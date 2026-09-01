"Осень и зима могут стать решающими": Туск сделал тревожное заявление о войне в Украине

Главное из новостей:
- Туск заявил, что осень и зима будут решающими для Украины
- Премьер связал судьбу Украины с безопасностью Польши
- Он призвал мир не повторять политику потакания злу
Предстоящие осень и зима могут оказаться решающими не только для независимости Украины, но и для безопасности Польши - так оценил перспективы ближайших месяцев премьер-министр Дональд Туск. Заявление глава польского правительства сделал на Вестерплатте во время мероприятий, приуроченных к 87-й годовщине начала Второй мировой войны, сообщает Polsat News.
Россию Туск прямо назвал агрессором, развязавшим очередную жестокую войну. Символизм даты он использовал для сравнения: по его словам, спустя 87 лет после начала Второй мировой войны зло вновь поджидает за польскими границами.
Самый острый фрагмент речи премьер посвятил тому, что происходит в нескольких сотнях километров от места его выступления.
"Люди снова гибнут, тысячи и сотни тысяч, дети снова гибнут под бомбами. И это прямо через дорогу, в Украине. Судьба Украины - это также наша судьба в ближайшем будущем", - подчеркнул Туск.
Призыв к свободному миру
Оценивая временные рамки, польский премьер не ограничился украинским контекстом. Следующий период он назвал критическим как для собственного государства, так и для западных партнеров, а историческую аналогию привел на конкретном примере 1938 года.
"И для нас тоже. Для безопасности Польши и всего свободного мира (…). С Вестерплатте мы громко кричим всему свободному миру: проявите солидарность. Мы должны помочь Украине выжить сегодня. Мы не можем повторить эти ошибки, мы не можем повторить Мюнхен. Мы не можем повторить эту ужасную, беспомощную, бессильную политику потакания злу", - заявил Туск.
Почему именно Вестерплатте
Место выступления имеет прямое отношение к содержанию сказанного. Именно на этом полуострове в Гданьске 1 сентября 1939 года немецкий линкор "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь по польскому военному складу - этот эпизод традиционно считают первым сражением Второй мировой войны, а ежегодные церемонии там стали для польских правительств площадкой для важнейших заявлений о безопасности.
Ссылка на Мюнхенское соглашение 1938 года, когда Великобритания и Франция согласились на передачу Германии Судетской области Чехословакии, в польской политической риторике служит устоявшимся синонимом уступок агрессору, которые не предотвратили войну, а лишь отложили её.
Когда война в Украине может закончиться
"Главред" писал, что, по словам бывшего главы Минобороны Украины Михаила Федорова, РФ будет стремиться затягивать войну. Москва не пойдет на быстрое завершение войны.
Поэтому война в Украине может продолжаться ещё как минимум два-три года. Но он подчеркнул, что ситуация может меняться "от месяца к месяцу" из-за динамичного развития событий как на фронте, так и в тылу.
Заявления Туска об Украине - новости по теме
Как писал Главред, Туск заявил, что помощь Украине в войне против России не является услугой Киеву - это вопрос безопасности самого польского государства. Соответствующее заявление он сделал во время парада в Гдыне.
Глава правительства не отрицает, что двусторонняя повестка дня Варшавы и Киева содержит немало острых тем. Но военный аспект, по его словам, лежит в другой плоскости.
Ранее Туск сообщал, что в Польше задержали гражданина России, которого завербовали российские разведывательные службы для подготовки убийства гражданина США и Украины.
Задержание произошло 7 августа в результате совместной операции Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) и полиции. По словам Туска, россиянин должен был совершить покушение в Варшаве. Его потенциальной жертвой был мужчина с двойным гражданством - США и Украины.
Имя пострадавшего польские власти не раскрывают. Туск отметил лишь, что этот человек был "неудобен с точки зрения режима Путина".
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Об источнике: Polsat News
Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008 года. Руководителем канала с момента его создания является Генрик Собирайский, пишет Википедия.
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