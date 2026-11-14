Домой могут вернуться 1000 украинцев: Лубинец сообщил о новом обмене

Омбудсман подчеркнул, что среди освобожденных должны быть не только военные, но и незаконно задержанные Россией гражданские лица.

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Дмитрий Лубинец, освобожденные из плена украинские защитники / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец, УНИАН

Главное из заявления:

В ходе следующего обмена могут вернуть не менее 1000 украинцев

Эту цифру Лубинецу подтвердила омбудсмен РФ Лантратова

Киев настаивает на возвращении как военных, так и гражданских

В рамках следующего обмена пленными с Россией домой могут вернуться не менее 1000 украинцев. Такую цифру подтвердила российская сторона, а Украина стремится ее увеличить. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

По словам Лубинеца, после появления информации о возможном обмене он связался с уполномоченной по правам человека страны-агрессора Яной Лантратовой, чтобы обсудить, как его провести.

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"После появления информации о возможности обмена я сразу связался с Яной Лантратовой, чтобы обсудить дальнейшие механизмы его реализации. В ответ получил подтверждение, что речь идет как минимум о 1 000 человек. В то же время работа должна продолжаться, чтобы эта цифра была как можно больше", - рассказал Лубинец.

Кого Украина хочет вернуть в ходе следующего обмена пленными

Омбудсмен отметил, что украинская сторона уже передала россиянам своё видение того, кто должен попасть в списки на освобождение.

"Среди тех, кого вернут, обязательно должны быть как военнопленные, так и незаконно задержанные украинские гражданские лица", - подчеркнул омбудсман.

Накануне, 13 ноября, Лубинец сообщал, что приоритетом для обменов остаются тяжелораненые и тяжелобольные пленные, а также женщины. По его данным, в настоящее время в российском плену находятся 486 украинок, а Киев по-прежнему настаивает на обмене по формуле "всех на всех".

Что известно о гуманитарной миссии в Константиновке

Договоренности о крупном обмене стороны достигли в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Параллельно в СМИ появилась информация о возможной гуманитарной миссии в Константиновке в Донецкой области.

Впрочем, Лубинец подчеркнул, что Константиновка не входит в перечень городов, которые рассматриваются для проведения гуманитарной миссии по примеру оккупированных Олешек в Херсонской области. По его словам, о такой миссии он впервые узнал из СМИ после встречи российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителями США.

Обмен пленными - новости по теме

Как сообщал Главред, 13 ноября американский посланник Джаред Кушнер анонсировал рекордный обмен пленными между Украиной и РФ. По его словам, крупнейший обмен пленными за все время войны позволит тысячам людей вернуться к своим семьям. Также Киев и Москва договорились расширить формат переговоров, привлекая европейские страны.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби. Он отметил, что стороны обсуждали обмен пленными по формуле 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500. С этим предложением американская делегация должна была отправиться в Россию.

Предыдущий обмен состоялся 23 октября. Тогда из российского плена вернулись 261 военнослужащий и 9 гражданских лиц. Среди освобожденных было рекордное количество осужденных оккупантами украинцев.

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