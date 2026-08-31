Вешалки для одежды уходят в прошлое: во всем мире массово используют альтернативу

Раздвижные настенные шкафы скрывают верхнюю одежду за фасадом и помогают освободить пространство даже в небольшой прихожей.

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Вешалки для одежды больше не в моде - как обустраивают прихожие в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем заменить вешалку в прихожей

Как обустроить маленькую прихожую

Классические вешалки постепенно теряют популярность в оформлении прихожих, а дизайнеры делают ставку на скрытые системы хранения. Новый тренд 2026 года позволяет убрать верхнюю одежду из поля зрения и одновременно эффективнее использовать площадь. Об этом сообщает издание Kobieta.

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Перегруженные вешалки с пальто, куртками и аксессуарами могут создавать ощущение беспорядка уже при входе в дом. Именно поэтому современные интерьерные решения смещаются в сторону конструкций, которые остаются практичными, но почти незаметными.

Главред выяснил, чем можно заменить вешалки.

Что использовать вместо вешалки в прихожей

Один из главных трендов - минималистичные настенные системы, позволяющие спрятать одежду за плоским фасадом. Такой подход особенно уместен в небольших квартирах, где важно рационально использовать каждый сантиметр.

"Классическая вешалка уходит в прошлое. Новый тренд в оформлении прихожей", - отмечают эксперты.

Вместо открытой конструкции можно установить складной настенный шкаф. В закрытом состоянии он не привлекает внимания и помогает сохранить визуально свободное пространство.

Какой шкаф стал трендом 2026 года

Особое внимание привлекают модели с выдвижной штангой, спрятанной за фасадом. Внутри можно разместить верхнюю одежду и аксессуары, а после закрытия дверец система практически исчезает из интерьера.

"Хит сезона? Складной настенный шкаф с выдвижной штангой, скрытой за фасадом. Пальто, куртки, шарфы и сумки исчезают за закрытыми дверцами, которые можно украсить лаком, ротангом, светлым деревом или просто покрасить в цвет стены. После закрытия гардероб сливается с окружающей обстановкой, создавая эффект идеального порядка", - говорится в материале.

Такое решение позволяет не отказываться от вместительности ради минималистичного вида. Фасад можно адаптировать под общий стиль помещения - от натурального дерева до поверхности, окрашенной в тон стен.

Смотрите видео об альтернативе вешалкам:

Почему скрытая система хранения удобна для маленькой квартиры

Для компактной прихожей настенная конструкция имеет еще одно преимущество: она не создает дополнительной визуальной нагрузки. Одежду, которая обычно остается на виду, можно убрать за дверцы, освободив пространство у входа.

"Эта система, вдохновленная стилем парижских городских домов и современных апартаментов, прекрасно подходит для тех мест, где эстетика сочетается с функциональностью. Встроенная штанга, которая иногда бывает выдвижной или раздвижной, вмещает несколько вешалок, а некоторые модели имеют дополнительную полку или ряд крючков для аксессуаров", - рассказывают эксперты.

Напомним, как ранее сообщал Главред, дизайнеры отмечали, что холодные серые стены постепенно теряют позиции в интерьерных трендах. Они советуют отказаться от холодного минимализма и выбирать более тёплые оттенки для стен в помещениях.

Также дизайнеры сообщили, что традиционные душевые кабины уходят в прошлое, и на их место рекомендуют устанавливать современные решения. В публикации описаны преимущества итальянского душа без поддона как способа визуально расширить пространство.

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