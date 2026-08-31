Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Вешалки для одежды уходят в прошлое: во всем мире массово используют альтернативу

Юрий Берендий
31 августа 2026, 20:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Раздвижные настенные шкафы скрывают верхнюю одежду за фасадом и помогают освободить пространство даже в небольшой прихожей.

Вешалки для одежды уходят в прошлое: во всем мире массово используют альтернативу
Вешалки для одежды больше не в моде - как обустраивают прихожие в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Чем заменить вешалку в прихожей
  • Как обустроить маленькую прихожую

Классические вешалки постепенно теряют популярность в оформлении прихожих, а дизайнеры делают ставку на скрытые системы хранения. Новый тренд 2026 года позволяет убрать верхнюю одежду из поля зрения и одновременно эффективнее использовать площадь. Об этом сообщает издание Kobieta.

видео дня

Перегруженные вешалки с пальто, куртками и аксессуарами могут создавать ощущение беспорядка уже при входе в дом. Именно поэтому современные интерьерные решения смещаются в сторону конструкций, которые остаются практичными, но почти незаметными.

Главред выяснил, чем можно заменить вешалки.

Что использовать вместо вешалки в прихожей

Один из главных трендов - минималистичные настенные системы, позволяющие спрятать одежду за плоским фасадом. Такой подход особенно уместен в небольших квартирах, где важно рационально использовать каждый сантиметр.

"Классическая вешалка уходит в прошлое. Новый тренд в оформлении прихожей", - отмечают эксперты.

Вместо открытой конструкции можно установить складной настенный шкаф. В закрытом состоянии он не привлекает внимания и помогает сохранить визуально свободное пространство.

Какой шкаф стал трендом 2026 года

Особое внимание привлекают модели с выдвижной штангой, спрятанной за фасадом. Внутри можно разместить верхнюю одежду и аксессуары, а после закрытия дверец система практически исчезает из интерьера.

"Хит сезона? Складной настенный шкаф с выдвижной штангой, скрытой за фасадом. Пальто, куртки, шарфы и сумки исчезают за закрытыми дверцами, которые можно украсить лаком, ротангом, светлым деревом или просто покрасить в цвет стены. После закрытия гардероб сливается с окружающей обстановкой, создавая эффект идеального порядка", - говорится в материале.

Такое решение позволяет не отказываться от вместительности ради минималистичного вида. Фасад можно адаптировать под общий стиль помещения - от натурального дерева до поверхности, окрашенной в тон стен.

Смотрите видео об альтернативе вешалкам:

Почему скрытая система хранения удобна для маленькой квартиры

Для компактной прихожей настенная конструкция имеет еще одно преимущество: она не создает дополнительной визуальной нагрузки. Одежду, которая обычно остается на виду, можно убрать за дверцы, освободив пространство у входа.

"Эта система, вдохновленная стилем парижских городских домов и современных апартаментов, прекрасно подходит для тех мест, где эстетика сочетается с функциональностью. Встроенная штанга, которая иногда бывает выдвижной или раздвижной, вмещает несколько вешалок, а некоторые модели имеют дополнительную полку или ряд крючков для аксессуаров", - рассказывают эксперты.

Напомним, как ранее сообщал Главред, дизайнеры отмечали, что холодные серые стены постепенно теряют позиции в интерьерных трендах. Они советуют отказаться от холодного минимализма и выбирать более тёплые оттенки для стен в помещениях.

Также дизайнеры сообщили, что традиционные душевые кабины уходят в прошлое, и на их место рекомендуют устанавливать современные решения. В публикации описаны преимущества итальянского душа без поддона как способа визуально расширить пространство.

