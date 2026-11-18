Исследователи проанализировали 16 психологических черт: флюидный интеллект слабеет после 20 лет, зато эмоциональный с возрастом может расти.

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Не в 30 и даже не в 40 лет - когда человек достигает пика интеллектуального развития / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

Общее функционирование достигает пика в 55–60 лет

Спад начинается около 65 лет

Исследовано 16 психологических характеристик

Общее умственное функционирование человека достигает пика не в 20–30 лет, а между 55 и 60 годами. К такому выводу пришли психологи из Австралии и Польши, которые проследили, как меняются 16 психологических характеристик на протяжении жизни, сообщает Well.pl.

Почему зрелый человек принимает более взвешенные решения, какие черты достигают максимума уже после 65 лет и почему возраст 40–65 лет считается оптимальным для руководителей - рассказывает Главред.

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В каком возрасте человек достигает пика интеллекта

Многие предыдущие исследования показывали, что физическая и интеллектуальная форма человека достигает максимума в возрасте от 20 до 30 лет. Проф. Жиль Жиньяк из Университета Западной Австралии и проф. Марцин Заенковский с факультета психологии Варшавского университета утверждают, что наши способности к психологической обработке информации улучшаются и в дальнейшей жизни.

Исследование опубликовано в научном журнале Intelligence. Флюидный интеллект действительно достигает пика примерно в 20 лет, а затем заметно снижается. В то же время такие качества, как эмоциональный интеллект, могут улучшаться с годами.

"В совокупности эти сильные стороны способствуют более точному суждению и более взвешенному принятию решений. Это качества, ключевые для руководящих должностей", - объясняет Жиньяк.

Как проводилось исследование

Исследователи выделили 16 ключевых психологических характеристик, среди которых рассудительность (логическое мышление), память, добросовестность, эмпатия и нейротизм. Затем они измерили, как каждая из этих характеристик менялась на протяжении жизни.

Авторы собрали данные имеющихся крупных исследований и привели их к единой шкале. Далее они построили возрастные траектории для каждого измерения и объединили их в взвешенный индекс общего психологического функционирования. Среди показателей были мышление, объем памяти, скорость обработки информации, знания, эмоциональный интеллект, а также черты "большой пятерки": экстраверсия, эмоциональная стабильность, добросовестность, открытость к новому опыту и доброжелательность.

Почему возраст 40–65 лет считается оптимальным для руководителей

Общее умственное функционирование достигало пика между 55 и 60 годами. Заенковский в беседе с польским агентством подчеркивает, что этот период совпадает со статистическим моментом достижения наибольших профессиональных успехов в жизни, пишет PAP.

"Совокупный результат по всем когнитивно-личностным качествам показывает, что определенную жизненную мудрость человек обретает скорее в позднем взрослом возрасте. Поэтому люди, которые лучше всего подходят для выполнения ответственных ролей, связанных с принятием решений, вероятно, будут в возрасте не менее 40 и не более 65 лет", - убежден Заенковский.

Смотрите видео о том, как меняется мозг на протяжении жизни:

Австралийский психолог видит в этих данных объяснение того, кто сегодня оказывается на вершине иерархии в различных сферах.

"Наши результаты могут объяснить, почему многие из самых ответственных руководящих должностей в бизнесе, политике и общественной жизни часто занимают люди в возрасте чуть за пятьдесят и в начале седьмой десятки", - отмечает Жиньяк.

Какие черты достигают пика после 65 лет

Некоторые отдельные черты достигали пика ещё позже. Добросовестность выходила на максимум около 65 лет, а эмоциональная стабильность - около 75 лет.

Моральное суждение достигает пика в пожилом возрасте. Устойчивость к когнитивным искажениям может улучшаться даже до 70–80 лет.

Общее функционирование начинает снижаться около 65 лет, а после 75 этот процесс становится более выраженным.

"Поэтому, хотя ряд способностей с возрастом ослабевает, это уравновешивается ростом других важных качеств", - подчеркивает Жиньяк.

Исследования мозга и интеллекта

Напомним, как ранее сообщал Главред, команда неврологов из немецкого Университета Эрлангена - Нюрнберга заявила об успешном восстановлении функциональной активности глубоко замороженных фрагментов мозга после их размораживания. В рамках эксперимента ученые применили метод витрификации - сверхбыстрое охлаждение срезов гиппокампа до температуры −196 °C без образования разрушающих кристаллов льда. После хранения тканей в течение периода от нескольких минут до недели и последующего размораживания исследователи зафиксировали сохранность целостности клеточных мембран и частичное восстановление спонтанной электрической активности нейронов.

Ранее нейроисследовательница Наталья Кадя объяснила, что длительное воздействие холода истощает ресурсы префронтальной коры, снижая уровень самоконтроля и активируя базовые реакции выживания.

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