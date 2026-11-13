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Польша прекратила финансировать закупки оружия для Украины в рамках PURL – Туск

Виталий Кирсанов
13 ноября 2026, 22:42
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Варшава выделила на инициативу 100 млн долларов, однако теперь ссылается на дефицит бюджета и высокие расходы на собственную оборону.
Польша приостановила финансирование закупок оружия для Украины в рамках PURL
Польша приостановила финансирование закупок оружия для Украины в рамках PURL / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления:

  • Польша пока не будет вносить деньги в программу PURL
  • Причины - дефицит бюджета и высокие оборонные расходы
  • Военная помощь Украине в целом не прекращается

Польша приостанавливает взносы в программу PURL, через которую европейские страны оплачивают закупку американского оружия для Украины. Премьер-министр Дональд Туск сообщил об этом генсеку НАТО Марку Рютте и объяснил решение высоким дефицитом госбюджета и большими расходами Польши на собственную оборону.

Заявление польского премьера передает телеканал TVP Info.

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"Я проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что на данный момент мы не будем вносить взносы в программу PURL - европейские фонды для закупки американского оружия для Украины", - сказал Туск.

При этом речь идет именно о финансировании закупок американского оружия, а не о прекращении всей военной помощи Украине.

Что такое PURL и сколько вложила Польша

Инициативу PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины) 14 июля 2025 года объявили президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте. В ее рамках европейские страны и Канада оплачивают закупку американской военной техники, в том числе систем ПВО и боеприпасов, для Вооруженных сил Украины. Механизм появился после того, как администрация США отказалась от дальнейших бесплатных поставок оружия Киеву.

Польша присоединилась к программе в конце 2025 года. Тогда глава МИД Радослав Сикорский пообещал направить на нее 100 млн долларов, сообщало Суспильне.

"До конца года мы отправим 100 миллионов долларов для Украины, для вооружения из США в Украину в поддержку программы PURL", - заявлял тогда Сикорский.

Другие страны вкладывали в инициативу заметно больше. По данным Суспильного, Швеция выделила 275 млн долларов, Норвегия - около 135 млн долларов, Нидерланды - 500 млн евро на первый пакет, а Дания - около 580 млн датских крон.

Программа PURL
Программа PURL / Инфографика: Главред

Какую помощь Польша обсуждает с Украиной

Параллельно Варшава обсуждает с Киевом другие форматы военного сотрудничества. Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что страна рассматривает передачу Украине двух истребителей МиГ-29.

Взамен Польша получит доступ к украинским беспилотным и антидроновым технологиям. По словам Томчика, соглашение находится на стадии согласования последних деталей.

Польша и Украина - новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск не раз высказывался о войне в Украине. В частности, он заявил, что осень и зима могут стать решающими для Украины. Туск также связал судьбу Украины с безопасностью самой Польши.

Польский премьер объяснял и мотивы помощи Киеву. По его словам, поддержка Украины остается вопросом национальной безопасности Варшавы. Отдельно Туск назвал четыре столпа обороны польского государства.

Свою позицию по войне озвучивал и президент Польши Кароль Навроцкий. Он заявил о поддержке Украины в войне против страны-агрессора РФ. В России его слова вызвали острую реакцию.

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