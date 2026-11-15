Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что положить рядом с хлебом, чтобы он не черствел: простой трюк

Марина Иваненко
15 ноября 2026, 14:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Хлеб быстро становится твердым и теряет свежесть? Есть простой способ замедлить его высыхание. Секрет правильного хранения выпечки дома.
Что сделать, чтобы хлеб не черствел
Что сделать, чтобы хлеб не черствел / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что положить в хлебницу, чтобы хлеб дольше оставался мягким
  • Как правильно хранить хлеб, чтобы он не черствел
  • Что делать с черствым хлебом и когда его нужно выбросить

Свежий хлеб с хрустящей корочкой и мягкой серединкой уже через несколько дней может потерять свои вкусовые качества. Особенно быстро черствеют пшеничные булочки и батоны, тогда как ржаной хлеб нередко остается мягким значительно дольше. Однако срок хранения выпечки зависит не только от ее состава, но и от условий, в которых она находится. Главред расскажет подробнее.

Как пишет польское издание Haps, существует необычный домашний способ, который может помочь уменьшить высыхание хлеба. Для этого достаточно положить в хлебницу обычный фрукт. При этом важно знать несколько нюансов, чтобы вместо желаемого результата не получить испорченный продукт.

видео дня

Что положить в хлебницу, чтобы хлеб не черствел

Один из популярных домашних способов сохранения мягкости хлеба предполагает использование обычного яблока.

Дело в том, что яблоко содержит много влаги, которую постепенно может отдавать в окружающую среду. Благодаря этому воздух внутри хлебницы становится менее сухим, что может замедлять высыхание корочки.

Чтобы воспользоваться этим способом, достаточно разрезать яблоко пополам и положить одну половинку в хлебницу. Важно, чтобы фрукт не соприкасался с хлебом напрямую.

Вместо половинки яблока иногда используют и свежую яблочную кожуру.

Однако следует помнить, что этот метод не останавливает процесс черствения полностью. Хлеб теряет мягкость не только из-за испарения влаги, но и из-за изменений в структуре крахмала.

Кроме того, избыточная влажность может способствовать появлению плесени. Поэтому яблоко нужно регулярно проверять, своевременно убирать и не оставлять в закрытой хлебнице надолго.

Как правильно хранить хлеб в хлебнице

Чтобы выпечка дольше оставалась свежей, важно правильно выбрать место и емкость для её хранения.

Различные материалы хлебниц имеют свои особенности:

  • Деревянные хлебницы обеспечивают определенную циркуляцию воздуха, однако при недостаточной влажности хлеб может быстрее высыхать.
  • Керамические хлебницы могут помогать поддерживать более стабильные условия хранения.
  • Металлические и пластиковые хлебницы желательно выбирать с вентиляционными отверстиями, чтобы внутри не скапливался конденсат.

Лучше всего хранить хлеб при комнатной температуре в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Не стоит ставить хлебницу рядом с батареей, духовкой или на солнечном подоконнике. Повышенная температура способствует потере влаги, а чрезмерная влажность создает благоприятные условия для развития плесени.

Также важно регулярно очищать хлебницу от крошек и тщательно высушивать её после мытья.

Видео о том, как правильно хранить хлеб, можно посмотреть здесь:

Почему не стоит хранить хлеб в холодильнике

Распространено мнение, что холодильник помогает дольше сохранять свежесть любых продуктов. Однако в случае с хлебом ситуация несколько иная.

При низких температурах, характерных для холодильника, процесс ретроградации крахмала может происходить быстрее. Именно из-за него мякоть постепенно становится тверже, а хлеб теряет приятную текстуру.

Поэтому для кратковременного хранения обычного хлеба лучше подходит комнатная температура, если нет особых рекомендаций производителя.

Если же нужно сохранить хлеб на длительное время, более эффективным решением станет замораживание. Для этого выпечку можно нарезать порционными ломтиками и положить в пакет или герметичный контейнер, пригодный для морозильной камеры.

Как сделать так, чтобы хлеб дольше оставался мягким

Еще одна простая хитрость - покупать целую буханку вместо уже нарезанного хлеба.

Когда выпечка нарезана, большая площадь мякиша контактирует с воздухом. Из-за этого отдельные ломтики быстрее теряют влагу и становятся сухими.

Если же отрезать хлеб непосредственно перед едой, остальная часть буханки дольше сохранит свои свойства.

После нарезки хлеб можно положить срезанной стороной вниз на чистую поверхность, пригодную для контакта с пищевыми продуктами. Это поможет уменьшить высыхание открытого мякиша.

Важно также не класть в хлебницу горячую выпечку. Пар, выделяющийся из теплого хлеба, может скапливаться внутри емкости и создавать избыточную влажность.

