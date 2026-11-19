Губки для мытья посуды могут содержать гораздо больше бактерий, чем кажется на первый взгляд.

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Все больше людей убирают губки с кухни / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Почему кухонные губки накапливают большое количество бактерий

Чем щетки для мытья посуды лучше обычных губок

Как правильно ухаживать за губками и щётками

При мытье посуды важно обращать внимание не только на чистоту тарелок, но и на состояние самих приспособлений. Обычная кухонная губка может стать благоприятной средой для размножения бактерий, особенно если она постоянно остается влажной.

Главред выяснил, почему кухонные губки накапливают бактерии, чем их лучше заменить и как правильно ухаживать за принадлежностями для мытья посуды.

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Почему кухонные губки накапливают миллиарды бактерий

В 2017 году исследователи из немецкого Университета Фуртвангена под руководством микробиолога Маркуса Эгерта изучили 14 использованных кухонных губок. С помощью генетических методов они обнаружили 362 группы бактерий, пишет Kerteszkedj.hu.

В отдельных участках губки размером с кубик сахара насчитали до 54 миллиардов бактериальных клеток. Такая концентрация микроорганизмов делает губку одной из самых густонаселенных бактериями сред.

Особое внимание ученые обратили на то, что регулярная дезинфекция не гарантировала чистоты. В некоторых обработанных губках даже обнаружили больше бактерий Moraxella osloensis, которые могут вызывать характерный затхлый запах.

Поэтому исследователи рекомендовали регулярно заменять губки, а не полагаться только на их очистку.

Почему щетка для посуды лучше губки

В 2022 году ученые норвежского исследовательского института Nofima сравнили использованные губки и щетки для мытья посуды. Результаты показали, что щетки постоянно содержали меньше бактерий.

Главная причина - скорость высыхания. Губка после мытья долго остается влажной, а остатки пищи создают благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Вода между щетинками щетки испаряется значительно быстрее.

Лабораторный эксперимент также показал, что количество сальмонеллы на щетке, которая высыхала в течение ночи, существенно уменьшалось.

В то же время это не означает, что все бактерии на губках опасны. Однако патогенные микроорганизмы могут попадать с них на руки, кухонные поверхности и посуду.

Чем заменить обычную губку для мытья посуды

Один из самых простых вариантов - щетка для посуды с ручкой. Она быстро высыхает, а руки не соприкасаются напрямую с остатками пищи. После использования её нужно промыть и оставить в проветриваемом месте, чтобы вода могла стекать.

Также можно использовать силиконовые губки. Они почти не впитывают воду, поэтому быстрее высыхают.

Еще одна альтернатива - многоразовые хлопковые или целлюлозные салфетки. Их рекомендуют стирать не реже двух раз в неделю при температуре 60 градусов.

Как правильно ухаживать за кухонными губками

Если вы не готовы отказаться от обычных губок, важно регулярно их заменять. Исследователи советуют делать это еженедельно. После мытья губку нужно хорошо отжать и оставить высыхать.

Не стоит использовать один и тот же инвентарь для мытья посуды и очистки столешниц. Для кухонных поверхностей лучше иметь отдельную тряпку, которую можно стирать при температуре 60 градусов и менять ежедневно.

Губку также не следует использовать после контакта с сырым мясом или яйцами без надлежащей очистки или замены. Если она начала неприятно пахнуть или изменила цвет, её лучше выбросить.

Дезинфицировать губку можно кипячением или нагреванием в микроволновой печи, но перед этим нужно убедиться, что она полностью влажная. Сухая губка может загореться. В то же время такая очистка не заменяет регулярной замены.

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