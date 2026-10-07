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Сжигание листьев осенью - за нарушение грозит тюрьма или крупный штраф

Марина Иваненко
7 октября 2026, 15:27
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Сжигание сухой травы, листьев и стерни в Украине может обернуться значительным штрафом. Сколько придется заплатить и в каких случаях за поджог грозит тюрьма.
За сжигание травы и листьев грозит штраф
За сжигание травы и листьев грозит штраф / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Сколько придется заплатить за поджог сухостоя
  • Какое наказание предусмотрено за пожар
  • Когда дело может дойти до лишения свободы

Ежегодно весной и осенью в Украине начинается сезон сжигания сухой травы, кустарников и опавших листьев. Вопреки распространенному мнению, такая практика не помогает хозяйству, а наоборот может нанести значительный вред окружающей среде. Сжигание сухостоя загрязняет воздух, уничтожает микроорганизмы почвы, наносит вред растениям и животным и может негативно влиять на плодородие земли. Кроме того, выжигание растительности нередко становится причиной масштабных пожаров, которые представляют угрозу для людей, домов и другого имущества. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Министерство юстиции Украины, за нарушение установленных правил и самовольное выжигание растительности законодательством предусмотрена административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.

видео дня

Какие штрафы предусмотрены за сжигание травы и листьев

За выжигание растительности и нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены финансовые санкции как для граждан, так и для должностных лиц.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП):

  • для граждан - от 1 530 до 4 590 грн (90–270 НМДГ);
  • для должностных лиц - от 4 590 до 15 300 грн (270–900 НМДГ).

Возникновение лесного пожара или его распространение на значительной площади по неосторожности:

  • для граждан - от 4 590 до 15 300 грн (270–900 НМДГ);
  • для должностных лиц - от 10 710 до 30 600 грн (630–1800 НМДГ).

Самовольное выжигание сухой растительности, стерни и листьев (ст. 77-1 КУоАП):

  • для граждан - от 3 060 до 6 120 грн (180–360 НМДГ);
  • для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 грн (900–1260 НМДГ).

Сжигание сухостоя на территориях природно-заповедного фонда:

  • для граждан - от 6 120 до 12 240 грн (360–720 НМДГ);
  • для должностных лиц - от 21 420 до 30 600 грн (1260–1800 НМДГ).

Видео о том, что будет, если не убрать листья, можно посмотреть здесь:

Когда за поджог сухостоя грозит уголовная ответственность

Если в результате сжигания растительности возник пожар, повлекший тяжкие последствия, ответственность может быть уже уголовной. Речь идет, в частности, о случаях уничтожения или повреждения лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог или сельскохозяйственных земель.

За такие действия законодательством может быть предусмотрено:

  • штраф от 91 800 до 153 000 грн (5400–9000 НМДГ);
  • ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет;
  • лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Если такие действия привели к гибели людей, массовой гибели животных или другим тяжким последствиям, наказание может составлять от 5 до 10 лет лишения свободы.

Чтобы не сжигать сухую траву, листья и другие растительные остатки, их можно использовать для компостирования или утилизировать другим безопасным способом. Это позволяет избежать открытого огня и снизить риск возникновения неконтролируемого пожара.

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Об источнике: Министерство юстиции Украины

Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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