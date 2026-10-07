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Войска РФ имеют новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

Инна Ковенько
7 октября 2026, 23:31
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Оккупационные войска продвинулись вперед в Запорожской области.
Враг продвинулся в Запорожской области
Враг продвинулся в Запорожской области / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Оккупанты продвинулись в Запорожской области

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Запорожской области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 12 июля.

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Где продвинулся враг

По данным аналитиков, на Гуляйпольском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Цветково Васильевского района Запорожской области

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Цвиткового", - говорится в сообщении.

Враг продвинулся в районе Цвиткового
Враг продвинулся вблизи Цвитково / Фото: DeepState

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Злагода, Тернуватое, Долинка и Горкое зафиксировано 7 атак. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

В Генштабе добавляют, что в целом с начала этих суток произошло 185 боевых столкновений.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

РФ нацелилась на Запорожье

Страна-агрессор Россия не отказывается от планов наступления на Запорожье, но в ближайшие месяцы оккупационная армия будет делать ставку не на штурм города, а на его разрушение ударами.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду. По его словам, приоритетом Кремля на осень и зиму остается полный контроль над Донецкой областью.

Запорожье имеет для Москвы стратегическое значение. Контроль над городом открыл бы российским войскам доступ к Днепру и расширил бы их присутствие вдоль реки.

Дополнительный фактор - за годы, прошедшие после разрушения Каховской ГЭС, дно бывшего водохранилища высохло, что, по мнению Жданова, создает условия для продвижения на правый берег.

Впрочем, именно Запорожье сейчас не является первоочередной задачей врага. Распределение сил и накопление резервов свидетельствуют о том, что в фокусе Кремля находится другой регион, и причина не только военная.

"Как ни крути, Путину нужно заявить о достижении хоть какой-то политической цели, а одной из первых целей всегда назывался захват Донбасса. Захватив Донецкую область полностью, Путин мог бы сказать: "Мы победили, потому что пока останавливаем "СВО"", или "Мы побеждаем, поэтому продолжаем наступать, так что все бегом в военкомат"", – подчеркивает Жданов.

Ситуация на фронте – последние новости

Украинское контрнаступление на севере Донбасса продолжается уже несколько месяцев и, по данным издания, сорвало попытки российских войск окружить города, остающиеся под контролем Украины. Как пишет The New York Times, в результате украинской операции "Вивальди" РФ потеряла десятки квадратных километров территории.

Главред писал, что захват Харькова сейчас не является приоритетом для российской оккупационной армии. Плацдармы на севере области противник использует в качестве отвлекающего маневра, а основное давление направляет на Донецкую область. Об этом в интервью "Главреду" заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

Напомним, аналитики Института изучения войны заявляли, что украинские военные освободили от российских оккупантов около 10 квадратных километров лесной территории к востоку от Волчанска в Харьковской области.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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