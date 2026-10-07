Техника может сломаться во время отключений света: энергетики объяснили, как её уберечь

Вы узнаете:
- Когда риск для техники при отключениях света самый высокий
- Какие три правила рекомендуют энергетики
- Чем грозит самостоятельное подключение генератора или инвертора
Бытовая техника чаще всего выходит из строя не во время отключения электроэнергии, а в момент, когда питание возвращается: в сети происходит скачок напряжения, и приборы, оставшиеся включенными в розетку, принимают удар на себя. Чтобы избежать повреждений, энергетики советуют соблюдать три основных правила поведения во время отключения электроэнергии, сообщает "Харьковоблэнерго".
Первый пункт касается того, что находится между внешней сетью и квартирной проводкой. Автоматические выключатели и другие элементы защиты должны предотвращать перегрузку, возгорание и поломки приборов, поэтому их исправность следует периодически проверять - даже кратковременный скачок напряжения может обернуться серьезными последствиями.
Генератор или инвертор - только в руки специалиста
Отдельную группу рисков составляют резервные источники питания, спрос на которые растет с каждой волной отключений. Инверторы, аккумуляторные системы и генераторы должны подключаться исключительно квалифицированными специалистами.
Самостоятельный монтаж такого оборудования энергетики называют прямой угрозой для жизни: ошибка в подключении может привести не только к поражению током, но и к аварии в общей сети, от которой пострадают соседние дома.
Что делать при восстановлении электроснабжения
Третья рекомендация самая простая - и в то же время та, которой чаще всего пренебрегают. На время отключения электричества приборы рекомендуется не просто выключать кнопкой, а полностью отсоединять от розеток: это снимает нагрузку с сети и защищает технику в момент подачи напряжения.
Не стоит и запускать все оборудование одновременно после возобновления электроснабжения - одновременный запуск десятков приборов в пределах дома или улицы способен перегрузить энергосистему. Соблюдение этих правил, подчеркивают в компании, помогает сохранить имущество и обезопасить себя и близких.
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Об источнике: АО "Харьковоблэнерго"
АО "Харьковоблэнерго" - оператор системы распределения электроэнергии, отвечающий за транспортировку электроэнергии, обслуживание сетей и трансформаторных подстанций в Харькове и Харьковской области. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит государству через АО "Украинские распределительные сети", а его инфраструктура обеспечивает электроснабжение более 1,2 миллиона потребителей. В настоящее время компания проводит оперативно-восстановительные работы на поврежденных сетях региона и управляет графиками почасовых отключений.
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