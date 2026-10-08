Оккупанты продвинулись на горячем участке фронта: что происходит на фронте

Оккупанты продвинулись на Гуляйпольском направлении.

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Враг продвинулся в Запорожской области / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Что известно:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Российские войска продвинулись на Гуляйпольском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в четверг, 8 октября.

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Отмечается, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов в Пологовском районе Запорожской области. Враг продвинулся в районе села Горкое Воздвижской общины.

"Враг продвинулся вблизи Гёркого", - говорится в сообщении аналитиков.

Враг продвинулся вблизи Гёркого / Фото: DeepState

РФ нацелилась на Запорожье

Страна-агрессор Россия не отказывается от планов наступления на Запорожье, но в ближайшие месяцы оккупационная армия будет делать ставку не на штурм города, а на его разрушение ударами.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду. По его словам, приоритетом Кремля на осень и зиму остается полный контроль над Донецкой областью.

Запорожье имеет для Москвы стратегическое значение. Контроль над городом открыл бы российским войскам доступ к Днепру и расширил бы их присутствие вдоль реки.

Дополнительный фактор - за годы, прошедшие после разрушения Каховской ГЭС, дно бывшего водохранилища высохло, что, по мнению Жданова, создает условия для продвижения на правый берег.

Впрочем, именно Запорожье сейчас не является первоочередной задачей врага. Распределение сил и накопление резервов свидетельствуют о том, что в фокусе Кремля находится другой регион, и причина не только военная.

"Как ни крути, Путину нужно заявить о достижении хоть какой-то политической цели, а одной из первых целей всегда назывался захват Донбасса. Захватив Донецкую область полностью, Путин мог бы сказать: "Мы победили, потому что пока останавливаем "СВО"", или "Мы побеждаем, поэтому продолжаем наступать, так что все бегом в военкомат"", – подчеркивает Жданов.

Запорожье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – последние новости

Главред писал, что 7 октября аналитики DeepState сообщали о продвижении оккупантов вблизи поселка Цвитково Васильевского района Запорожской области.

Ранее сообщалось, что захват Харькова сейчас не является приоритетом для российской оккупационной армии. Плацдармы на севере области противник использует в качестве отвлекающего маневра, а основное давление направляет на Донецкую область. Об этом в интервью Гларед заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

Напомним, аналитики Института изучения войны заявляли, что украинские военные освободили от российских оккупантов около 10 квадратных километров лесной территории к востоку от Волчанска в Харьковской области.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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