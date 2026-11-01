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Секрет экономии электричества: как проверить холодильник обычной бумагой

Алексей Тесля
1 ноября 2026, 21:36
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Резиновая полоса отвечает за плотное закрывание холодильника и сохранение холода внутри камеры.
холодильник
Что важно знать об уходе за холодильником / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Виновником ухудшения работы холодильника может оказаться небольшая резиновая деталь
  • Проверить быстро состояние уплотнителя можно самостоятельно

Многие бытовые приборы постепенно начинают работать менее эффективно, но причину повышенного потребления электричества не всегда удается обнаружить сразу.

В случае с холодильником виновником может оказаться небольшая резиновая деталь, о которой владельцы часто забывают, - уплотнитель дверцы, пишет Мeglepetes.

видео дня

Именно эта резиновая полоса отвечает за плотное закрывание холодильника и сохранение холода внутри камеры. Однако со временем материал теряет эластичность, покрывается трещинами, деформируется или загрязняется. В результате через образовавшиеся зазоры проникает теплый воздух, а компрессору приходится чаще включаться, чтобы поддерживать нужную температуру.

Проверить состояние уплотнителя можно самостоятельно, причем для этого не понадобятся специальные приборы. Достаточно обычного листа бумаги.

Простой тест, который выявит проблему

Откройте холодильник и зажмите лист бумаги между корпусом и резиновой прокладкой. Затем закройте дверцу и попробуйте вытянуть лист наружу.

Результат поможет оценить состояние уплотнения:

  • Если бумага вытаскивается с заметным усилием, значит, дверца в этом месте прилегает достаточно плотно.
  • Если лист свободно выскальзывает практически без сопротивления, герметичность может быть нарушена.

Однако проверять только один участок недостаточно. Повторите эксперимент по всему периметру дверцы: сверху, снизу и с обеих сторон. Нередко резина изнашивается неравномерно, поэтому в одних местах холодильник закрывается хорошо, а в других образуются небольшие зазоры.

Не спешите покупать новый уплотнитель

Если бумажный тест выявил слабое прилегание, это еще не повод сразу менять резиновую прокладку. Иногда причиной проблемы становится обычная грязь, остатки пищи и липкий налет, мешающие плотному контакту поверхностей.

Попробуйте очистить уплотнитель теплой водой с небольшим количеством мыла, используя мягкую ткань. После этого тщательно вытрите резину насухо и снова проведите проверку.

Если же вы обнаружили трещины, разрывы, сильную деформацию или затвердевшие участки, возможно, потребуется замена детали.

Что делать, если гудит холодильник
/ Инфографика: Главред

Почему нельзя игнорировать эту неисправность

Даже небольшая щель в дверце способна повлиять на эффективность работы холодильника. Из-за постоянного поступления теплого воздуха прибору приходится тратить больше энергии на охлаждение внутренней камеры.

В результате увеличивается нагрузка на компрессор, а счета за электричество могут неприятно удивить. Поэтому периодическая проверка резинового уплотнителя - простая профилактическая мера, которая поможет вовремя обнаружить проблему и избежать лишних расходов.

Смотрите видео - как правильно извлечь поддон для сбора воды из холодильника

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Об источнике: Meglepetes

Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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