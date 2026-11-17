Разрушения зафиксированы в Центральном и Чечеловском районах Днепра.

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РФ атакует Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

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В Днепре ранены три человека, среди них 15-летний подросток

В результате удара РФ повреждено почетное консульство Австрии

В результате вечерних российских атак на Днепр ранены три человека, среди них 15-летний подросток, повреждено почетное консульство Австрии.

"В городские больницы уже доставили трех раненых. Это 52-летний мужчина, 49-летняя женщина и 15-летний подросток", – написал мэр города Борис Филатов.

видео дня

По его словам, разрушения зафиксированы в Центральном и Чечеловском районах. В девяти многоэтажных домах вылетело более 400 окон, повреждены гаражный кооператив, гимназия и около 25 частных домовладений. Накануне россияне также повредили гуманитарный склад Украинского Красного Креста.

/ Инфографика: Главред

Подробности удара РФ

"Почетное консульство Австрии в Днепре получило повреждения в результате террористической атаки России. К счастью, никто не пострадал", – написал Сибига в соцсети Х.

Министр назвал удары по дипломатическим и консульским учреждениям грубым нарушением международного права и призвал партнеров усилить санкции. Он также призвал присоединиться к Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению требований в отношении Украины и к соглашению о Комитете по управлению Специальным трибуналом по преступлению агрессии.

/ @andrii_sybiha

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, ранее в Днепре прогремели взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, город был атакован реактивными БПЛА. В результате были повреждены несколько многоэтажных домов. Один человек погиб, еще десять - получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

Ранее сообщалось, что реактивные дроны атаковали Киев. В Соломенском районе после попадания БПЛА в девятиэтажное здание произошел пожар с третьего по шестой этаж. До этого КГВА объявила в столице желтый уровень опасности из-за угрозы дронов.

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