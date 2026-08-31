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Пророссийские силы в Германии хотят прекратить помощь Украине: что они задумали

Инна Ковенько
31 августа 2026, 07:04
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В случае избрания в ландтаг партия BSW намерена вынести этот вопрос на одно из первых голосований.
Пророссийские силы в Германии хотят прекратить помощь Украине: что они задумали
В Германии две партии хотят прекратить помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, BSW

Главное:

  • BSW хочет добиться прекращения военной и финансовой помощи Украине
  • В партии считают помощь Украине финансовым бременем для Германии
  • В Саксонии-Анхальт партия рассчитывает на поддержку пророссийской AfD

Немецкая политическая сила BSW планирует после выборов вынести на голосование инициативу против дальнейшей помощи Украине. Для ее принятия партия рассчитывает на поддержку правопопулистской AfD. Об этом сообщает N-TV.

Лидеры BSW в Саксонии-Анхальт Клаудия Виттиг и Томас Шульце заявили, что в случае прохождения партии в ландтаг голосование за такую инициативу станет одним из ее первых шагов.

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"Отказ от помощи Украине - известная позиция партии AfD. Поэтому мы исходим из того, что они поддержат это решение. Теоретически также не исключено, что к ним присоединится партия "Die Linke" (Левые)", - говорится в статье.

В то же время представители BSW отмечают, что никакой предварительной договоренности с AfD нет.

BSW также хочет добиться, чтобы будущее правительство Саксонии-Анхальт выступало против выделения средств Украине на федеральном уровне. В партии считают поддержку Киева финансовым бременем для Германии и заявляют, что она якобы повышает риск распространения войны на территорию страны.

Сама Сара Вагенкнехт ранее неоднократно выступала против дальнейших поставок оружия Украине и призывала прекратить финансирование её обороны.

В то же время на общенациональном уровне позицию о прекращении поддержки Украины разделяет не большинство населения. Согласно опросу, приведённому NTV, 52% немцев готовы поддержать усиление помощи Украине, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров, тогда как 35% выступают против.

BSW в настоящее время борется за проход в ландтаг Саксонии-Анхальт. В опросах партия находится около проходного барьера, тогда как AfD имеет более 40% поддержки. Выборы в земельный парламент состоятся 6 сентября.

Помощь Украине - последние новости

Главред писал, что Италия готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, в который могут войти дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны. Главной составляющей нового пакета должны стать четыре батареи SAMP/T NG - современные системы ПВО, предназначенные, в частности, для перехвата баллистических ракет.

Политолог Андрей Золотарев заявил, что получение разрешения США на производство высокотехнологичного оружия зависит от изменения позиции президента США. Андрей Золотарев подчеркнул, что получение лицензии на Patriot потребует урегулирования внешнеполитических условий. Производство, по его словам, потребует миллиардов инвестиций и многих лет работы.

Напомним, Украина получила новые ракеты для систем Patriot, ракеты AIM, а также подтверждение о передаче нескольких систем противовоздушной обороны Crotale с боеприпасами. В то же время Киев договаривается с партнерами о новых финансовых, энергетических и оборонных пакетах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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N-TV

N-TV - это официальный сайт немецкого новостного телеканала N-TV, принадлежащего медиагруппе RTL Deutschland (RTL Group). Канал был запущен 30 ноября 1992 года и считается одним из первых круглосуточных новостных телеканалов Германии.

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