Что делать, если хлеб уже зачерствел

Если хлеб стал твёрдым, это ещё не значит, что его обязательно нужно выбрасывать. При отсутствии признаков порчи черствую выпечку можно использовать для приготовления других блюд.

Самый простой способ частично вернуть хлебу мягкость - ненадолго разогреть его в духовке или тостере.

Под воздействием тепла структура крахмала временно изменяется, поэтому мякоть становится более приятной по консистенции. Однако такой эффект кратковременный, поэтому разогретый хлеб лучше съесть сразу.

Также из черствого хлеба можно приготовить:

  • Домашние панировочные сухари.
  • Хрустящие гренки для супов и салатов.
  • Французские тосты.
  • Горячие бутерброды и запеканки.
  • Сухарики со специями.

Черствые булочки также можно использовать для приготовления котлет. После замачивания они помогают придать фаршу нужную консистенцию.

Можно ли есть хлеб, на котором появилась плесень

В отличие от обычного черствения, появление плесени означает, что хлеб больше не пригоден к употреблению.

Даже если грибок заметен лишь на небольшом участке, его невидимые нити могут распространяться внутри мякиша.

Поэтому просто отрезать заплесневелый кусок недостаточно. В таком случае весь хлеб нужно выбросить.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

16:07Украина
Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

15:47Политика
Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

15:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Последние новости

16:35

Век прожила и поразила всех: кому досталось огромное наследство пенсионерки

16:25

Руки в карманах выдают больше, чем кажется: что жест говорит о человеке

16:20

Вместо сжигания – ценное удобрение: как использовать опавшие листья осенью

16:07

Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

15:47

Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
15:37

Wi-Fi станет в разы быстрее без замены роутера: достаточно переставить одну вещь

15:20

Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

15:13

Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимойВидео

15:07

Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

Реклама
14:46

Что положить рядом с хлебом, чтобы он не черствел: простой трюк

14:34

Зачем приклеивать фольгу к стене: простой трюк раскроет скрытую проблему в доме

13:54

Радиаторы едва теплые: сантехник назвал 3 простых способа быстро улучшить обогрев

13:48

Что нельзя стирать вместе с постельным бельем: советы специалистов

13:45

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

13:27

Цены взлетели до 200 гривен: в Украине стремительно дорожает один овощ

13:24

Гетманцев заявил о возможной экономии на налогах в размере 900 тыс. грн благодаря оформлению выплат Николову через индивидуального предпринимателя

13:18

Зачем вешают "синий глаз" у двери: скрытый смысл символа

13:08

Жизнь трех знаков зодиака начнет стремительно меняться после 15 ноября: трудности останутся позади

12:55

"Будем обращаться в НБУ": пенсионеры обнаружили недостачу денег после визита в "Приватбанка"

12:48

Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

Реклама
12:44

Китайский гороскоп на завтра, 16 ноября: Обезьянам - верность, Кроликам - эмпатия

12:42

Как сохранить свежесть елки до конца праздников: простые хитрости хозяек

12:13

Одно простое изменение поможет не мерзнуть дома: как сохранить тепло в комнатахВидео

12:09

Что поставить рядом с плитой во время жарки рыбы: запах больше не будет беспокоить

11:50

Зачем кипятить листья мяты в пол-литра воды в ноябре: простая хитрость для дома

11:38

Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

11:29

Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

11:16

Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

10:57

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — успех, Львам — перемены

10:46

Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов

10:40

Китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Лошадям — взлет, Быкам — трудности

10:32

Курица, ананасы и оливки: рецепт яркого салата на Новый год

10:28

Россия запускает "Рассвет": командир "К-2" предупредил о серьёзной угрозе для Украины

09:59

Шторы не придется гладить после стирки: испанский секрет с двумя резинкамиВидео

09:28

РФ атакует "пояс крепостей" на Донбассе с четырёх направлений: ISW назвал главную цель

09:24

РФ хочет перемирия под Константиновкой: в ISW раскрыли скрытую цель Кремля

08:43

"Путь к новой войне": Макрон назвал опасный сценарий для Украины

08:24

США могут сыграть на главном страхе Путина: журналист объяснил замысел по Украине

08:10

Американцы просят, а не настаивают: Фесенко о переговорах с Кремлеммнение

07:42

Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФВидео

Реклама
05:53

Гороскоп на завтра, 16 ноября: Овнам — радость, Близнецам — ссора

05:11

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

04:44

Целым или нарезанным: как варить картофель, чтобы сохранить вкус и полезные свойства

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

03:42

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

01:30

Космическая загадка бросает вызов науке: найдена звезда с невероятной массой

14 ноября, суббота
23:55

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

22:50

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

22:22

Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом в историиВидео

22:00

Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять