными

Для большинства людей банан безопасен, однако в некоторых случаях стоит следить за количеством фрукта и временем его употребления. Речь идет о заболеваниях почек, сахарном диабете, рефлюксе и других проблемах с пищеварением. Банан также может вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами, поэтому людям с хроническими заболеваниями или соблюдающим специальную диету издание рекомендует проконсультироваться со специалистом.

Отдельно Hazipatika подчеркивает, что сам по себе фрукт не решает проблем со сном. Не менее важны здоровые привычки: меньше времени перед экранами вечером, отход ко сну каждый день в одно и то же время, прохладная, темная и тихая спальня, ограничение кофе и других напитков с кофеином во второй половине дня.

Если человек длительное время плохо засыпает или часто просыпается ночью, стоит обратиться к врачу, ведь причиной может быть нарушение сна, требующее обследования и лечения. Некачественный сон связывают с трудностями в контроле веса, худшими результатами на работе или в учебе, а также с более высоким риском сердечных заболеваний, гипертонии, диабета и депрессии.

Смотрите видео о том, кому можно есть бананы, а кому не стоит:

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