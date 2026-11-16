Тайна из глубин космоса: астрономы обнаружили загадочное излучение

Молекула состоит из трех ядер водорода, которые объединены и совместно используют только два электрона.

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Стало известно о новом открытии / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Зафиксировано "запретное" излучение триатомного катиона водорода

Ее считают основой формирования более сложных органических соединений

С помощью космического телескопа "Джеймс Уебб" астрономы зафиксировали "запретное" излучение триатомного катиона водорода - молекулы (иона).

Ее считают основой межзвездной химии и началом формирования более сложных органических соединений, сообщает ScienceAlert.

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Эта молекула является основой практически всех происходящих в межзвездной газовой среде химических процессов - в частности, формирования сложных органических молекул, из которых состоят "ингредиенты" жизни. Это триатомный ион водорода (H3+), значение которого настолько велико, что его часто называют "молекулой, создавшей Вселенную".

Молекула состоит из трех ядер водорода, которые объединены и совместно используют только два электрона. Ядра образуют равносторонний треугольник - а это значит, что молекула не имеет постоянного дипольного момента и не имеет спектра чистого вращения.

То есть при вращении молекулы ее электрический заряд остается равномерно распределенным; не возникает никакого дисбаланса, способного породить электромагнитное излучение - то самое, какое обычно излучают вращающиеся молекулы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS удивила ученых необычной активностью

Астрономы продолжают изучать загадочный объект, прибывший в нашу Солнечную систему из глубин космоса. Межзвездная комета 3I/ATLAS привлекла особое внимание научного сообщества благодаря своим необычным характеристикам. Она стала лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, обнаруженным при прохождении через Солнечную систему.

Главная особенность небесного тела заключается в его неожиданно интенсивной активности. Несмотря на относительно небольшие размеры, комета выбрасывает огромное количество газа. Согласно оценкам исследователей, ежесекундно в окружающее пространство поступает около 940 триллионов молекул углекислого газа.

Подобная интенсивность газовых выбросов делает 3I/ATLAS особенно интересным объектом для изучения. Ее поведение отличается от привычных характеристик многих известных комет и может дать ученым новые сведения о свойствах небесных тел, сформировавшихся за пределами нашей планетной системы.

Сейчас специалисты продолжают наблюдать за межзвездной гостьей. Исследователи рассчитывают подробнее изучить ее химический состав, особенности активности и возможные условия формирования. Полученные данные помогут лучше понять, чем отличаются кометы из других звездных систем от объектов, возникших в нашей собственной.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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