Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

Простой трюк помогает не оставить в номере документы и украшения, хотя у него есть свои слабые места.

https://glavred.info/life/zachem-klast-odin-botinok-v-seyf-v-otele-styuardessa-rasskazala-o-neobychnom-tryuke-10812146.html Ссылка скопирована

Лайфхак стюардессы, чтобы ничего не забыть в отеле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Зачем класть один ботинок в гостиничный сейф

Какие слабые места есть у этого лайфхака

Как вернуть вещи, забытые в отеле

Стюардесса британской авиакомпании British Airways Тай Опоку Аджеи каждый раз, останавливаясь в отеле, кладет в сейф номера один ботинок. Так она не забывает забрать оттуда документы, украшения и другие ценности. О своём лайфхаке стюардесса рассказала в интервью Business Insider, сообщает Fakt.

видео дня

Обувь попадает в сейф не потому, что её могут украсть. Она служит лишь напоминанием. Спрятать стоит один ботинок из той пары, которую путешественник собирается надеть в дорогу домой. Без него номер не покинешь, поэтому перед выездом сейф все равно придется открыть и вместе с ботинком забрать все остальное.

В то же время издание отмечает, что гостиничный сейф не обязательно является лучшим местом для ценностей. Многие такие устройства можно открыть без особых усилий.

Слабые места метода

Трюк прост, но имеет недостатки. Не каждый гость уже при заселении знает, какую обувь наденет на обратный путь. Даже если пара выбрана, ее могут захотеть носить и во время отдыха. Тогда ботинок придется доставать из сейфа и класть вместо него другой.

Есть и обратный риск. Если в сейфе лежит обувь, которую в день выезда надевать не планируют, о ней легко забыть при сборах. А вместе с ней в номере останутся и гораздо более ценные вещи.

Сама Опоку Аджея из-за работы постоянно находится в пути. Она уверяет, что этот способ её не подводит.

Что делать, если вещь всё же осталась в отеле

Если что-то всё-таки осталось в сейфе или где-то в номере, лучше всего заметить это ещё до отъезда из города. Многие отели неохотно пересылают забытые гостями вещи. Если попросить об отправке, оплачивать доставку, скорее всего, придётся самому.

Впрочем, находки обычно хранят до года, поэтому за ними можно вернуться и забрать лично.

Смотрите видео о лайфхаках, которые советуют стюардессы:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред