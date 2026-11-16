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Зачем ставить стакан с водой возле батареи: интересный бытовой трюк

Марина Иваненко
16 ноября 2026, 03:33
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Зачем ставить ёмкость с водой возле батареи? Простой домашний трюк поможет улучшить микроклимат в квартире в отопительный сезон.
Почему хозяйки ставят воду возле батареи
Почему хозяйки ставят воду возле батареи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Зачем ставить ёмкость с водой возле батареи
  • Как этот способ влияет на влажность воздуха
  • Какие простые хитрости помогут сократить расходы на отопление

С началом отопительного сезона многие люди замечают, что воздух в квартире становится более сухим. Это может вызывать дискомфорт, сухость кожи и раздражение слизистых оболочек. В то же время владельцы жилья ищут способы сделать дом более комфортным без дополнительных затрат на электроэнергию. Главред расскажет подробнее.

Как пишет французское издание Maison & Travaux, существует простой домашний трюк, для которого понадобится лишь обычная емкость с водой. Её рекомендуют поставить возле батареи, чтобы поддерживать более комфортный уровень влажности в помещении.

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Зачем ставить воду возле батареи

В отопительный сезон нагрев воздуха приводит к снижению его относительной влажности. Именно поэтому даже в хорошо прогретой квартире люди могут ощущать сухость в горле, носу или глазах.

Один из самых простых способов немного повысить влажность - поставить открытую емкость с водой неподалеку от радиатора отопления.

Под воздействием тепла вода будет постепенно испаряться, а влага будет попадать в воздух. Благодаря этому микроклимат в помещении может стать более комфортным.

Для этого подойдет небольшая миска, широкий стакан или другая устойчивая емкость. При этом сосуд нужно расположить так, чтобы он не мешал циркуляции теплого воздуха и не создавал риска опрокидывания.

Особенно актуальным такой метод может быть для спальни или гостиной, где люди проводят много времени.

Помогает ли вода возле батареи экономить на отоплении

По информации Maison & Travaux, поддержание комфортного уровня влажности может улучшить субъективное ощущение тепла в комнате. Благодаря этому в отдельных случаях люди могут чувствовать себя комфортно без дополнительного повышения температуры.

Однако следует учитывать, что обычная миска с водой не увеличивает тепловую мощность батареи и сама по себе не снижает потребление энергии.

Экономия возможна только тогда, когда жильцы действительно снижают температуру отопления, сохраняя комфортные условия. В то же время влияние влажности на ощущение тепла зависит от многих факторов, поэтому гарантированного снижения счетов такой способ не обеспечивает.

Для контроля микроклимата желательно использовать гигрометр - специальный прибор для измерения влажности воздуха.

Обычно комфортным для жилых помещений считается уровень относительной влажности примерно 30–50%. Чрезмерная влажность может способствовать появлению конденсата и плесени.

Как правильно поставить ёмкость с водой возле батареи

Чтобы домашний способ был безопасным и приносил пользу, важно соблюдать несколько простых рекомендаций.

  1. Выбрать устойчивую открытую емкость, желательно с широкой поверхностью воды.
  2. Поставить её рядом с обычным радиатором водяного отопления, не перекрывая движение тёплого воздуха.
  3. Регулярно проверять уровень воды и доливать её при необходимости.
  4. Ежедневно менять воду и мыть емкость, чтобы предотвратить размножение микроорганизмов.
  5. Следить за влажностью воздуха, чтобы не допустить появления конденсата.

Нельзя ставить сосуд с водой непосредственно на электрический обогреватель или рядом с его нагревательными элементами. Это может привести к повреждению прибора и создать опасность поражения электрическим током.

Стоит также помнить, что небольшая миска не способна быстро увлажнить большую комнату. Если воздух слишком сухой, более эффективным решением может стать специальный увлажнитель.

Как сократить расходы на отопление зимой

Помимо поддержания комфортной влажности, существуют и другие простые способы, которые могут помочь эффективнее использовать тепло в доме.

Французские эксперты советуют обратить внимание на несколько повседневных привычек:

Не закрывать батареи мебелью

Большие диваны, шкафы и плотные шторы могут препятствовать распространению тепла в комнате.

Закрывать шторы и жалюзи на ночь

Это помогает уменьшить потери тепла через окна.

Контролировать температуру

Для многих жилых помещений температура около 19–20 градусов может быть комфортной, хотя индивидуальные потребности различаются.

Регулярно проветривать комнаты

Кратковременное интенсивное проветривание помогает обновить воздух без длительного охлаждения помещения.

Устранять сквозняки

Уплотнители на окнах и дверях помогают уменьшить нежелательные потери тепла.

Также важно регулярно проверять состояние системы отопления и не допускать чрезмерного нагрева комнат.

Почему важно поддерживать правильную влажность воздуха

В отопительный сезон воздух в доме нередко становится слишком сухим. Особенно это заметно в морозные дни, когда батареи работают интенсивнее.

Недостаточная влажность может усиливать ощущение сухости кожи, носа и горла. В то же время чрезмерное увлажнение также нежелательно, ведь оно создает условия для развития плесени.

Поэтому главная задача - поддерживать сбалансированный микроклимат, а не пытаться максимально повысить влажность.

Емкость с водой возле радиатора может стать простым вспомогательным способом увлажнения воздуха. Однако для реальной экономии на отоплении гораздо важнее остаются правильная настройка температуры, утепление жилья и эффективное использование системы обогрева.

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