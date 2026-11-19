Главное условие – полотенце должно полностью высыхать между использованиями, а затхлый запах означает, что стирку уже нельзя откладывать.

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Как часто нужно стирать банные полотенца / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько раз в неделю нужно менять банное полотенце

Какая температура стирки подходит для полотенец

Полотенце - один из самых необходимых предметов быта. Однако большинство людей даже не догадывается, насколько быстро оно пачкается.

Главред решил разобраться, как часто следует стирать полотенце.

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Когда нужно стирать полотенца

Банные полотенца не обязательно менять после каждого душа: достаточно делать это один-два раза в неделю, но только если они каждый раз успевают полностью высохнуть, пишет Business Insider.

Наибольший риск возникает тогда, когда влажное полотенце висит в плохо проветриваемом помещении. В такой среде быстро размножаются бактерии и грибки. Кроме того, образуются биопленки - колонии микроорганизмов, которые прочно прикрепляются к ткани.

Полотенца для рук требуют более частой замены. Полотенцем для рук пользуются постоянно, часто несколько человек одновременно. Понять, что текстиль уже нельзя использовать, помогает обоняние.

"Затхлый запах - это точно предупреждающий знак", - подчеркивает эксперт.

Она предупреждает, что ароматизаторы в стиральном средстве не решают проблему, а лишь маскируют её.

Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

При какой температуре стирать полотенца

Для обычной семьи, где никто не болеет, полотенца достаточно стирать при 40 градусах. В то же время стоит хотя бы раз в месяц запускать дополнительную стирку при 60 градусах с универсальным средством, содержащим отбеливатель.

Если есть возможность сушить полотенца на улице на солнце, количество бактерий на ткани станет ещё меньше.

Как сохранить полотенце чистым и как часто его стирать – видео:

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