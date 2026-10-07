Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Техника может сломаться во время отключений света: энергетики объяснили, как её уберечь

Дарья Пшеничник
7 октября 2026, 02:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Самый опасный момент для холодильника, бойлера и телевизора наступает не во время отключения, а в ту секунду, когда ток возвращается в сеть.
кухонная техника
Перепад напряжения может вывести из строя бытовую технику / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Когда риск для техники при отключениях света самый высокий
  • Какие три правила рекомендуют энергетики
  • Чем грозит самостоятельное подключение генератора или инвертора

Бытовая техника чаще всего выходит из строя не во время отключения электроэнергии, а в момент, когда питание возвращается: в сети происходит скачок напряжения, и приборы, оставшиеся включенными в розетку, принимают удар на себя. Чтобы избежать повреждений, энергетики советуют соблюдать три основных правила поведения во время отключения электроэнергии, сообщает "Харьковоблэнерго".

Первый пункт касается того, что находится между внешней сетью и квартирной проводкой. Автоматические выключатели и другие элементы защиты должны предотвращать перегрузку, возгорание и поломки приборов, поэтому их исправность следует периодически проверять - даже кратковременный скачок напряжения может обернуться серьезными последствиями.

Генератор или инвертор - только в руки специалиста

Отдельную группу рисков составляют резервные источники питания, спрос на которые растет с каждой волной отключений. Инверторы, аккумуляторные системы и генераторы должны подключаться исключительно квалифицированными специалистами.

Самостоятельный монтаж такого оборудования энергетики называют прямой угрозой для жизни: ошибка в подключении может привести не только к поражению током, но и к аварии в общей сети, от которой пострадают соседние дома.

Что делать при восстановлении электроснабжения

Третья рекомендация самая простая - и в то же время та, которой чаще всего пренебрегают. На время отключения электричества приборы рекомендуется не просто выключать кнопкой, а полностью отсоединять от розеток: это снимает нагрузку с сети и защищает технику в момент подачи напряжения.

Не стоит и запускать все оборудование одновременно после возобновления электроснабжения - одновременный запуск десятков приборов в пределах дома или улицы способен перегрузить энергосистему. Соблюдение этих правил, подчеркивают в компании, помогает сохранить имущество и обезопасить себя и близких.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: АО "Харьковоблэнерго"

АО "Харьковоблэнерго" - оператор системы распределения электроэнергии, отвечающий за транспортировку электроэнергии, обслуживание сетей и трансформаторных подстанций в Харькове и Харьковской области. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит государству через АО "Украинские распределительные сети", а его инфраструктура обеспечивает электроснабжение более 1,2 миллиона потребителей. В настоящее время компания проводит оперативно-восстановительные работы на поврежденных сетях региона и управляет графиками почасовых отключений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
отключения света жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Хотите – верьте, хотите – нет": Трамп анонсировал завершение войны в Украине

"Хотите – верьте, хотите – нет": Трамп анонсировал завершение войны в Украине

01:01Война
Вооружённая группа в масках прорвалась из Беларуси на территорию Латвии — LSM

Вооружённая группа в масках прорвалась из Беларуси на территорию Латвии — LSM

23:25Мир
В море возле Сочи бушует пожар на танкере: столб дыма виден за километры

В море возле Сочи бушует пожар на танкере: столб дыма виден за километры

22:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сотни дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона

Сотни дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона

Мыши будут держаться подальше от дома: простая хитрость без яда и ловушек

Мыши будут держаться подальше от дома: простая хитрость без яда и ловушек

Отопительный сезон в Украине: когда ждать тепла в батареях и всем ли его дадут

Отопительный сезон в Украине: когда ждать тепла в батареях и всем ли его дадут

Китайский гороскоп на завтра, 7 октября: Обезьянам - дружба, Козлам - труд

Китайский гороскоп на завтра, 7 октября: Обезьянам - дружба, Козлам - труд

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Последние новости

04:23

Грибы не потеряют вкус и аромат: секретный трюк во время сушки в духовке

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

03:28

Почему белые простыни желтеют и как спасти их от пятен без хлора: рабочий способ

03:03

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

02:47

Техника может сломаться во время отключений света: энергетики объяснили, как её уберечь

