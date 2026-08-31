"Сама порезала": маме путинистки Повалий потребовалась помощь врачей

Кратко:
- Что случилось с матерью путинистки
- Что она сама себе сделала
В террористической России сообщили о том, что пострадала 84-летняя мама некогда украинской певицы и главной предательницы Украины Таисии Повалий.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, мать певицы, которую та насильно вывезла из Украины в Россию, упала дома и сломала руку. Певица сейчас якобы ухаживает за матерью, которая по последним данным, идет на поправку.
"Перелом со смещением. Но спасибо Господу, спасибо докторам. Мамочка уже восстанавливается, косточки приживаются, срастаются. Все хорошо у нас. Когда был этот шок - и у меня, и у мамы, - я взяла ножницы и сама себе подрезала волосы. Мне кажется, очень хорошо", - рассказала запроданка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее победитель 10-го сезона популярного развлекательного шоу "Зважені та щасливі", в котором участники борются с лишним Вячеслав Грабовой, потерял всю свою семью.
Ранее также известный юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, продолжает волновать своих поклонниц жаркими фото.
Вас также может заинтересовать:
- На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе
- "Тая Повалий сказала": Кудлай раскрыла подставу от предательницы Украины
- "Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред