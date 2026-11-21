Грызуны способны портить имущество, загрязнять вещи и распространять инфекции.

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Как предотвратить появление грызунов / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Три способа предотвратить появление крыс

Почему важно действовать заранее

С наступлением холодов садовые сараи становятся привлекательным укрытием для крыс. Здесь достаточно тепло, обычно хранятся запасы семян и корма, а редкое посещение помещения позволяет грызунам спокойно обустраивать гнезда.

Оставлять такую проблему без внимания опасно: крысы способны портить имущество, загрязнять вещи и распространять инфекции. Кроме того, со временем они могут перебраться из сарая непосредственно в дом, пишет Express.

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Чтобы не допустить появления вредителей, важно заранее лишить их доступа к пище, укрытиям и возможным путям проникновения.

Три способа предотвратить появление крыс

Уберите все доступные источники пищи. Семена растений, луковицы, корм для птиц и компост могут привлекать грызунов. Не стоит оставлять такие запасы в открытых упаковках или картонных коробках. Лучше использовать металлические емкости с плотно закрывающимися крышками, которые крысы не смогут прогрызть.

Семена растений, луковицы, корм для птиц и компост могут привлекать грызунов. Не стоит оставлять такие запасы в открытых упаковках или картонных коробках. Лучше использовать металлические емкости с плотно закрывающимися крышками, которые крысы не смогут прогрызть. Перекройте возможные пути проникновения. Даже небольшого отверстия в стене или возле двери достаточно, чтобы крыса попала внутрь. Особое внимание уделите фундаменту, вентиляционным отверстиям, стыкам и нижней части дверей. Щели рекомендуется закрывать металлической сеткой или стальной ватой, поскольку пластик и монтажная пена не обеспечивают надежной защиты от грызунов. Также желательно убрать разросшиеся растения, по которым вредители могут добраться до крыши или окон.

Даже небольшого отверстия в стене или возле двери достаточно, чтобы крыса попала внутрь. Особое внимание уделите фундаменту, вентиляционным отверстиям, стыкам и нижней части дверей. Щели рекомендуется закрывать металлической сеткой или стальной ватой, поскольку пластик и монтажная пена не обеспечивают надежной защиты от грызунов. Также желательно убрать разросшиеся растения, по которым вредители могут добраться до крыши или окон. Не создавайте укромных мест для гнездования. Захламленные углы, старые коробки и беспорядочно сложенные вещи обеспечивают крысам удобные укрытия. Инструменты и садовые принадлежности лучше разместить на полках, оставив пол и труднодоступные участки свободными.

Если есть подозрение, что внутри уже поселились грызуны, не стоит самостоятельно разбирать возможные гнезда или бесконтрольно перемещать тяжелые предметы. Безопаснее обратиться в службу дезинсекции для оценки ситуации и подбора подходящих мер.

Почему важно действовать заранее

Профилактика значительно упрощает борьбу с вредителями. Герметичное хранение запасов, устранение щелей и поддержание порядка помогут сделать сарай менее привлекательным для крыс.

При этом не рекомендуется бесконтрольно раскладывать яды: они могут представлять опасность для домашних животных и диких обитателей сада. Лучше заранее устранить условия, благоприятные для появления грызунов, чем бороться с уже сформировавшейся колонией зимой.

/ Главред

Смотрите видео - как бороться с грызунами:

Пищевая сода также упоминается в числе домашних средств против мышей. Существует мнение, что при попадании в организм она вызывает образование газа, который грызуны не могут эффективно выводить. В результате это может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и привести к гибели животного.

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