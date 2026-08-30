Стиралка прослужит гораздо дольше: хитрый способ от плесени и засоров

Специалисты советуют проверять карманы одежды перед стиркой и не допускать перегибов сливного шланга.

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Раскрыто главное правило для стиралки / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Pexels

Вы узнаете:

Важно проверять карманы одежды перед стиркой и не допускать перегибов сливного шланга

Причиной поломки может быть неисправность сливного насоса, электрики или канализации

Иногда после стирки вода остается внутри барабана. Такое может произойти из-за засора сливного шланга, его перегиба, загрязненного фильтра, неисправности насоса или при подготовке техники к длительному хранению.

Перед началом работы стиральную машину необходимо отключить от электросети, пишет Martha Stewart.

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Затем следует определить расположение сливного шланга и фильтра насоса - точное место зависит от модели, поэтому при необходимости стоит обратиться к инструкции производителя.

Для слива понадобится неглубокая емкость и несколько полотенец. После открытия сливного шланга или фильтра вода постепенно стечет в подготовленную емкость. Если отдельного аварийного шланга нет, фильтр следует откручивать медленно, чтобы контролировать поток воды.

Когда барабан опустеет, фильтр необходимо полностью снять и очистить от монет, ворса и другого мусора. После промывки его устанавливают обратно, подключают шланг и закрывают защитную панель.

Чтобы подобная проблема не повторялась, специалисты советуют проверять карманы одежды перед стиркой, не допускать перегибов сливного шланга и использовать моющее средство строго в рекомендованном количестве. Фильтр желательно очищать каждые четыре-шесть недель, а дверцу после стирки оставлять открытой для просушки.

Если после очистки фильтра и проверки шланга вода по-прежнему не уходит, причиной может быть неисправность сливного насоса, электрики или домашней канализации. В такой ситуации лучше обратиться к специалисту, а не пытаться самостоятельно разбирать технику.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - главные особенности стиралки:

В видео автор подробно разбирает особенности стиральной машины - от дизайна и конструкции до управления и основных возможностей. Отдельное внимание уделено технологиям UltraCare и SensiCare, которые помогают подбирать оптимальный уход за разными тканями. Также в обзоре показаны барабан, загрузочный люк, максимальная вместимость и преимущества инверторного двигателя.

Кроме того, автор демонстрирует систему AutoDose. Она самостоятельно рассчитывает необходимое количество моющего средства с учетом выбранной программы и параметров стирки.

Как писал Главред, многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная.

Ранее мы также писали о том, Сколько дней можно носить одни и те же носки без стирки.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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