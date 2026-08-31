"Сама порезала": маме путинистки Повалий потребовалась помощь врачей

Путинистка Повалий рассказала, что ее мать упала в собственном доме в России.

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Таисия Повалий сама себе обрезала волосы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Кратко:

Что случилось с матерью путинистки

Что она сама себе сделала

В террористической России сообщили о том, что пострадала 84-летняя мама некогда украинской певицы и главной предательницы Украины Таисии Повалий.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, мать певицы, которую та насильно вывезла из Украины в Россию, упала дома и сломала руку. Певица сейчас якобы ухаживает за матерью, которая по последним данным, идет на поправку.

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Мама Повалий сломала руку / Фото Стархит

"Перелом со смещением. Но спасибо Господу, спасибо докторам. Мамочка уже восстанавливается, косточки приживаются, срастаются. Все хорошо у нас. Когда был этот шок - и у меня, и у мамы, - я взяла ножницы и сама себе подрезала волосы. Мне кажется, очень хорошо", - рассказала запроданка.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее победитель 10-го сезона популярного развлекательного шоу "Зважені та щасливі", в котором участники борются с лишним Вячеслав Грабовой, потерял всю свою семью.

Ранее также известный юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, продолжает волновать своих поклонниц жаркими фото.

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О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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