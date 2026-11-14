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За несколько минут и без плиты: необычная закуска из манго к празднику

Марина Иваненко
14 ноября 2026, 10:43
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Праздничная закуска из манго, мясной шейки и крем-сыра готовится за несколько минут. Простой рецепт эффектного блюда для гостей.
Рулетики с манго - простая закуска для праздничного стола
Рулетики с манго - простая закуска для праздничного стола / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какие продукты нужны для рулетиков
  • Как сочетать манго, мясо и крем-сыр
  • Как красиво подать закуску на праздник

Праздничные закуски не обязательно должны быть сложными или требовать много времени. Иногда достаточно сочетать несколько продуктов, чтобы получить необычное блюдо. Среди интересных вариантов - рулетики с мясной шейкой, крем-сыром и сочным манго. Главред расскажет подробнее.

Рецептом такой закуски поделилась автор кулинарного Instagram-блога mariiam_foodblog. Основой блюда служат тонкие ломтики мясной шейки, которые дополняют сливочным сыром, манго и рукколой. Гранатовый соус и измельчённые орехи придают готовым рулетикам более выразительный вкус.

видео дня

Какие ингредиенты нужны для рулетиков с манго

Для приготовления понадобятся:

  • мясная шейка "Касло" или другое вяленое мясо – 150–200 г;
  • крем-сыр – 120–150 г;
  • спелое манго – половина плода;
  • руккола – небольшой пучок;
  • гранатовый соус наршараб – для подачи;
  • измельченные фисташки, орехи пекан или кедровые орехи – 1–2 столовые ложки.

Количество продуктов можно варьировать в зависимости от количества порций. Манго лучше выбирать спелое, но достаточно плотное, чтобы его было удобно нарезать тонкими полосками.

Видео о том, как приготовить рулетики из манго, можно посмотреть здесь:

Как приготовить праздничную закуску из манго и рукколы

Сначала манго нужно очистить от кожуры и нарезать тонкой соломкой. Рукколу следует промыть и хорошо обсушить.

Тонкие ломтики мясной шейки раскладывают на доске или рабочей поверхности. Каждый кусочек смазывают небольшим количеством крем-сыра.

На край ломтика выкладывают несколько листочков рукколы и кусочек манго. После этого мясо аккуратно заворачивают в рулетик. Так же формируют остальные закуски.

Готовые рулетики выкладывают на большую тарелку. Перед подачей их поливают гранатовым соусом и посыпают измельченными орехами. Соус придает легкую кислинку, а орехи - приятную хрусткость.

Закуска не требует термической обработки, поэтому её можно быстро приготовить непосредственно перед подачей. Рулетики с манго и шейкой подойдут для праздничного застолья, фуршета или вечеринки.

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