Стиралка прослужит гораздо дольше: хитрый способ от плесени и засоров

Вы узнаете:
- Важно проверять карманы одежды перед стиркой и не допускать перегибов сливного шланга
- Причиной поломки может быть неисправность сливного насоса, электрики или канализации
Иногда после стирки вода остается внутри барабана. Такое может произойти из-за засора сливного шланга, его перегиба, загрязненного фильтра, неисправности насоса или при подготовке техники к длительному хранению.
Перед началом работы стиральную машину необходимо отключить от электросети, пишет Martha Stewart.
Затем следует определить расположение сливного шланга и фильтра насоса - точное место зависит от модели, поэтому при необходимости стоит обратиться к инструкции производителя.
Для слива понадобится неглубокая емкость и несколько полотенец. После открытия сливного шланга или фильтра вода постепенно стечет в подготовленную емкость. Если отдельного аварийного шланга нет, фильтр следует откручивать медленно, чтобы контролировать поток воды.
Когда барабан опустеет, фильтр необходимо полностью снять и очистить от монет, ворса и другого мусора. После промывки его устанавливают обратно, подключают шланг и закрывают защитную панель.
Чтобы подобная проблема не повторялась, специалисты советуют проверять карманы одежды перед стиркой, не допускать перегибов сливного шланга и использовать моющее средство строго в рекомендованном количестве. Фильтр желательно очищать каждые четыре-шесть недель, а дверцу после стирки оставлять открытой для просушки.
Если после очистки фильтра и проверки шланга вода по-прежнему не уходит, причиной может быть неисправность сливного насоса, электрики или домашней канализации. В такой ситуации лучше обратиться к специалисту, а не пытаться самостоятельно разбирать технику.
Смотрите видео - главные особенности стиралки:
В видео автор подробно разбирает особенности стиральной машины - от дизайна и конструкции до управления и основных возможностей. Отдельное внимание уделено технологиям UltraCare и SensiCare, которые помогают подбирать оптимальный уход за разными тканями. Также в обзоре показаны барабан, загрузочный люк, максимальная вместимость и преимущества инверторного двигателя.
Кроме того, автор демонстрирует систему AutoDose. Она самостоятельно рассчитывает необходимое количество моющего средства с учетом выбранной программы и параметров стирки.
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Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
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