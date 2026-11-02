Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

Даже в холодильнике лимоны могут сморщиться и затвердеть, если не позаботиться о правильных условиях хранения.

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Как правильно хранить лимоны / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Где хранить лимоны, чтобы они оставались свежими до четырёх недель

Как правильно хранить разрезанный лимон

Можно ли замораживать цитрусовые

Купленные лимоны часто начинают морщиться, твердеть и терять сок уже через неделю. Даже холодильник не всегда помогает избежать этой проблемы. Однако есть простой способ сохранить цитрусовые свежими до четырех недель. Для этого понадобится обычный герметичный пакет с застежкой.

Главред расскажет, как правильно хранить лимоны.

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Где хранить лимоны, чтобы они не высыхали

Фруктовая ваза на кухонном столе - не лучшее место для лимонов, пишет El Español. При комнатной температуре плоды могут начать терять сочность уже примерно через неделю. Причина - тепло и сухой воздух. Из-за пористой структуры кожуры влага постепенно испаряется, поэтому лимоны сморщиваются, твердеют и становятся менее сочными.

Рекомендуем хранить целые лимоны в холодильнике, используя герметичный пакет с застежкой zip-lock.

Сухие лимоны положите в пакет, плотно закройте его и поместите в отделение для овощей и фруктов. Добавлять воду не нужно. Такой способ помогает удерживать влагу внутри пакета и замедляет высыхание плодов.

Как хранить разрезанный лимон

Если для приготовления блюда понадобилась только цедра, не оставляйте очищенный фрукт открытым в холодильнике. Плотно оберните его пищевой пленкой и положите в холодильник.

Так же можно хранить половинки лимона. Главное - закрыть срез, чтобы мякоть не подсыхала. Однако такие плоды лучше использовать в течение нескольких дней.

Можно ли замораживать лимоны

Если лимоны не удается использовать в ближайшее время, их остатки можно заморозить. Например, цедру стоит переложить в небольшой герметичный контейнер или пакет и поместить в морозильную камеру. Примерно в течение трех недель она будет хорошо сохранять свои свойства, хотя постепенно может терять яркость цвета.

Лимонный сок удобно замораживать в формочках для льда. Готовые кубики можно добавлять в соусы, маринады и другие блюда. После размораживания вкус сока может стать несколько менее насыщенным.

Как сохранить лимоны на несколько месяцев

Еще один способ длительного хранения - консервирование с солью. Такой метод особенно популярен в марокканской кухне: лимоны выдерживают в большом количестве соли в собственном соке. Для аромата иногда добавляют лавровый лист, корицу, перец или гвоздику.

При консервировании кожура становится мягче, а вкус лимонов - менее кислым, с выраженными солеными нотками.

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Об источнике: El Español El Español - это авторитетное испанское ежедневное цифровое общественно-политическое издание, основанное в 2015 году известным журналистом Педро Х. Рамиресом, штаб-квартира которого расположена в Мадриде. Онлайн-газета является одним из ведущих и самых посещаемых новостных ресурсов Испании, освещающим национальные и мировые события, экономику, культуру, а также публикующим материалы на тему здорового образа жизни, ухода за домом и практических бытовых советов.

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