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- В Днепре ранены три человека, среди них 15-летний подросток
- В результате удара РФ повреждено почетное консульство Австрии
В результате вечерних российских атак на Днепр ранены три человека, среди них 15-летний подросток, повреждено почетное консульство Австрии.
"В городские больницы уже доставили трех раненых. Это 52-летний мужчина, 49-летняя женщина и 15-летний подросток", – написал мэр города Борис Филатов.
По его словам, разрушения зафиксированы в Центральном и Чечеловском районах. В девяти многоэтажных домах вылетело более 400 окон, повреждены гаражный кооператив, гимназия и около 25 частных домовладений. Накануне россияне также повредили гуманитарный склад Украинского Красного Креста.
Подробности удара РФ
"Почетное консульство Австрии в Днепре получило повреждения в результате террористической атаки России. К счастью, никто не пострадал", – написал Сибига в соцсети Х.
Министр назвал удары по дипломатическим и консульским учреждениям грубым нарушением международного права и призвал партнеров усилить санкции. Он также призвал присоединиться к Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению требований в отношении Украины и к соглашению о Комитете по управлению Специальным трибуналом по преступлению агрессии.
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Как писал Главред, ранее в Днепре прогремели взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, город был атакован реактивными БПЛА. В результате были повреждены несколько многоэтажных домов. Один человек погиб, еще десять - получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.
Ранее сообщалось, что реактивные дроны атаковали Киев. В Соломенском районе после попадания БПЛА в девятиэтажное здание произошел пожар с третьего по шестой этаж. До этого КГВА объявила в столице желтый уровень опасности из-за угрозы дронов.
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