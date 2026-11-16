РФ ударила по жилым домам в Днепре: есть жертвы, 10 человек ранены

Кратко:
- Утренний удар БПЛА повредил дома и машины в Днепре
- Погиб один человек, десять получили ранения
- Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Утром в понедельник, 16 ноября, прогремели взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, город был атакован реактивными БПЛА. В результате были повреждены несколько многоэтажных домов. Есть пострадавшие.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Андрей Ганжа, взрывная волна выбила окна и изуродовала балконы. Один человек погиб, еще десять - получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
"44-летняя женщина получила ранения из-за атаки россиян на Днепр. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести", - рассказал чиновник.
Загорелись автомобили на дороге. На месте работают все службы.
Двое мужчин 26 и 47 лет - в тяжелом состоянии.
Ганжа также показал фото изуродованных многоэтажек после одной из утренних атак россиян на Днепр.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, в результате российского удара по Павлограду 14 ноября 10 человек получили ранения, есть погибший. Четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести.
13 ноября страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.
12 ноября реактивные дроны атаковали Киев. В Соломенском районе после попадания БПЛА в девятиэтажное здание произошел пожар с третьего по шестой этаж. До этого КГВА объявила в столице желтый уровень опасности из-за угрозы дронов.
Когда Россия может нанести массированный удар по Украине: прогноз
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua предположил, что следующую крупную атаку Россия может провести в ближайшее время. По его оценке, удар ограниченным боекомплектом возможен через неделю, а массированный - через полторы-две недели.
"Что касается разведывательного удара - в течение 24–48 часов россияне, руководствуясь информацией о целях, могут его нанести. Если этого не произойдет, то следующую атаку ограниченным боекомплектом могут осуществить через неделю. Массированный - через полторы-две недели (когда температура воздуха станет ниже нынешней)", - отметил Коваленко.
Аналитик также объяснил, сколько времени потребуется России, чтобы подготовить такой обстрел, и связал это с началом разговоров о встрече в Абу-Даби.
"Для того чтобы подготовить обстрел Украины ограниченным комбинированным боекомплектом, России потребуется около недели-полутора максимум", - уточнил он.
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