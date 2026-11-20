Нынешняя позиция Кремля почти не оставляет пространства для договоренностей, считает Максим Розумный.

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Лидеры США и РФ провели встречу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru, ОП

Важное из заявлений Розумного:

Позиция Кремля почти не оставляет пространства для договоренностей

Активизировались предложения "территории в обмен на НАТО"

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность негативных последствий для Украины после саммита с участием лидеров Китая, США и РФ.

"Нынешняя позиция Кремля почти не оставляет пространства для договоренностей: НАТО должно вернуться к границам 1997 года, Молдова должна быть нейтральной, Украина - нейтральной и без армии. Такие требования Россия, очевидно, не сможет "продать" и реализовать. Но если в Шэньчжэне найдут модель, которая устроит всех и не очень устроит Украину, давление на нас значительно усилится", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, если это будет консенсусное решение всех трех сил, Украина останется вместе с Европой.

"Тогда им останется дожать Европу и заставить Украину пойти на невыгодный мир. Это худший для нас сценарий", - предупредил он.

Собеседник добавил, что такой сценарий всегда существовал и на сегодня активизировался с новыми вариантами договоренностей "территории в обмен на вступление в НАТО".

"Это похоже на шулерскую схему, в которой непонятно, кто кого и куда принимает. Скорее всего, этот сценарий близок к реализации, поскольку вокруг него происходит очень много движения. Если бы возможности его воплотить не было, эти очень занятые люди не тратили бы на это столько усилий", - резюмировал Розумный.

Война в Украине: почему Европа не верит Кремлю

Как сообщает Bloomberg, европейские представители с большим скептицизмом относятся к заявлениям о готовности Путина завершить войну. В Европе также выражают опасения, что в ходе закрытых переговоров с Китаем Трамп мог согласиться на уступки, которые окажутся неприемлемыми для Украины.

Сам Путин во время общения с журналистами в Китае заявил, что ожидает инициатив от европейских стран.

"Нам необходимо понять, что Европа готова предложить в рамках этих переговоров", - отметил российский президент.

По информации Bloomberg, Путин также сообщил, что пригласил европейских представителей в Москву. В то же время президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что подобными заявлениями российский лидер пытается отвлечь внимание от подготовки возможного зимнего наступления.

Ранее Главред сообщал, что беседа Трампа и Путина в Шэньчжэне длилась 35-40 минут. По словам помощника Кремля Юрия Ушакова, главной темой разговора лидеров стала война в Украине.

Напомним, что трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России длилась около полутора часов и не принесла прорывов. Экс-глава ЦПД Андрей Коваленко проанализировал итоги переговоров в Китае и их последствия для Украины.

Как сообщалось, европейские союзники Украины намерены продемонстрировать поддержку Киеву. После переговоров в Китае Уиткофф и Кушнер срочно отправились в Берлин. В Европе опасаются, что решения по войне могут принять без ее участия.

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