Дроны добрались до Екатеринбурга: возле склада Wildberries вспыхнул пожар

Главное:
- Дроны атаковали Екатеринбург: есть падение в нескольких районах города
- Один из дронов упал в нескольких метрах от состава Wildberries
- Возле логистического центра вспыхнул пожар
Утром 31 августа беспилотники атаковали Екатеринбург. Одной из целей стал логистический центр Wildberries - после падения дрона и его обломков на территории объекта возникли возгорания.
Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Информацию о последствиях атаки также подтвердил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Что известно об атаке на Екатеринбург
Около 07:00 в городе объявили тревогу из-за угрозы ударов беспилотниками. Вскоре начали поступать сообщения о падении дронов и обломков в разных частях Екатеринбурга.
По словам Паслера, под ударом оказались, в частности, жилая застройка и логистический объект. На местах работают экстренные службы.
В районе Wildberries после падения беспилотника возник пожар. Людей с территории объекта эвакуируют.
В сети тем временем появились кадры с места происшествия. На одном из них видно, что беспилотник упал непосредственно возле логистического центра Wildberries - в нескольких метрах от склада.
На данный момент российские власти не сообщали о погибших или пострадавших. Информация о последствиях уточняется.
Дальнобойные удары Украины по России
Президент Финляндии Александр Стубб поддержал наращивание украинских дальнобойных возможностей.
По его словам, удары по целям в глубине России повышают для Москвы цену продолжения войны и могут влиять на общественные настроения.
"Если вы задаетесь вопросом, является ли это целесообразной военной стратегией с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, это так. Это единственный способ, с помощью которого мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах", - подчеркнул он.
Удары вглубь РФ - последние новости
Как писал Главред, российский Белгород подвергся массированному ракетному удару. Под ударом оказались объекты энергетической и логистической инфраструктуры. В частности, сообщается о попаданиях в районе Белгородской ТЭЦ и электроподстанции.
Напомним, в ночь на 30 августа в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали несколько областей РФ, в том числе Ленинградскую. В городе Кириши местные жители сообщили о ракетном ударе по НПЗ"Киришинефтеоргсинтез". Мониторы отметили, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.
Кроме того, в ночь на 29 августа Ростовскую область массированно атаковали беспилотники. Под ударом оказались склады маркетплейса OZON, сети электроники DNS и судостроительный завод в районе Аксая, где после взрыва загорелся корабль.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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