Оккупанты уже спустили водолазов и изучают, как извлечь из воды обрушившуюся автомобильную часть переправы.

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Россию ждут месяцы сложных работ на Крымском мосту / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, СБУ

Главное из заявления:

Подъем пролета займет как минимум несколько месяцев

Россияне спустили водолазов для обследования

Мост подвергся трем атакам за неделю

Стране-агрессору РФ понадобится как минимум несколько месяцев только на то, чтобы поднять из воды и отвести поврежденную автомобильную часть Крымского моста. Сейчас оккупанты обследуют конструкцию и ищут способ её извлечения. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара на встрече с государственным секретарём по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом, передаёт Укринформ.

Глава Минобороны обозначил, сколько времени понадобится россиянам только на первый этап работ на переправе.

видео дня

"Мы оцениваем время, необходимое им для подъема и отвода этой конструкции (автомобильной части Крымского моста - ред.), в период от нескольких месяцев", - сказал Хмара.

По словам министра, в настоящее время россияне обследуют повреждения и привлекли к этому водолазов.

"Мы точно понимаем, что они сейчас проводят своё исследование. Они спустили водолазов, они разбираются в деталях, каким образом они могут поднять и оттянуть повреждённый элемент к мосту", - добавил Хмара.

Что известно об ударах по Крымскому мосту

Впервые на этой неделе Крымский мост, соединяющий Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом, подвергся атаке 16 ноября. Оккупационная администрация тогда перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что повреждения якобы незначительны. Однако опубликованные впоследствии снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна и деформации одной из арок сооружения.

В ночь на 17 ноября мост подвергся новой атаке, после которой, как объясняли эксперты, в воду обрушилась центральная арка над судоходным пролетом. Ночью 19 ноября Украина в третий раз за неделю атаковала переправу - на этот раз ракетами "Нептун". Движение по мосту перекрыли, железнодорожное полотно повреждено.

Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

Почему восстановление Крымского моста может затянуться на годы

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что удар нанес мосту критические повреждения, ведь обрушилась его несущая конструкция.

"Повреждения Крымского моста не просто критические - мы практически сорвали джекпот, потому что обрушили центральную арку моста", - подчеркнул специалист.

Объясняя масштаб разрушений, эксперт напомнил, какая именно конструкция оказалась в воде.

"Центральная арка моста, то есть двуарковая металлическая ферма, которая стояла сверху, была несущей основой мостового пролета длиной 270 метров. И теперь эта махина просто рухнула в воду", - пояснил Жданов.

В то же время, по его оценке, подъем обломков - лишь первый этап, после которого россиянам придется фактически заново строить пролет под угрозой новых ударов.

"Поэтому россиянам сначала нужно разгрести и убрать все обломки, затем создать новый пролет с новой аркой, восстановить конструкции на самом мосту, то есть пролеты с обеих сторон разрушенной части, а затем повторить уникальную операцию по транспортировке новой секции и её установке", - подытожил эксперт.

Крымский мост - новости по теме

Как сообщал Главред, удар по переправе прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, Крымский мост не устоит ни при каком сценарии - ни во время войны, ни после нее. Президент напомнил, что мост служит логистической артерией РФ для переброски вооружений.

Европейская разведка оценила удар 17 ноября как, вероятно, самый успешный за всё время. Как пишет Fox News, полноценное восстановление моста может затянуться на месяцы. Бывший командующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав считает, что повреждения существенно ограничат переброску войск РФ на полуостров.

Олег Жданов также объяснял, почему ремонт переправы займет много времени. По словам эксперта, из-за обрушения 270-метрового пролета Крымский мост не восстановят годами.

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