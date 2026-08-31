Дроны добрались до Екатеринбурга: возле склада Wildberries вспыхнул пожар

Последствия атаки беспилотников были зафиксированы сразу в нескольких районах города.

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Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Дроны атаковали Екатеринбург: есть падение в нескольких районах города

Один из дронов упал в нескольких метрах от состава Wildberries

Возле логистического центра вспыхнул пожар

Утром 31 августа беспилотники атаковали Екатеринбург. Одной из целей стал логистический центр Wildberries - после падения дрона и его обломков на территории объекта возникли возгорания.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Информацию о последствиях атаки также подтвердил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

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Что известно об атаке на Екатеринбург

Около 07:00 в городе объявили тревогу из-за угрозы ударов беспилотниками. Вскоре начали поступать сообщения о падении дронов и обломков в разных частях Екатеринбурга.

По словам Паслера, под ударом оказались, в частности, жилая застройка и логистический объект. На местах работают экстренные службы.

В районе Wildberries после падения беспилотника возник пожар. Людей с территории объекта эвакуируют.

В сети тем временем появились кадры с места происшествия. На одном из них видно, что беспилотник упал непосредственно возле логистического центра Wildberries - в нескольких метрах от склада.

На данный момент российские власти не сообщали о погибших или пострадавших. Информация о последствиях уточняется.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Дальнобойные удары Украины по России

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал наращивание украинских дальнобойных возможностей.

По его словам, удары по целям в глубине России повышают для Москвы цену продолжения войны и могут влиять на общественные настроения.

"Если вы задаетесь вопросом, является ли это целесообразной военной стратегией с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, это так. Это единственный способ, с помощью которого мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах", - подчеркнул он.

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, российский Белгород подвергся массированному ракетному удару. Под ударом оказались объекты энергетической и логистической инфраструктуры. В частности, сообщается о попаданиях в районе Белгородской ТЭЦ и электроподстанции.

Напомним, в ночь на 30 августа в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали несколько областей РФ, в том числе Ленинградскую. В городе Кириши местные жители сообщили о ракетном ударе по НПЗ"Киришинефтеоргсинтез". Мониторы отметили, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Кроме того, в ночь на 29 августа Ростовскую область массированно атаковали беспилотники. Под ударом оказались склады маркетплейса OZON, сети электроники DNS и судостроительный завод в районе Аксая, где после взрыва загорелся корабль.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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