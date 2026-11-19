Недавно российский диктатор заявил, что ответные действия РФ на атаки по Крымскому мосту якобы "будут гораздо более болезненными".

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Мосты через Днепр могут стать целью атаки / Коллаж: Главред, фото: скриншот, map.ukrainealarm.com

Кратко:

Оккупанты могут нанести удар в ночь на 20 ноября

Под прицелом - Северный и Южный мосты

В Киеве сохраняется потенциальная угроза удара по мостам через Днепр. Среди возможных целей во время следующей атаки, которая, предположительно, может произойти в ночь на 20 ноября, называют Северный и Южный мосты, а также мосты на Русановке и в районе Осещины возле Вышгорода. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "єРадар".

В связи с возможной угрозой жителей столицы призвали отнестись к этой информации со всей серьезностью и соблюдать меры безопасности.

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В частности, с вечера 19 ноября и как минимум до утра следующего дня рекомендуется максимально ограничить передвижение по столичным мостам и прилегающим к ним участкам дорог. По возможности следует отложить необязательные поездки через Днепр, особенно в ночное время.

Также жителей призвали без необходимости не находиться вблизи мостов, транспортных развязок и других потенциально опасных объектов.

В случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно направляться в ближайшее укрытие. Не следует оставаться в автомобилях или на открытой местности. Если сигнал тревоги застал во время движения по мосту, не нужно останавливаться посреди него: по возможности следует безопасно съехать с моста и проследовать к ближайшему укрытию.

Кроме того, гражданам напомнили о запрете на фото- и видеосъемку работы ПВО, мест попаданий и последствий возможных ударов.

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в своем официальном Telegram-канале также предупредила о повышенной угрозе массированной воздушной атаки по Украине в ближайшее время.

Она призвала жителей Прикарпатья быть особенно внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. В случае ее объявления необходимо находиться в безопасных местах до официального сообщения об отбое.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и своих близких!" - подчеркнула Онищук.

Как уточняет Telegram-канал "Оперативний інформ", в ближайшие 48 часов сохраняется повышенная угроза массированного ракетного удара по территории Украины с применением стратегической авиации и баллистического вооружения.

По информации источника, в течение суток с дальневосточного аэродрома "Украинка" на аэродромы "Энгельс" и "Оленья" перебросили ориентировочно семь самолетов Ту-95МС.

Среди приоритетных потенциальных целей возможной атаки называются объекты энергетической инфраструктуры, мосты и предприятия.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Какой новый реактивный дрон испытывает РФ

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Россия проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть.

По его словам, реактивные "Шахеды" и другие реактивные беспилотники летают со скоростью от 500 до 1000 км/ч - как крылатые ракеты. Если аппарат летит со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен двигаться как минимум так же быстро, поэтому эффективное кинетическое уничтожение таких целей чрезвычайно сложно.

"Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул он.

Угрозы Украине - последние новости

Как писал Главред, ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли ракетный удар "Нептунами" по Керченскому мосту. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение по переправе перекрыто. Оккупационные власти признали удар беспилотников по переправе, автомобильная часть которой уже не работает после того, как 16–17 ноября обрушилась её центральная арка.

В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

19 ноября российский диктатор Владимир Путин впервые публично отреагировал на удары по Крымскому мосту и перешёл к новым угрозам в адрес Украины. Он заявил, что Россия готовит гораздо более болезненный ответ, а также попытался возложить на Киев ответственность за срыв возможных договоренностей о прекращении огня. Об этом российский диктатор сказал журналистам после трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

О том, что Россия может готовить массированный удар по Украине, сообщалось еще 18 ноября. Оккупанты уже сосредоточили ракетное вооружение сразу в трех приграничных регионах: Брянской, Воронежской и Курской областях.

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