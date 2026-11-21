Актер появился на лондонском показе "Одиссеи", а Пирс Броснан уже поприветствовал коллегу в мире агента 007.

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Новый агент 007 высказался о роли Бонда / Коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/007

Коротко:

Паттинсон впервые вышел на публику после объявления о роли

Подробно о Бонде актер высказался в заявлении студии

Пирс Броснан поприветствовал нового агента 007

Роберт Паттинсон, которого Amazon MGM Studios на этой неделе утвердила на роль нового Джеймса Бонда, впервые появился на публике после объявления о кастинге. Когда со сцены его поздравили с новым назначением, 40-летний актер ответил лишь коротким "Спасибо", а зал встретил его аплодисментами.

Это произошло в пятницу, 20 ноября, на специальном показе фильма Кристофера Нолана "Одиссея" в лондонском кинотеатре Odeon Luxe West End, в котором Паттинсон сыграл одну из ролей. Об этом сообщило американское издание People.

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Вместе с Паттинсоном на показе были его коллеги по фильму Том Холланд, Саманта Мортон и Химеш Пател. Других комментариев о Бонде актер на мероприятии не давал.

Что Паттинсон сказал о роли Джеймса Бонда?

Развернуто о новой роли актер высказался в официальном заявлении, которое распространила Amazon MGM Studios. В нем Паттинсон поблагодарил создателей франшизы за доверие.

"Джеймс Бонд – один из самых легендарных персонажей в кинематографе, и получить доверие сыграть агента 007 – это честь, которая выпадает раз в жизни! Я благодарен Денису, Эми, Дэвиду, Тане и всей команде Amazon MGM Studios за веру в меня. Сказать, что эта роль – воплощение мечты, – это ничего не сказать. Я невероятно вдохновлён этим сотрудничеством и предстоящей работой с такой фантастической командой", - заявил актер.

Режиссером нового фильма о Бонде станет Дени Вильнев, сценарий пишет Стивен Найт. Дата выхода и подробности сюжета пока не раскрываются.

Как Пирс Броснан поддержал нового Бонда?

Одним из первых нового агента 007 поприветствовал Пирс Броснан, который играл Бонда в четырех фильмах в 1995-2002 годах. В 2010 году актеры вместе снимались в драме "Помни меня", где Броснан сыграл отца героя Паттинсона.

В среду, 18 ноября, Броснан опубликовал в Instagram черно-белое изображение Паттинсона в смокинге с пистолетом и обратился к коллеге с напутствием.

"Дорогой Роберт, добро пожаловать в мир Бонда. Ты будешь великолепен. Было радостно наблюдать, как ты создаешь замечательные работы и идешь от успеха к успеху. Наслаждайся моментом", - написал Броснан.

Сможет ли Паттинсон повторить кассовый успех Бонда?

Основатель и главный редактор издания Programming Insider Марк Берман в колонке для Inc. отметил, что студия сделала ставку на звездный статус актера.

"Его кастинг дает Amazon MGM актера с устоявшейся узнаваемостью в блокбастерах", - написал Берман.

Вместе с тем, по словам эксперта, перед франшизой стоит задача не только удержать преданных поклонников, но и расширить зрительскую базу.

"Это поднимает еще один важный вопрос: сможет ли Паттинсон привлечь к Бонду новую аудиторию?" - задается вопросом эксперт.

Главным испытанием для нового агента 007, считает Берман, станут кассовые сборы, на которых держалась франшиза.

"Но сможет ли Паттинсон воспроизвести магию кассовых сборов?" - резюмировал он.

Джеймс Бонд - новости

Как сообщал Главред, имя нового исполнителя роли агента 007 студия раскрыла 16 ноября. Роберт Паттинсон сыграет Бонда в фильме Дени Вильнева и сменит Дэниела Крейга. Крейг исполнял роль 007 с 2006 года.

Перед этим в СМИ появлялись версии о других кандидатах на роль. В мае издание Variety называло возможным новым Бондом британского актера Тома Фрэнсиса. Позже выбор продюсеров пал на Паттинсона.

Поиски нового агента 007 стартовали весной 2026 года. Тогда создатели франшизы объявили о начале кастинга и пообещали подойти к выбору осторожно. Продюсерами фильма выступают Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

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