В спальне будет теплее даже без отопления: что стоит изменить в комнате

Есть несколько простых способов уменьшить потери тепла в спальне, не тратя деньги на дополнительные обогреватели.

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Как сделать спальню теплее / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сделать спальню теплее без отопления

Как расположить кровать, чтобы спальня меньше охлаждалась

Когда нужно закрывать шторы, чтобы сохранить тепло

С наступлением холодов поддерживать комфортную температуру в доме становится сложнее, особенно если приходится экономить на отоплении. Однако уменьшить потери тепла можно и без дополнительных затрат.

Главред расскажет о нескольких простых способах, которые помогут сделать комнату теплее и комфортнее для сна.

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Где лучше поставить кровать, чтобы не мерзнуть ночью

Один из самых простых способов сохранить тепло в спальне - правильно расположить мебель, пишет Express. По словам Лизы Дэвис, эксперта по обустройству спален, кровать лучше поставить у внутренней стены. Она меньше подвержена перепадам температуры, чем наружные стены, поэтому у нее обычно комфортнее спать.

Также стоит избегать размещения кровати непосредственно у окна. Даже современные стеклопакеты могут пропускать холодный воздух или терять тепло, из-за чего спальня быстрее охлаждается ночью.

Важно проверить и расположение радиаторов. Если перед ними стоит крупная мебель, тепло хуже распространяется по комнате. Поэтому шкафы, комоды и другие предметы не должны перекрывать доступ теплого воздуха от батарей. Если в спальне твёрдый пол, дополнительно можно постелить ковёр - он поможет уменьшить потери тепла через пол.

Когда закрывать шторы, чтобы сохранить тепло

Еще один бесплатный способ сделать спальню теплее - вовремя закрывать шторы. Делать это рекомендуют сразу после захода солнца, ведь с наступлением темноты температура за окном снижается, а стекло становится одним из источников теплопотерь.

Особенно хорошо изолируют комнату шторы с термоподкладкой. Они помогают уменьшить проникновение холодного воздуха от окон и дольше удерживать тепло внутри помещения.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Для дополнительной защиты от холода подойдут плотные ткани: шерсть, бархат или флис. Если нет возможности приобрести новые шторы, можно использовать имеющиеся и добавить за ними дополнительный изоляционный слой. Эксперт даже предлагает бюджетный вариант - разместить за шторами занавеску для душа, чтобы уменьшить потери тепла через окно.

Такие изменения не заменят полноценного отопления, но помогут дольше сохранять тепло в спальне и сделают ночной отдых более комфортным.

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