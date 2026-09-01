Дроны атаковали РФ: в Ленобласти горит порт Усть-Луга, в Тольятти гремят взрывы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке дронов атаковать Москву минувшей ночью.

https://glavred.info/war/drony-atakovali-rf-v-lenoblasti-gorit-port-ust-luga-v-tolyatti-gremyat-vzryvy-10793045.html Ссылка скопирована

Ночной удар России - горит морской порт / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Ночью БПЛА атаковали Ленинградскую, Самарскую области и Москву

В порту Усть-Луга вспыхнул пожар после ударов дронов

В Тольятти зафиксированы взрывы и повреждение жилого дома

В ночь на 1 сентября дроны атаковали несколько регионов России. В Ленинградской области после серии ударов загорелся крупный торговый морской порт. В Самарской области РФ сообщается о серии взрывов и "приоетах" в Тольятти. Также дроны долетели до Москвы.

Атака на порт Усть-Луга

Губернатор региона Александр Дрозденко написал о том, что под ударом в Ленинградской области оказался порт Усть-Луга.

видео дня

"В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, наблюдается возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. Продолжается отражение атаки", - отметил чиновник.

По информации Дрозденко, атака на Ленинградскую область началась около 02:00 и продолжалась до самого утра. В небе над регионом были зафиксированы десятки БПЛА.

По состоянию на 04:30, как утверждает губернатор, противовоздушная оборона якобы уничтожила не менее 44 дронов. Вся информация о последствиях устанавливается.

"И на данный момент порт Усть-Луги горит", - написали утром аналитики канала Exilenova+.

Порт Усть Луги горит / t.me/exilenova_plus

Атака на Тольятти

Помимо Ленинградской области ночью дроны также нанесли удары по Самарской области РФ. Telegram-канал Exilenova+ сообщал о серии взрывов, попаданиях и пожаре в Тольятти.

Дроны якобы нанесли удар по одному из предприятий в Тольятти. Никаких подтверждений этой информации пока нет.

Кроме того, в Тольятти российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы "отработали" по жилому дому. OSINT-каналы сообщают о повреждениях здания в результате попыток российской ПВО сбить дроны.

Российские СМИ со ссылкой на губернатора Самарской области сообщали о повреждении гражданской инфраструктуры, однако подробности неизвестны.

Тольятти после работы РЭБ / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Москву

О попытке дронов атаковать Москву этой ночью сообщил также мэр Сергей Собянин. По его информации, сначала российская ПВО якобы сбила 12 БПЛА в окрестностях столицы РФ, а через некоторое время - ещё 5 дронов.

"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", - отметил Собянин.

Атаки по территории России - новости

Как писал Главред, в пятницу, 28 августа, Россию атаковали дроны. В Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

В ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы писали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилетов" вспыхнули пожары.

В ночь на 22 августа в Самарской области России прогремел взрывы. Под утро беспилотники нанесли удары по складу российского маркетплейса OZON. На месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред