Важное из заявлений Загороднего:
- Саммит в Китае был попыткой создать видимость для россиян
- Более важной является ситуация вокруг проигрыша республиканцев на выборах
Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал итоги саммита в Китае с участием президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, а также китайского лидера Си Цзиньпина.
"Это была попытка создать видимость для россиян, что он с Трампом и Си якобы о чем-то договорился. Больше ничего", - подчеркнул он в интервью Главреду.
При этом эксперт считает, что гораздо более важной является ситуация вокруг проигрыша республиканцев на выборах.
"А для российских элит гораздо важнее то, что республиканцы проиграли выборы в Конгресс США, ведь теперь все, о чем Путин договорился с Трампом, ничего не значит, ерунда. В российской верхушке сознают, что им выгоднее дружить с США, чем с Китаем, поскольку Поднебесная их съест и не подавится", - добавил Загородний.
Переговоры в Китае: эксперт оценил перспективы Украины
Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина вряд ли принесёт Украине ощутимые результаты. Политический эксперт Тарас Загородний считает, что Пекин избегает украинского вопроса, чтобы не столкнуться с дипломатическим провалом и не потерять авторитет.
По словам эксперта, Киев не позволит принимать решения о своём будущем без участия Украины. Это подтверждают заявления Зеленского и удар по "СИБУРУ", который, по мнению Загороднего, стал сигналом о готовности Украины отстаивать свои интересы.
Ранее Главред писал, что накануне саммита Белый дом называл главной темой встречи в Шэньчжэне сокращение ядерных арсеналов. Тогда же в Вашингтоне подчеркивали, что Украина не стоит на повестке дня трехсторонних переговоров.
Напомним, экс-глава ЦПД Андрей Коваленко проанализировал итоги переговоров в Китае и их последствия для Украины. По его словам, позиция США по Тайваню прояснится в 2027 году.
Как сообщалось, Трамп в интервью Reuters заявил, что договориться с Китаем и Россией об ограничении ядерного оружия будет очень сложно, поскольку ни одно государство не хочет добровольно отдавать половину своего арсенала.
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