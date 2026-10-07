Техника может сломаться во время отключений света: энергетики объяснили, как её уберечь

Самый опасный момент для холодильника, бойлера и телевизора наступает не во время отключения, а в ту секунду, когда ток возвращается в сеть.

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Перепад напряжения может вывести из строя бытовую технику / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

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Когда риск для техники при отключениях света самый высокий

Какие три правила рекомендуют энергетики

Чем грозит самостоятельное подключение генератора или инвертора

Бытовая техника чаще всего выходит из строя не во время отключения электроэнергии, а в момент, когда питание возвращается: в сети происходит скачок напряжения, и приборы, оставшиеся включенными в розетку, принимают удар на себя. Чтобы избежать повреждений, энергетики советуют соблюдать три основных правила поведения во время отключения электроэнергии, сообщает "Харьковоблэнерго".

Первый пункт касается того, что находится между внешней сетью и квартирной проводкой. Автоматические выключатели и другие элементы защиты должны предотвращать перегрузку, возгорание и поломки приборов, поэтому их исправность следует периодически проверять - даже кратковременный скачок напряжения может обернуться серьезными последствиями.

Генератор или инвертор - только в руки специалиста

Отдельную группу рисков составляют резервные источники питания, спрос на которые растет с каждой волной отключений. Инверторы, аккумуляторные системы и генераторы должны подключаться исключительно квалифицированными специалистами.

Самостоятельный монтаж такого оборудования энергетики называют прямой угрозой для жизни: ошибка в подключении может привести не только к поражению током, но и к аварии в общей сети, от которой пострадают соседние дома.

Что делать при восстановлении электроснабжения

Третья рекомендация самая простая - и в то же время та, которой чаще всего пренебрегают. На время отключения электричества приборы рекомендуется не просто выключать кнопкой, а полностью отсоединять от розеток: это снимает нагрузку с сети и защищает технику в момент подачи напряжения.

Не стоит и запускать все оборудование одновременно после возобновления электроснабжения - одновременный запуск десятков приборов в пределах дома или улицы способен перегрузить энергосистему. Соблюдение этих правил, подчеркивают в компании, помогает сохранить имущество и обезопасить себя и близких.

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Об источнике: АО "Харьковоблэнерго" АО "Харьковоблэнерго" - оператор системы распределения электроэнергии, отвечающий за транспортировку электроэнергии, обслуживание сетей и трансформаторных подстанций в Харькове и Харьковской области. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит государству через АО "Украинские распределительные сети", а его инфраструктура обеспечивает электроснабжение более 1,2 миллиона потребителей. В настоящее время компания проводит оперативно-восстановительные работы на поврежденных сетях региона и управляет графиками почасовых отключений.

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