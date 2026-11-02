Не только на Рождество: как заставить декабрист цвести два или три раза в год

Основные условия для цветения - прохлада, скупой полив и длинные ночи без света.

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Как добиться, чтобы рождественская звезда цвели год за годом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

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Как распознать настоящий декабрист

Сколько раз в год может цвести декабрист

Как поливать, подкармливать и пересаживать растение

Цветущие кактусы, которые в конце осени продают как "рождественские", часто оказываются другим растением - шлюмбергерой усечённой (Schlumbergera truncata), известной в Украине как декабрист. Выбрасывать такие растения после цветения не стоит: при правильном уходе они цветут дважды, а иногда и трижды в год, сообщает финский журнал Meillä kotona.

Настоящий рождественский кактус - гибрид Schlumbergera × buckleyi. Звенья его стебля имеют закругленные, почти гладкие края, тогда как у ноябрьского кактуса по краям хорошо заметны острые выступы. Помогают и цветы: у рождественского кактуса они бледнее, чем у красноцветковых листопадных кактусов и их гибридов.

Подобная путаница существует и с другими листовыми кактусами. Весенний гибрид Rhipsalidopsis × graeseri с цветами от розовых до белых, желтых и персиковых часто продают как пасхальный кактус, хотя настоящий пасхальный кактус - мелкоцветковый природный вид. Эпифиллум остролепестковый (Epiphyllum oxypetalum), распускающий ароматные цветы ночью, ошибочно называют "королевой ночи". На самом деле это название принадлежит колючему вьющемуся кактусу из рода Selenicereus.

Почему декабрист не цветет

Среди владельцев комнатных растений распространено убеждение, что листовые кактусы цветут только в суровых условиях. Издание предостерегает от крайностей в обе стороны.

"Мучить растение не стоит, но и чрезмерно баловать его тоже не следует", - пишет Meillä kotona.

Если кактус постоянно стоит в равномерно тёплой комнате и получает одинаковый полив, он цветёт скудно или вообще не образует бутонов. Год листовых кактусов делится на период роста и период покоя. Закладке бутонов способствуют температура 10–15 градусов, сокращенный полив, короткий световой день и длинная ночь, которую ничего не нарушает. Если один способ не сработал, авторы советуют попробовать другой.

Два цветения в год у декабриста добиться относительно просто, третье требует опыта, удачного места и немного везения. Наиболее обильно растение цветет в конце года: толчком обычно становится период продолжительностью 4–6 недель, когда ночи длятся не менее 12 часов. Вечернее дополнительное освещение осенью и в начале зимы, напротив, может ослабить или полностью остановить цветение.

Помогает и лето на свежем воздухе. Растение можно вынести в полутень - на балкон, под навес или на ветку дерева - и вернуть в дом до заморозков. Похолодание в августе–сентябре стимулирует бутонирование, поэтому кактус часто заносят в помещение уже с бутонами. Прямой солнечный свет, однако, за несколько дней повреждает растения, привыкшие к комнатным условиям.

Весной декабрист тоже может зацвести, хотя и скромнее. Для этого его на 4–6 недель переносят в прохладное место с температурой 10–15 градусов и уменьшают полив - но так, чтобы стебли не мякли и не сморщивались.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Полив, свет и пересадка

Листовые кактусы в основном являются эпифитами, то есть в природе растут на деревьях и кустах. Из-за этого они плохо переносят длительную засуху, а небольшая корневая система легко страдает от постоянной влаги - особенно в сочетании с прохладой и плотной почвой. Если основание стебля загнило, здоровую верхушку обычно можно укоренить как новое растение.

В период роста субстрат поливают регулярно, давая поверхности подсохнуть, в период покоя полив сокращают. С весны до осени растения подкармливают слабым раствором удобрения для кактусов или комнатных растений. Лучшее место - светлое, без прямых солнечных лучей, обычно восточное или западное окно.

Бутоны у магазинных растений часто опадают из-за стресса: пересохшей почвы или резкой смены условий. Во время бутонизации и цветения почву дают лишь слегка подсохнуть между поливами. Поворачивать или переставлять кактус лучше всего, пока бутоны ещё маленькие. Самым коварным вредителем авторы называют щитовку, прячущуюся под ватообразным пушком: её нужно вовремя заметить, чтобы она не перекинулась на другие растения.

Листовые кактусы лучше всего цветут в вазоне, плотно заполненном корнями, поэтому крупные экземпляры могут годами расти в одном горшке - достаточно обновлять верхний слой почвы. Пересаживают их после периода покоя или после цветения в рыхлый, воздухопроницаемый, слабокислый субстрат. Обычную цветочную землю можно разбавить перлитом, крупным песком или корой.

Размножить листовые кактусы можно и свежими семенами, тогда как старые всходят плохо. Своими пыльцами цветы не опыляются, поэтому для скрещивания требуется растение другого происхождения. Гибрид белоцветкового и красноцветкового декабриста, например, может иметь розовые цветы.

Смотрите видео о том, чего не любит декабрист:

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Об источнике: Meillä kotona Meillä kotona (meillakotona.fi) - это популярный финский веб-сайт, посвященный темам дома, дизайна интерьеров, строительства, кулинарии и садоводства. Портал объединяет контент сразу нескольких известных финских тематических изданий и журналов (таких как Avotakka, Kotivinkki, Maku, Meidän Talo и др.). Он служит практическим источником вдохновения, советов по ремонту, идей для обустройства дома и дачи, а также проверенных рецептов и рекомендаций по уходу за растениями.

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