Польским ВС определить тип объектов по радиолокационным данным было достаточно сложно.

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Польша была под атакой воздушных объектов / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Воздушные объекты находились в воздушном пространстве Польши несколько минут

В Польше не сложились обстоятельства для применения средств ПВО

В Польше не сложились все необходимые условия для применения вооружения против объектов, которые в пятницу нарушили воздушное пространство страны.

"Той ночью вооружение не применялось, ведь не были выполнены все условия для применения системы вооружения", - заявил оперативный командующий видами Вооружённых сил Польши генерал Иренеуш Новак, передает PAP.

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По словам Новака, определить тип объектов по радиолокационным данным достаточно сложно.

"Мы используем такое понятие как индекс скорости. Все три объекта были скоростными: их скорость превышала 800 км/ч. Поэтому мы предполагаем, что это были либо крылатые ракеты Х-101, либо реактивные дроны „Герань-5"", - отметил генерал.

Также журналисты поинтересовались, сколько времени неопознанные объекты находились в польском воздушном пространстве.

"Речь идет о нескольких минутах. Расстояние от места, где мы обнаружили ракету Х-101, до границы составляет около 50 км. Это примерно три минуты", - ответил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

/ Инфографика: Главред

Что известно о воздушном ударе по Польше

Пресс-секретарь Оперативного командования подполковник Яцек Горишевский сообщил, что военные проверяют два возможных случая нарушения воздушного пространства.

"Проверяем два возможных нарушения воздушного пространства. Но, конечно, у нас также есть запись с наших радиолокационных систем", - отметил Горишевский.

По его словам, инциденты могли произойти в селе Хмелек, расположенном неподалёку от Нового Липовца в Белгорайском повете.

Ранее Главред сообщал, что в приграничных регионах Польши раздавались сирены и взрывы после массированного обстрела западных областей Украины. Тогда на польской территории упал и взорвался неизвестный объект, а Оперативное командование ВС Польши сообщило о более чем десятке российских ракет вблизи границы.

Напомним, ранее в Польше резко изменили позицию относительно передачи Украине ракет системы Patriot. Такую возможность начали рассматривать после падения Х-101 в 50 км от Люблина.

Как сообщалось, аналитики проанализировали, как Россия нанесла удар по Польше и рассказывали, почему ракету не сбили.

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