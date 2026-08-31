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Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах

Дарья Пшеничник
31 августа 2026, 20:12
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За сутки 31 августа в Киевской области подверглись вражеским ударам склады трёх крупных торговых сетей - Varus, "АТБ" и "Аврора".
Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах
Россия наносит удары по складам крупных украинских ритейлеров в Киевской области / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Varus, Вадим Лях/Facebook, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

видео дня
  • Почему РФ целенаправленно атакует склады ритейлеров
  • Грозит ли киевлянам дефицит основных продуктов
  • Как разрушение логистики повлияет на цены
  • Какова ситуация сейчас с магазинами "АТБ"

Российские войска перешли к новой тактике целенаправленного экономического и психологического давления на столицу Украины. В последние дни главным вектором массированных атак дронами на Киевскую область стало сознательное уничтожение гражданской инфраструктуры - складских комплексов, распределительных центров и крупных логистических узлов ведущих торговых сетей.

В связи с повторными попаданиями по объектам ритейла вопрос о том, выдержит ли столица серию ударов по своей продовольственной безопасности и грозит ли киевлянам дефицит товаров, перестал быть гипотетическим. Издание "Главред" собрало основную информацию о масштабных воздушных атаках, их последствиях для логистики и оценках экспертов относительно будущего украинского ритейла.

Массированные удары реактивными дронами: новая тактика и цели врага

Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах
Юрий Игнат / Фото: скриншот с YouTube

Ночью и днём 31 августа Киевская область оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Как сообщил в ходе телемарафона начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг существенно изменил тактику, увеличив использование скоростных реактивных БПЛА и дронов типа "Бандероль".

За последние 4 суток россияне запустили более 1,5 тыс. БПЛА, из которых около 800 - реактивные. Игнат напомнил, что россияне увеличили использование реактивных БПЛА в июле - тогда их было запущено в 5 раз больше по сравнению с июнем, а по итогам августа их количество может ещё вырасти.

Также увеличилось количество применений "Бандеролей", которые летят со скоростью до 600 км/ч. Сбивать их сложнее, поэтому по ним отрабатывают зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия и авиация с ракетами класса "воздух–воздух".

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что общий показатель сбиваемых беспилотников достаточно высок - 88–90%, а в отношении реактивных БПЛА он ниже из-за их высокой скорости. Найденные обломки свидетельствуют о том, что "Шахеды" были произведены буквально две недели назад. По словам Игната, российские атаки направлены не только на оказание психологического давления на жителей столицы, но и преследуют четкую цель - "логистические и торговые центры, почтовые терминалы, объекты критической инфраструктуры и другие стратегические объекты".

Три сети потеряли склады в Киевской области за сутки

В результате ударов врага значительные разрушения понесли складские помещения сразу трех крупных торговых сетей в разных районах области. По данным Киевской ОГА, в результате утренней атаки ранения получили восемь человек:

"Враг продолжает атаковать гражданские объекты. В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение. В Бориспольском районе - три складских помещения и многоквартирный дом. Россия в очередной раз наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Работаем над ликвидацией последствий атаки", - сообщил утром глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

По данным Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), в поселке Погребы Броварского района под удар попали склады сети "АТБ". Днём 31 августа в Бучанском районе в результате попадания разразился масштабный пожар на складах сети "Аврора". Из-за задымления КГГА призвала киевлян закрывать окна и реже выходить на улицу.

Соучредитель сети "Аврора" Тарас Панасенко подтвердил утрату объекта:

"Самое главное, что никто из наших сотрудников не пострадал, все наши коллеги находились в укрытии. О других последствиях атаки сможем говорить позже".

Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах
Последствия атаки РФ на распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области, 31 августа 2026 года / Фото: Белогородская территориальная община

Для сети Varus это был уже второй удар по логистике в регионе. В пресс-службе компании сообщили:

"Снова был атакован склад Varus в Киевской области. Атака нанесла значительный ущерб: было повреждено и уничтожено большое количество наших товаров. Из-за этого в ближайшее время возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках наших магазинов".

В компании заверили, что все магазины работают в обычном режиме, а также выразили поддержку коллегам:

"В то же время искренне сочувствуем нашим партнерам, чьи товары хранились на складских площадках рядом с нами и также пострадали в результате нападения".

Грозит ли столице дефицит продуктов: оценка экономистов

Несмотря на серьезность потерь в логистике, эксперты уверяют, что угроза массового закрытия супермаркетов или тотального дефицита товаров в Киеве преувеличена.

Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах
Олег Пендзин / Фото: Олег Пендзин/facebook

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Телеграфу" подчеркивает, что "ни одного закрытого магазина вы не увидите". По его словам, 40–45 % месячной продовольственной корзины украинцев формируется на сельскохозяйственных рынках и в небольших магазинах рядом с домом.

"Дефицита продуктов в Украине нет. Если чего-то нет в супермаркете, это все есть на сельскохозяйственном рынке или в маленьком магазинчике неподалеку", - говорит Пендзин.

Экономист подчеркивает, что удары пока носят локальный характер и касаются преимущественно Киева, тогда как на западе страны склады работают без изменений. Тем не менее, Пендзин критикует ритейлеров за медленную децентрализацию:

"Ритейл тихонько себе жил, будто это его не касается. Построили огромное количество крупных логистических центров возле каждого областного центра, и только теперь нанесли удар по ритейлу".

Риски для бизнеса и ценовой прогноз: стоит ли ожидать подорожания

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан в комментарии "Телеграфу" оценил ситуацию более осторожно. Он считает, что Украина как чистый экспортер продовольствия полностью обеспечит себя базовыми продуктами, однако с импортом (охлажденная рыба, экзотические фрукты) могут возникнуть сложности.

"Закрыться могут в первую очередь самые мелкие сети, которым приходится тяжелее всего. Но если крупные сети жестко зависят от собственных или чужих распределительных центров, они тоже находятся под угрозой", - предупреждает Мовчан.

Самым серьезным фактором народный депутат называет уничтожение специализированных складов:

"Это может повлиять на цены, потому что холодильные склады придется арендовать, и возникнет их дефицит. Это просто поднимет цену на товар", - объясняет Мовчан.

В то же время сдерживающим фактором для роста цен остается высокая конкуренция на рынке. По словам Олега Пендзина, сети не осмелятся массово перекладывать убытки на покупателей:

"Они прекрасно понимают: поднимут цены - и завтра от них уйдет последний покупатель. Поэтому они не могут поднять цены, хотя очень хотели бы переложить расходы на потребителя".

Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах
Последствия нападения на склад Varus в Киевской области 31 августа / Фото: пресс-служба Varus

Как перестраивается ритейл и чего ожидать потребителям

На данный момент ни одна из крупных сетей не заявляла о намерении сворачивать работу. В "АТБ" пока отмечают, что сеть работает в обычном режиме, а точечное отсутствие товаров связано с временным обновлением лимитов продаж и повышенным спросом, а не с нехваткой продукции.

Главным вызовом для ритейла станет скорость распределения товарных запасов и их перемещение на более мелкие площадки. Если удары по хабам будут продолжаться, компаниям придется оперативно менять схемы поставок. Для обычных киевлян это будет означать лишь возможное временное изменение ассортимента или необходимость время от времени покупать отдельные товары на рынках или в альтернативных сетях.

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Об персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Военно-воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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