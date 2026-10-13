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РФ готовит наступление в двух пограничных областях: какие населенные пункты под угрозой

Юрий Берендий
13 октября 2026, 17:11
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Российские оккупационные силы стремятся расширить зону контроля в приграничных областях Украины.
РФ готовит наступление в двух пограничных областях: какие населенные пункты под угрозой
Россия готовит новые атаки на границе - какие направления находятся под угрозой / Коллаж: Главред, фото: 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы:

  • Россияне подтягивают силы к границе Сумской области
  • На Великобурлуцком направлении ожидается обострение ситуации
  • Силы обороны знают о планах врага

Российские войска готовятся активизировать наступательные действия на границе Сумской и Харьковской областей. В Сумской области оккупанты пытаются захватить Рясное, а на Великобурлуцком направлении Харьковской области могут продвигаться в сторону Анищиного. Силы обороны отслеживают подготовку противника. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Укринформ.

На востоке Сумской области российские подразделения пытаются укрепить свои позиции вблизи государственной границы. Украинские военные фиксируют подготовку противника к возможному расширению зоны контроля на участках, которые пока остаются под контролем Украины.

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"В восточной части Сумской области россияне активно пытаются продвинуться в сторону того несчастного населенного пункта Рясное, полностью его захватить, и пытаются всё-таки немного расширить свою зону контроля в целом - и вдоль границы, и углубить её на украинскую территорию. Углубить её не удаётся, но некоторые признаки подготовки к расширению на тех участках, где нет российского контроля в ближней приграничной зоне, отмечаются. Они там немного подтягивают силы, но, опять же, мы это видим, мы знаем, что они хотят сделать", - сказал Трегубов.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Другим направлением возможной активизации российских войск является Великобурлукское направление в Харьковской области. По словам спикера, после относительно спокойного периода там ожидается обострение, в частности в районе Анищиного.

"Быстрого обострения мы не ожидаем, но если на Великом Бурлуке некоторое время было относительно стабильное затишье, если сравнивать с другими нашими направлениями, то сейчас там будет обострение, сейчас они будут продвигаться в первую очередь в сторону населенного пункта Анищино и дальше", - сказал военный.

На этом участке российские войска также будут пытаться проникать на украинские позиции и постепенно расширять присутствие вдоль государственной границы. Пока их контроль носит локальный характер и распространяется лишь на отдельные участки.

По оценке Трегубова, противник будет пытаться распространить контроль на другие участки приграничной зоны, где ранее ему не удалось закрепиться.

"Они будут пытаться, скорее всего, растянуть его все дальше и дальше, они будут пытаться протянуть его вдоль всей границы, а не только на некоторых участках, где им удалось вклиниться ранее", - добавил Трегубов.

Пресс-секретарь заверил, что Силы обороны знают о планах российских войск и не позволят их реализовать.

Россия распространяет фейки о наступлении в Харьковской области: Свитан назвал цель

Россия использует заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, чтобы отвлечь внимание Украины от других участков фронта и повлиять на распределение военных резервов. Военный эксперт Роман Свитан считает, что сообщения о масштабном наступлении на этом направлении преувеличивают реальные возможности российской армии.

По оценке эксперта, российская информационная кампания активизировалась на фоне тактических успехов украинских войск. Москва пытается переключить внимание с проблем собственной армии на Харьковское направление, используя сообщения, не соответствующие реальному положению дел.

"Да, мы сейчас наблюдаем элементы информационной войны. Когда продолжаются наши наступательные операции, пусть и тактические, но с положительной динамикой, россиянам необходимо перебить эту положительную для нас информационную волну на другом направлении. Причем она создается в режиме дезинформации", - отметил Свитан.

Отдельно эксперт обратил внимание на сообщения о присутствии российских военных в населенных пунктах. По его словам, проникновение небольших групп с последующей фотофиксацией не означает, что армия РФ установила контроль над территорией.

"Там никто ничего не захватывает. Какие-то "знаменосцы" куда-то забегают, где-то что-то фотографируют. Для чего? Чтобы в информационном потоке показать якобы развертывание широкомасштабных наступательных операций и чтобы меньше обращали внимание на провисание российских войск, допустим, в районе Лимана", - подчеркнул военный эксперт.

Свитан также считает, что географические особенности Харьковского направления препятствуют проведению масштабной наступательной операции с привлечением большого количества бронетехники. Украинские силы, по его оценке, сохраняют возможности для противодействия российским подразделениям.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Кремль планирует оккупацию Запорожья, но будет достигать цели не путем прямых штурмов, а через разрушение города. Он подчеркнул, что план разрушения города останется приоритетом оккупационной армии в случае наступления. По словам Жданова, приоритетом Кремля на осень и зиму остается полный контроль над Донецкой областью.

Институт изучения войны (ISW) сообщил об операции ВСУ на севере Харьковской области, где украинские подразделения отбросили оккупантов вблизи Волчанска. Аналитики зафиксировали, что Силы обороны освободили около 10 кв. км лесной территории к северо-востоку от Волчанских Хуторов. Из отчета ISW следует, что с 10 июня украинские военнослужащие уничтожили или вытеснили три группы российских военных с этого участка.

Командир батальона беспилотных систем Владимир с позывным "Лука" заявил, что противник использует плацдармы в Харьковской области скорее как отвлекающий маневр, чем как подготовку к штурму Харькова. Он отметил, что РФ создает иллюзию наступления для оттягивания сил ВСУ. По его оценке, основная цель врага - полный захват Донецкой области.

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О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер Группировки объединенных сил.

Как журналист работал в таких изданиях, как "Вечерние вести", "Экономические известия", "Газета 24", "Главред" и "Зеркало недели". Также сотрудничал с сайтом "Слово и Дело" и журналом "Фокус".

Участвовал в Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2015–2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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