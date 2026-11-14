Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

Дарья Пшеничник
14 ноября 2026, 15:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Простой трюк помогает не оставить в номере документы и украшения, хотя у него есть свои слабые места.
Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке
Лайфхак стюардессы, чтобы ничего не забыть в отеле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Зачем класть один ботинок в гостиничный сейф
  • Какие слабые места есть у этого лайфхака
  • Как вернуть вещи, забытые в отеле

Стюардесса британской авиакомпании British Airways Тай Опоку Аджеи каждый раз, останавливаясь в отеле, кладет в сейф номера один ботинок. Так она не забывает забрать оттуда документы, украшения и другие ценности. О своём лайфхаке стюардесса рассказала в интервью Business Insider, сообщает Fakt.

видео дня

Обувь попадает в сейф не потому, что её могут украсть. Она служит лишь напоминанием. Спрятать стоит один ботинок из той пары, которую путешественник собирается надеть в дорогу домой. Без него номер не покинешь, поэтому перед выездом сейф все равно придется открыть и вместе с ботинком забрать все остальное.

В то же время издание отмечает, что гостиничный сейф не обязательно является лучшим местом для ценностей. Многие такие устройства можно открыть без особых усилий.

Слабые места метода

Трюк прост, но имеет недостатки. Не каждый гость уже при заселении знает, какую обувь наденет на обратный путь. Даже если пара выбрана, ее могут захотеть носить и во время отдыха. Тогда ботинок придется доставать из сейфа и класть вместо него другой.

Есть и обратный риск. Если в сейфе лежит обувь, которую в день выезда надевать не планируют, о ней легко забыть при сборах. А вместе с ней в номере останутся и гораздо более ценные вещи.

Сама Опоку Аджея из-за работы постоянно находится в пути. Она уверяет, что этот способ её не подводит.

Что делать, если вещь всё же осталась в отеле

Если что-то всё-таки осталось в сейфе или где-то в номере, лучше всего заметить это ещё до отъезда из города. Многие отели неохотно пересылают забытые гостями вещи. Если попросить об отправке, оплачивать доставку, скорее всего, придётся самому.

Впрочем, находки обычно хранят до года, поэтому за ними можно вернуться и забрать лично.

Смотрите видео о лайфхаках, которые советуют стюардессы:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:34Мир
Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:13Мир
Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:45Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Последние новости

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

Реклама
15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

13:52

Ракета и радар готовы: Зеленский сказал, на каком этапе находится проект FREYJA

Реклама
13:38

Три ложки и вода: простой способ избавиться от старых пятен на белой одежде

13:36

Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине

13:18

Пергамент не стоит сразу выбрасывать — сколько раз его можно использовать

13:15

НАТО в обмен на выход ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл новые детали переговоров

13:07

Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

13:01

"Пела и плакала": муж Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

12:52

Владельцы домов массово убирают брусчатку со дворов: что кладут вместо неё

12:49

На 2,5 см за 50 лет: почему уши не растут, но с возрастом становятся больше

12:28

Зеленский впервые прокомментировал столкновения на Борщаговке: что сказал

12:25

"Это было впервые": Зеленский раскрыл предложение США на переговорах и планы РФ

12:01

"Примитивный ход": Зеленский раскрыл замысел Путина в отношении Константиновки

11:58

Любовный гороскоп на 16–22 ноября: Овнам — доверие, Ракам — гармония

11:51

"Дров наломала": Настя Каменских разрыдалась, вспоминая КиевВидео

11:42

Можно ли замораживать молоко в коробке: важное правило, о котором стоит знать

11:38

РФ модернизировала "Искандеры" для ударов по мостам: что задумал Кремль

11:37

Куда выбрасывать рыбную косточку и как есть устрицы: правила этикета

11:36

Гороскоп на завтра, 15 ноября: Стрельцам — волнения, Рыбам — улучшение

11:20

Почти 50 тысяч семей без света: Россия ударила по энергообъекту на Одещине

11:13

Макияж может добавить возраста: какие привычки стоит изменить женщинам после 50

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Реклама
10:55

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

10:51

Маринованная клюква вместо соуса: как приготовить ягоды в пряном сиропе

10:43

За несколько минут и без плиты: необычная закуска из манго к празднику

10:36

В Запорожье полностью перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС: какие пути объезда

10:26

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — шанс, Ракам — гармония

10:17

Комаров отправится в новую страну: где будет сниматься "Мир наизнанку"

09:54

Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

09:50

"Поливать такой грязью": Астафьева жестко ответила Наталье Сумской

09:50

Сенаторы США выдвинули требование к Маску в связи с ограничением Starlink в Украине

09:27

Из неё не едят: зачем на праздничный стол ставят сервировочную тарелку

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять