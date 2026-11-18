Для квартиры лучше всего подходят компактные сорта, а в зимний период растению необходимы южное окно, фитолампа и влажный воздух.

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Как вырастить апельсиновое дерево в горшке / скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие сорта апельсина подходят для выращивания в горшке

Как посадить дерево, поливать и подкармливать его

Когда заносить апельсин в дом и как ухаживать за ним зимой

Вырастить апельсин дома можно даже там, где зимы морозные: апельсиновое дерево достаточно посадить в контейнер и на холодные месяцы заносить в помещение. Главное - выбрать компактный сорт, летом обеспечить растению 6–8 часов прямого солнечного света, а когда температура на улице опускается ниже +10 °C, переставить горшок к южному окну.

Как вырастить апельсиновое дерево дома, рассказали Джим и Мэри Компетти - авторы американского садового сайта Simple Garden Life. По их словам, цитрусовые в контейнере можно держать на террасе, балконе или веранде, а в тёплое время года выносить на улицу, чтобы дерево цвело и опылялось.

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Еще одно преимущество горшка - мобильность: дерево можно переставлять туда, где ему больше всего света. В то же время не каждый сорт хорошо себя чувствует в ограниченном объеме почвы, поэтому перед покупкой стоит выяснить, каким вырастает дерево.

Садоводы советуют обратить внимание на четыре сорта цитрусовых, которые подходят для выращивания в контейнерах.

Какой апельсин можно вырастить в горшке

Красный Навел (Red Navel) - крупные плоды, которые едят в свежем виде или отжимают на сок; дерево вырастает до 2,1–3 м в высоту и 0,9–1,2 м в ширину.

- крупные плоды, которые едят в свежем виде или отжимают на сок; дерево вырастает до 2,1–3 м в высоту и 0,9–1,2 м в ширину. Каламондин - гибрид мандарина и кумквата с мелкими плодами, высотой 1,8–2,4 м; благодаря компактности его удобно зимовать в помещении.

- гибрид мандарина и кумквата с мелкими плодами, высотой 1,8–2,4 м; благодаря компактности его удобно зимовать в помещении. Мандарин клементин - даёт сладкие плоды, которые легко чистить; вырастает примерно до 3–3,5 м, но обрезкой крону можно сдерживать.

- даёт сладкие плоды, которые легко чистить; вырастает примерно до 3–3,5 м, но обрезкой крону можно сдерживать. Кара-Кара - апельсин с розовой мякотью и сладким вкусом; в контейнере достигает 1,2–1,8 м.

В открытом грунте эти сорта зимуют только в регионах с мягким климатом - в зонах морозостойкости 8–11 или 9–11 по классификации USDA. В Украине их выращивают как комнатные или горшечные растения.

Как посадить апельсиновое дерево в горшок

Апельсин растет медленно и плодоносит только через несколько лет, поэтому большинство садоводов покупает уже подросшие саженцы с открытыми корнями. Для такого деревца берут контейнер объемом не менее 19 литров, и чем больше горшок, тем лучше. На дне должно быть несколько дренажных отверстий.

Если дерево придется заносить в дом на зиму, к горшку стоит сразу прикрепить колесики или поставить его на тележку - пока он еще не заполнен землей.

Почва для апельсина, прежде всего, должна хорошо пропускать воду: подойдет покупная смесь для горшков с добавлением перепревшего компоста. На дно насыпают несколько сантиметров субстрата, ставят саженец так, чтобы место прививки оставалось выше уровня почвы, засыпают оставшуюся землю, уплотняют её, чтобы не осталось воздушных пустот, и обильно поливают.

Уход за апельсином в горшке весной и летом

Свет. Лучше всего - 6–8 часов прямого солнечного света в день, особенно в период роста. От сильного ветра горшок лучше защитить: взрослое дерево в контейнере может опрокинуться.

Лучше всего - 6–8 часов прямого солнечного света в день, особенно в период роста. От сильного ветра горшок лучше защитить: взрослое дерево в контейнере может опрокинуться. Полив. Глубокий полив 1–2 раза в неделю, когда верхние несколько сантиметров почвы подсохли.

Глубокий полив 1–2 раза в неделю, когда верхние несколько сантиметров почвы подсохли. Подкормка. В конце зимы - для лучшего цветения, во второй раз - после цветения, чтобы подкормить плоды. Подойдет жидкое или гранулированное удобрение с достаточным содержанием азота или специальное удобрение для цитрусовых.

В конце зимы - для лучшего цветения, во второй раз - после цветения, чтобы подкормить плоды. Подойдет жидкое или гранулированное удобрение с достаточным содержанием азота или специальное удобрение для цитрусовых. Обрезка и пересадка. В конце зимы - в начале весны удаляют сухие и поврежденные ветки и прореживают крону. Новый горшок берут на несколько сантиметров шире предыдущего.

Ароматные комнатные растения / Инфографика: Главред

Как сохранить апельсиновое дерево зимой в квартире

Комфортная температура для апельсина - от +10 до +38 °C. Как только столбик термометра опускается ниже +10 °C, дерево пора заносить в дом и ставить у окна, выходящего на юг. При недостатке света помогут фитолампы, а само место должно быть без сквозняков и подальше от батарей.

Зимой полив сокращают, но влажность воздуха, наоборот, повышают: для этого подойдет увлажнитель с холодным паром или соседство с другими комнатными растениями.

Авторы издания отмечают, что успех в значительной степени зависит от правильно выбранного сорта.

"Не все сорта будут хорошо себя чувствовать в ограниченном пространстве контейнера, поэтому обязательно изучите информацию перед покупкой", - советуют авторы Simple Garden Life.

Почему апельсин в горшке сбрасывает цветы и листья?

Цветовод Инна Ратуш, которая ведет YouTube-канал о комнатных растениях, объясняла, что листья и цветы апельсин чаще всего сбрасывает из-за сухого воздуха, нерегулярного полива, недостатка света или удобрений, а также из-за резкой смены места. В то же время об опылении цветов в помещении можно не беспокоиться.

"Цветки у апельсина самоопыляющиеся и в дополнительном опылении не нуждаются", - отметила она.

Говоря о цветении, специалистка успокоила владельцев цитрусовых: часть бутонов опадает естественным образом.

"Умеренное опадение цветов считается нормальным явлением", - пояснила Ратуш.

Чтобы у дерева хватало сил на цветение и плоды, цветовод регулярно его подкармливает.

"Каждые две недели я подкармливаю апельсин комплексным минеральным удобрением для цитрусовых", - поделилась она.

Смотрите видео - Как выглядят компактные цитрусовые в горшках:

Как сообщал Главред, ранее опытные дачники объяснили, для чего разбрасывают апельсиновую кожуру по саду.

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