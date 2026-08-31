Вешалки для одежды уходят в прошлое: во всем мире массово используют альтернативу

О чем идет речь в материале:
- Чем заменить вешалку в прихожей
- Как обустроить маленькую прихожую
Классические вешалки постепенно теряют популярность в оформлении прихожих, а дизайнеры делают ставку на скрытые системы хранения. Новый тренд 2026 года позволяет убрать верхнюю одежду из поля зрения и одновременно эффективнее использовать площадь. Об этом сообщает издание Kobieta.
Перегруженные вешалки с пальто, куртками и аксессуарами могут создавать ощущение беспорядка уже при входе в дом. Именно поэтому современные интерьерные решения смещаются в сторону конструкций, которые остаются практичными, но почти незаметными.
Главред выяснил, чем можно заменить вешалки.
Что использовать вместо вешалки в прихожей
Один из главных трендов - минималистичные настенные системы, позволяющие спрятать одежду за плоским фасадом. Такой подход особенно уместен в небольших квартирах, где важно рационально использовать каждый сантиметр.
"Классическая вешалка уходит в прошлое. Новый тренд в оформлении прихожей", - отмечают эксперты.
Вместо открытой конструкции можно установить складной настенный шкаф. В закрытом состоянии он не привлекает внимания и помогает сохранить визуально свободное пространство.
Какой шкаф стал трендом 2026 года
Особое внимание привлекают модели с выдвижной штангой, спрятанной за фасадом. Внутри можно разместить верхнюю одежду и аксессуары, а после закрытия дверец система практически исчезает из интерьера.
"Хит сезона? Складной настенный шкаф с выдвижной штангой, скрытой за фасадом. Пальто, куртки, шарфы и сумки исчезают за закрытыми дверцами, которые можно украсить лаком, ротангом, светлым деревом или просто покрасить в цвет стены. После закрытия гардероб сливается с окружающей обстановкой, создавая эффект идеального порядка", - говорится в материале.
Такое решение позволяет не отказываться от вместительности ради минималистичного вида. Фасад можно адаптировать под общий стиль помещения - от натурального дерева до поверхности, окрашенной в тон стен.
Смотрите видео об альтернативе вешалкам:
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Почему скрытая система хранения удобна для маленькой квартиры
Для компактной прихожей настенная конструкция имеет еще одно преимущество: она не создает дополнительной визуальной нагрузки. Одежду, которая обычно остается на виду, можно убрать за дверцы, освободив пространство у входа.
"Эта система, вдохновленная стилем парижских городских домов и современных апартаментов, прекрасно подходит для тех мест, где эстетика сочетается с функциональностью. Встроенная штанга, которая иногда бывает выдвижной или раздвижной, вмещает несколько вешалок, а некоторые модели имеют дополнительную полку или ряд крючков для аксессуаров", - рассказывают эксперты.
Напомним, как ранее сообщал Главред, дизайнеры отмечали, что холодные серые стены постепенно теряют позиции в интерьерных трендах. Они советуют отказаться от холодного минимализма и выбирать более тёплые оттенки для стен в помещениях.
Также дизайнеры сообщили, что традиционные душевые кабины уходят в прошлое, и на их место рекомендуют устанавливать современные решения. В публикации описаны преимущества итальянского душа без поддона как способа визуально расширить пространство.
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Об источнике: Onet Kobieta
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