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Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов

Мария Николишин
15 ноября 2026, 10:46
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Синоптик подчеркнул, что температура, как ожидается, будет значительно выше нормы.
Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине до 22 ноября
  • Когда прогнозируются морозы до -3 градусов

В Украине на следующей неделе, с 16 по 22 ноября, под влиянием циклонов и атмосферных фронтов будет преобладать нестабильная и дождливая погода. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие несколько дней ожидается преобладание циклонического характера атмосферной циркуляции. Вследствие пониженного атмосферного давления и нестабильных влажных воздушных масс из Европы и Средиземноморья прогнозируются дожди, которые в отдельных регионах будут значительными, а также могут сопровождаться слабой грозой.

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"Температурный фон ожидается значительно выше нормы, особенно в южных, центральных и восточных областях, и скорее будет соответствовать середине октября. Местами не исключены туманы, которые могут снижать дальность видимости до 100–200 метров", - подчеркнул он.

Погода в Украине 16 ноября

В понедельник антициклон обеспечит в большинстве областей устойчивую погоду без осадков. Лишь днем на крайнем западе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -3...+2 градуса, днем +3...+8 градусов, в Одесской области и в Крыму местами +10...+11 градусов.

Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов
Погода в Украине 16 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 17 ноября

Во вторник ночью в западной части, днем также в большинстве регионов Украины пройдут умеренные дожди, в северных областях с мокрым снегом. Только на крайнем востоке без существенных осадков. В западных областях местами возможен туман.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +2…+7 градусов, на Левобережье –3…+2 градуса; в дневное время +3…+8 градусов, на Прикарпатье и в южных областях +7…+12 градусов.

Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов
Погода в Украине 17 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 18 ноября

В среду на большей части Украины ожидается пасмурная и дождливая погода под влиянием атмосферных фронтов с запада. В Карпатском регионе дожди могут быть значительными.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8 градусов, на крайнем юге до +10 градусов; днем +6…+11 градусов, в южных и западных областях местами +12…+14 градусов.

Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов
Погода в Украине 18 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 19 ноября

В четверг характер погоды существенно не изменится. Пройдут дожди, днем на Левобережье временами сильные, в Крыму и Приазовье местами отдельные грозы. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +6…+11 градусов, днем +7…+12 градусов, в южной половине +13…+16 градусов.

Погода в Украине 20 ноября

В пятницу в южных регионах и местами в западной части пройдут дожди; в Крыму временами значительные осадки, возможна гроза. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться около +4...+9 градусов, днем +7...+12 градусов, в Крыму +13...+16 градусов.

Погода в Украине 21 ноября

В субботу в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в западных регионах с мокрым снегом. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, днем +4…+9 градусов, в южных регионах и на Закарпатье +10…+12 градусов.

Погода в Украине 22 ноября

В воскресенье ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается 0...+6 градусов, днем +2...+7 градусов, в южной части +8...+13 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что погода в Украине на выходных, 14 и 15 ноября, будет переменчивой. Ожидаются колебания температуры и кратковременные дожди.

Синоптик Виталий Постригань заявлял, что 15–17 ноября Украина по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, поэтому значительных осадков в эти дни не ожидается. Ночью столбики термометров будут опускаться до -4...+1 градуса.

Также известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 градусов и ниже не исключены.

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