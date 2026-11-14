За несколько минут и без плиты: необычная закуска из манго к празднику

О чём вы узнаете:
- Какие продукты нужны для рулетиков
- Как сочетать манго, мясо и крем-сыр
- Как красиво подать закуску на праздник
Праздничные закуски не обязательно должны быть сложными или требовать много времени. Иногда достаточно сочетать несколько продуктов, чтобы получить необычное блюдо. Среди интересных вариантов - рулетики с мясной шейкой, крем-сыром и сочным манго. Главред расскажет подробнее.
Рецептом такой закуски поделилась автор кулинарного Instagram-блога mariiam_foodblog. Основой блюда служат тонкие ломтики мясной шейки, которые дополняют сливочным сыром, манго и рукколой. Гранатовый соус и измельчённые орехи придают готовым рулетикам более выразительный вкус.
Какие ингредиенты нужны для рулетиков с манго
Для приготовления понадобятся:
- мясная шейка "Касло" или другое вяленое мясо – 150–200 г;
- крем-сыр – 120–150 г;
- спелое манго – половина плода;
- руккола – небольшой пучок;
- гранатовый соус наршараб – для подачи;
- измельченные фисташки, орехи пекан или кедровые орехи – 1–2 столовые ложки.
Количество продуктов можно варьировать в зависимости от количества порций. Манго лучше выбирать спелое, но достаточно плотное, чтобы его было удобно нарезать тонкими полосками.
Видео о том, как приготовить рулетики из манго, можно посмотреть здесь:
Как приготовить праздничную закуску из манго и рукколы
Сначала манго нужно очистить от кожуры и нарезать тонкой соломкой. Рукколу следует промыть и хорошо обсушить.
Тонкие ломтики мясной шейки раскладывают на доске или рабочей поверхности. Каждый кусочек смазывают небольшим количеством крем-сыра.
На край ломтика выкладывают несколько листочков рукколы и кусочек манго. После этого мясо аккуратно заворачивают в рулетик. Так же формируют остальные закуски.
Готовые рулетики выкладывают на большую тарелку. Перед подачей их поливают гранатовым соусом и посыпают измельченными орехами. Соус придает легкую кислинку, а орехи - приятную хрусткость.
Закуска не требует термической обработки, поэтому её можно быстро приготовить непосредственно перед подачей. Рулетики с манго и шейкой подойдут для праздничного застолья, фуршета или вечеринки.
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