Читайте также:

Об источнике: Onet Kobieta

Onet Kobieta (Женщина) - это раздел польского издания Onet, посвященный женской тематике, который охватывает широкий спектр вопросов, связанных с жизнью и интересами женщин. Этот раздел портала содержит статьи, советы, интервью и репортажи, предназначенные преимущественно для женщин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
дизайн
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах

Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах

20:12Аналитика
Зеленский провел важные переговоры с представителями Трампа: о чем шла речь

Зеленский провел важные переговоры с представителями Трампа: о чем шла речь

20:03Украина
"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

19:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

Последние новости

21:02

Одну жидкость нельзя применять на телевизоре: последствия необратимы

20:57

Тест на IQ: нужно найти собаку среди овец за 9 секунд

20:42

Смесь соды, порошка и сахара: какую именно проблему на кухне решает эта паста

20:32

Тест на внимательность: нужно найти рыбу среди акул за 7 секунд

20:31

Вешалки для одежды уходят в прошлое: во всем мире массово используют альтернативуВидео

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
20:26

Главный секрет успеха Козерогов этой осенью: гороскоп Таро на сентябрь 2026Видео

20:12

Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах

20:03

Зеленский провел важные переговоры с представителями Трампа: о чем шла речь

19:49

Хранение треснувшей посуды: какие финансовые проблемы привлекают чашки

Реклама
19:46

Исполнение желаний и большой успех: Таро-прогноз для Стрельцов на сентябрь 2026Видео

19:37

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

19:25

Зачем бананы моют водой с уксусом: неожиданный секрет долгого храненияВидео

19:10

У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

19:10

Путину предложили саммит с Трампом и Зеленским: Невзлин объяснил ответ Кремлямнение

18:43

РФ готовит новый удар по Европе: Жданов раскрыл сценарий агрессии против НАТО

18:33

Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

18:27

Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

18:08

Зачем оставлять лимонную цедру в сливной трубе: в чём секрет метода

18:00

Маричка Падалко рассказала, зачем они повенчались с мужем

17:40

Эрдоган подготовил для встречи с Путиным предложение о войне в Украине - росСМИ

Реклама
17:35

Путин встретился с Си Цзиньпином — что сказали об Украине после переговоров

17:30

Облегчение: соседи Меган и Гарри рассказали, как прощались с парой в США

17:07

Опытные садоводы посыпают траву золой осенью — для чего

17:02

"Может, мы уже женаты": Светлицкая удивила заявлением о свадьбе с Цимбалюком

17:02

Главные медиа Италии сообщили, что стране удалось "завербовать Михаила Федорова"

16:48

В центре Ровно прогремели два взрыва: погиб полицейский, ещё трое - раненыФото

16:42

Стиралка может сломаться из-за одной забытой детали: что нужно делать каждые 2–3 месяцаВидео

16:29

Зачем ставить стакан с водой на подоконник: работает ли этот метод зимой

16:27

Никакой не "сверчок": как правильно назвать насекомое на украинском языке

16:23

"За счет наглости": известный ведущий заговорил про отношения с Тиной Кароль

16:21

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 1 сентября

16:03

Зачем замораживать свечу перед использованием: работает ли этот метод

15:45

Слово "розбещений" употребляют неверно: как на украинском назвать такого человека

15:44

Маршрут одинаковый: почему реактивные "Шахеды" долетают до Киева и реально ли их сбить

15:39

"Волной отбросило мою машину": Гросу пережила прилет в отель под Киевом

15:33

Как красиво назвать двойняшек: парные имена, которые в моде в 2026 году

15:02

Защита от гниения и прорастания: как хранить лук в квартире до весны

14:56

Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд

14:55

Осенняя прохлада накрывает Украину: когда начнется период дождей и гроз

14:35

Похороны Хайден Пенеттьери: семья актрисы приняла важное решение

Реклама
14:27

Гороскоп Таро на завтра 1 сентября: Овнам - конфликт, Льву - верить в себя

14:22

На заводе производителя дронов для Украины в Польше вспыхнул пожар — подробности

14:18

РФ резко нарастила удары реактивными дронами: Игнат раскрыл новую тактику врага

14:12

Историческая ошибка или смелость: что означает выражение "перейти Рубикон"

14:09

"Не ела три месяца": дочь Зиброва потеряла 23 кг из-за разбитого сердца

13:59

"Сама порезала": маме путинистки Повалий потребовалась помощь врачей

13:45

Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

13:40

Как уберечь чеснок от порчи: главное условие длительного хранения

13:18

В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

13:12

"РФ существует благодаря Гитлеру": историк ответил Путину и напомнил о неудобной правдеВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять