65 холодильников в одном приборе: что на кухне потребляет больше всего электроэнергии

Духовка, холодильник, чайник и индукционная плита потребляют разное количество электроэнергии.

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Сколько стоит пользование духовкой, холодильником и чайником: расчет расходов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

О чем идет речь в материале:

Сколько электроэнергии потребляет духовка

Сколько электроэнергии потребляет холодильник

Сколько электроэнергии потребляет электрический чайник

Электрическая духовка мощностью 2600 Вт во время работы потребляет столько же мгновенной мощности, сколько 65 холодильников с компрессорами мощностью 40 Вт каждый. В то же время расходы на электроэнергию зависят не только от мощности приборов, но и от продолжительности их работы и частоты использования.

Эксперты издания Krotoszynska сравнили энергопотребление кухонных приборов и рассчитали, во сколько может обойтись их использование по тарифу 4,32 грн за кВт·ч. Главред выяснил , сколько электроэнергии потребляют духовка, холодильник, чайник и индукционная плита, и как сократить расходы.

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Почему духовка потребляет столько же мощности, сколько 65 холодильников

Электрическая духовка требует значительной мощности, особенно во время нагрева до заданной температуры. Для сравнения можно взять духовку мощностью 2600 Вт и компрессор холодильника, который во время работы потребляет около 40 Вт.

Если разделить мощность духовки на мощность одного компрессора, получим 65. Однако это сравнение касается мгновенной мощности, а не общего количества электроэнергии, потребленной в течение дня.

Холодильник подключен к сети круглосуточно, но его компрессор включается и выключается в зависимости от необходимости. Духовка же потребляет значительную мощность в течение ограниченного времени, а фактические показатели зависят от модели прибора и режима работы.

Сколько стоит пользование электрической духовкой

Расходы на электроэнергию зависят от количества киловатт-часов, потребленных во время работы прибора, и от тарифа. Согласно приведенному расчету, если за 30 минут выпечки духовка потребляет 1,25 кВт·ч, то при тарифе 4,32 грн за кВт·ч это будет стоить примерно 5,40 грн.

Если пользоваться духовкой ежедневно в течение получаса при тех же условиях, годовые расходы на электроэнергию составят около 1971 грн.

Это ориентировочные показатели. Фактическая сумма зависит от температуры выпечки, времени разогрева, типа блюд и продолжительности работы нагревательных элементов.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник

Холодильник работает круглосуточно, поэтому его потребление распределяется на длительный период. Если прибор потребляет 0,75 кВт·ч в сутки, по тарифу 4,32 грн за кВт·ч его работа будет стоить примерно 3,24 грн в день.

В год расходы составят около 1183 грн. Однако реальное потребление зависит от модели холодильника, условий эксплуатации и частоты работы компрессора.

Сколько стоит пользование электрическим чайником

Электрический чайник работает недолго, но во время нагрева воды потребляет значительную мощность. Если его суточное потребление составляет 0,6 кВт·ч, то по тарифу 4,32 грн за кВт·ч это примерно 2,59 грн в день.

В годовом исчислении расходы составят около 946 грн. Чтобы не тратить электроэнергию зря, стоит нагревать только то количество воды, которое необходимо для приготовления напитка или блюда.

Сколько электроэнергии потребляет индукционная плита

Индукционная плита также может существенно влиять на счета за электроэнергию. Её потребление зависит от количества активных зон нагрева, установленной мощности и продолжительности приготовления.

Если средняя мощность во время работы составляет 1200 Вт, за один час плита будет потреблять 1,2 кВт·ч. По тарифу 4,32 грн за кВт·ч это примерно 5,18 грн.

При ежедневном использовании в течение часа при тех же условиях годовые расходы составят около 1892 грн. В то же время это лишь приблизительный расчет, ведь плита не обязательно работает на одинаковой мощности в течение всего времени приготовления.

Смотрите видео о том, как экономить электроэнергию:

Как снизить потребление электроэнергии на кухне

Чтобы сократить расходы на электроэнергию, не нужно отказываться от запекания или приготовления пищи. Достаточно изменить некоторые повседневные привычки.

Во время использования духовки следует реже открывать дверцу, чтобы избежать потери тепла. Для некоторых блюд также можно выключать прибор немного раньше, используя остаточное тепло внутри.

При приготовлении пищи на индукционной плите целесообразно подбирать посуду в соответствии с размером нагревательной зоны и накрывать кастрюли крышками. Это помогает рациональнее использовать энергию.

В случае с электрическим чайником самый простой способ экономии - нагревать столько воды, сколько нужно. В то же время фактические расходы на все приборы зависят от их характеристик, интенсивности использования и тарифа на электроэнергию.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

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