Зима станет переломной, а весной откроется окно возможностей – комбат "Лука"Зима станет переломной, а весной откроется окно возможностей – комбат "Лука"
01:51

Судьба готовит серьёзное испытание для трёх знаков зодиака — кому и когда

01:01

"Хотите – верьте, хотите – нет": Трамп анонсировал завершение войны в Украине

00:12

Тест на IQ: нужно найти два одинаковых автомобиля за 5 секунд

06 октября, вторник
23:25

Вооружённая группа в масках прорвалась из Беларуси на территорию Латвии — LSM

Реклама
23:03

Не Ford, BMW или Audi: механик назвал марку авто, которая почти никогда не ломается

22:40

В море возле Сочи бушует пожар на танкере: столб дыма виден за километрыФото

22:09

"Был в серьезной беде": Майкл Дуглас рассказал о страшных последствиях болезни

21:49

После смерти Хайден Панеттьери всплыла новая тайна: Кличко сделал заявление

21:49

Не нужно стирать часами: эксперт назвал лучший режим для большинства вещей

21:39

Ту-160 уже в небе: существует угроза массированного ракетного удара по Украине

21:30

Опытные хозяйки бросают кубики льда с солью в унитаз — для чего

21:06

Зеленский после Ставки назвал главный критерий для дальнобойных дронов

21:05

Защита сада от вымерзания: обязательная процедура перед заморозками

20:51

Бюджетная альтернатива кондиционеру: зачем опытные хозяйки добавляют уксус при стирке

20:34

"Все готово": комбат анонсировал новый уровень ударов и блекауты в РФ

Реклама
20:21

Два желтка в одном яйце: знаки судьбы, богатство и перемены в жизни

20:18

"Есть обновленная информация": Зеленский предупредил о массированном ударе РФ

19:38

Убираться каждую неделю больше не нужно: новый метод занимает до 20 минут

19:31

Чем Украина сейчас неэффективнее сбивает реактивные дроны РФ: в ВС ответили

19:30

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

19:12

Последние +20 этой осени: синоптик назвал дату резкого похолодания

19:10

Самая опасная битва сейчас происходит не на фронте: Копытько о замысле Кремлямнение

19:07

Что посадить на участке возле туалета — зеленая завеса и защита от влаги

19:06

Свет будут отключать целый день: новые графики ограничений на 7 октября

18:56

Гороскоп на сегодня, 7 октября: Скорпионам — романтика, Водолеям — впечатления

18:54

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

18:37

Экономия на отоплении: 3 настройки котла, которые позволят снизить счета

18:29

Садоводам советуют не выбрасывать втулки от туалетной бумаги: вот для чего они нужны

18:18

На Волыни мужчина с топором набросился на людей в гипермаркете: все подробности

18:16

Накипь больше не проблема: что положить в чайник, чтобы легко очистить его изнутриВидео

18:03

Жизнь после 30 только начинается: 5 знаков зодиака, которые расцветают с возрастом

17:44

Зачем обертывать коробку фольгой: неожиданный способ сэкономить деньги

17:37

Более 4 тысяч должностей исчезнут: в Кабмине готовят масштабные изменения

17:31

Любые активные действия РФ против Европы станут началом Третьей мировой — эксперт

17:21

Настой из лавровых листьев для ковра — лайфхак или пустая трата времени

Реклама
17:10

В Украине на листьях появились странные шарики — что они означают и для чего нужныВидео

17:01

"Не узнать родную дочь": Елена Кравец ошеломила переменами дочери

16:34

Доллар обвалился после рекорда, а евро резко полетел вверх: курс валют на 7 октября

16:29

Посылки из Китая подорожают: как изменится цена покупок после нового закона

16:24

ПВО Украины недоукомплектована на 25%: в ВС рассказали, чего не хватает больше всего

16:08

Россия готовит массированный удар по Украине: Зеленский получил данные разведки

15:54

Отопительный сезон в Украине: когда ждать тепла в батареях и всем ли его дадут

15:52

С чем носить юбки осенью 2026: стилистка показала 5 модных образовВидео

15:42

Головоломка со спичками, которая "ломает" мозг: только внимательные найдут ответВидео

15:41

РФ планирует разогнать реактивные дроны до 900 км/ч: в ВС предупредили о новой угрозе

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять