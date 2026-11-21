Украинские войска отвлекли резервы РФ ложным ударом, атаковали их с помощью дронов и заминировали российскую логистику в 30 км от фронта.

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Как ВСУ обыграли россиян на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Ключевые тезисы:

ВСУ освободили 204 кв. км и 14 сел на севере Харьковской области

ISW не нашел подтверждений окружения ВСУ, о котором заявлял Кремль

Ложный удар танками заманил резервы РФ под удары дронов

Украинские войска освободили 204 кв. км и 14 населенных пунктов на севере Харьковской области в ходе операции "Медвежья ловушка". Таким образом, они сорвали планы страны-агрессора России окружить подразделения ВСУ. Успех обеспечили отвлекающий удар бронетехникой, массированное применение беспилотников, дистанционное минирование российской логистики и строгая оперативная безопасность. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

О результатах операции 20 ноября сообщил украинский полковник. Освобожденные территории расположены к северу и северо-востоку от Великого Бурлука.

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Командир 475-го штурмового полка ВСУ подполковник Александр Настенко в комментарии украинской службе BBC отметил, что операция ещё не завершена. По его словам, подразделения продолжают зачищать отдельные приграничные села.

Какие были планы РФ

По оценке ISW, российское командование планировало замкнуть кольцо вблизи села Приколотное. Наступать должны были с двух сторон: с востока через Артильное и Вильхуватку, с запада через Волчанск и Белый Колодезь.

В конце июня 2026 года российские подразделения пересекли границу возле Артильного и продвинулись к Приколотному. Украинские военные источники тогда называли ситуацию почти критической.

В сентябре и октябре Минобороны РФ и начальник Генштаба Валерий Герасимов заявляли, что в окружение попали тысячи украинских военных. ISW подтверждений этому не нашло.

"Кремль пытается убедить Запад взять вымышленную Россией линию фронта за основу мирных переговоров. На самом деле в то же время ВСУ освобождали эту территорию", - говорится в отчете.

Как ВСУ перехитрили оккупантов

Ключевым элементом операции стал отвлекающий удар. ВСУ атаковали Вильхуватку силами танков Т-80 и M1 Abrams, чтобы создать впечатление, будто главное наступление пойдет именно здесь. Российское командование поверило в этот замысел и перебросило в село резервы.

Пока оккупанты стягивали силы в ложном направлении, украинские операторы дронов наносили удары по их подразделениям. После этого ВСУ перешли в наступление на других участках. По данным Настенко, в других атаках также участвовали танки и боевые машины пехоты Bradley.

Отдельно ISW обращает внимание на сетевые системы с ретрансляторами, которые позволяли дистанционно минировать российские наземные пути снабжения примерно в 30 км от линии фронта.

"Благодаря строгой оперативной безопасности российское командование не успело вовремя понять, что задумали украинские войска", - подчеркнули аналитики.

Abrams / Инфографика: Главред

Где россияне стремятся расширить зону контроля

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские войска готовятся активизировать наступательные действия на границе Сумской и Харьковской областей.

По его словам, в Сумской области оккупанты пытаются захватить Рясное, а на Великобурлуцком направлении Харьковской области могут продвигаться в сторону Анищиного. Силы обороны отслеживают подготовку противника.

Он подчеркнул, что противник будет пытаться распространить контроль на другие участки приграничной зоны, где ранее ему не удалось закрепиться.

"Они будут пытаться, скорее всего, расширить его все дальше и дальше, они будут пытаться протянуть его вдоль всей границы, а не только на некоторых участках, где им удалось вклиниться ранее", - подчеркнул Трегубов.

Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны продвинулись вдоль северного берега реки Вовча к югу от Новопавловки, на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Больше всего штурмов оккупанты тем временем ведут на Добропольском направлении, но продвинуться там не могут.

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. На Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Вольное Шаховской общины Покровского района Донецкой области.

ВСУ также опровергли заявление российских оккупантов о якобы захвате села Никольское в Сумской области. Населённый пункт остаётся под контролем украинских военных.

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