Американский президент позвонил на встречу коалиции желающих в Берлине прямо с борта самолета, но в Европе не верят в мирные намерения Кремля.

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Трамп сообщил европейцам, что ему сказал Путин в Китае / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот

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Трамп позвонил на встречу в Берлине с борта Air Force One

По его словам, Путин заявил, что хочет завершить войну

В Европе сомневаются в истинных намерениях Кремля

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что его разговор с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Китае прошел успешно и поможет продвинуться к миру в Украине. По словам Трампа, Путин сказал ему, что хочет завершить войну. Беседа состоялась в день трехсторонней встречи лидеров США, России и Китая в Шэньчжэне.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg. Белый дом на запрос издания не ответил.

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По данным агентства, Трамп присоединился по телефону к встрече более 30 мировых лидеров в Берлине прямо с борта Air Force One, уже покинув Китай. Ранее в тот же день он встретился с Путиным на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона.

Встреча в Берлине прошла в формате так называемой коалиции желающих, которая обсуждает гарантии безопасности для Украины. В ней также участвовали спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Что Трамп говорил о разговоре с Путиным?

Выступая в Китае, Трамп подтвердил, что во время беседы один на один они с Путиным обсуждали войну, однако подробностей почти не раскрыл. При этом американский президент выразил осторожный оптимизм.

"Я думаю, что что-то происходит. Я думаю, что он, и я надеюсь, что другая сторона, хотели бы увидеть конец этой войны", - сказал Трамп.

Почему Европа не верит Кремлю?

Как пишет Bloomberg, европейские чиновники глубоко сомневаются, что Путин действительно заинтересован в прекращении войны. Они также опасаются, что за закрытыми дверями в Китае Трамп мог предложить неприемлемые для Украины уступки.

Сам Путин, общаясь с журналистами в Китае, дал понять, что ждет предложений от европейцев.

"Нам нужно понять, что Европа привнесет в эти переговоры", - заявил глава Кремля.

По данным агентства, Путин также заявил, что пригласил европейцев в Москву. Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, считает, что российский диктатор лишь отвлекает внимание, готовясь к зимнему наступлению.

Инфографика: Главред

Почему встреча Трампа, Путина и Си не принесла прорыва?

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный накануне встречи в интервью Главреду предупредил, что сравнения саммита с "новой Ялтой" выгодны прежде всего Москве.

"Конечно, россияне хотят именно так это преподнести, но эта версия - симулякр российской пропаганды, который четко вписывается в конструирование реальности, начатое ею уже давно", - отметил эксперт.

Говоря о позиции Пекина, Розумный подчеркнул, что Китай избегает конкретики в вопросе войны.

"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения", - пояснил он.

При этом, по оценке эксперта, торг между Вашингтоном и Москвой длится давно и пока не дал результатов.

"Путин с Трампом торгуются с самого прихода Трампа к власти", - подчеркнул Розумный.

Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Мирослава Гонгадзе в комментарии Atlantic Council обратила внимание на цели Кремля на этих переговорах.

"Путин стремится к признанию России как великой державы и признанию ее сферы влияния", - отметила она.

Встреча Трампа и Путина - новости

Как сообщал Главред, беседа Трампа и Путина в Шэньчжэне длилась 35-40 минут. По словам помощника Кремля Юрия Ушакова, главной темой разговора лидеров стала война в Украине. Важных заявлений по итогам беседы стороны не сделали.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России длилась около полутора часов и не принесла прорывов. Экс-глава ЦПД Андрей Коваленко проанализировал итоги переговоров в Китае и их последствия для Украины. По его словам, позиция США по Тайваню прояснится в 2027 году.

Главные европейские союзники Украины намерены продемонстрировать поддержку Киеву на встрече в Берлине. После переговоров в Китае Уиткофф и Кушнер срочно отправились в Берлин. В Европе опасаются, что решения по войне могут принять без ее участия.

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