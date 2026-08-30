Рыбалка в сентябре: в какие дни месяца рыба будет клевать лучше всего

Календарь клева на сентябрь подскажет благоприятные, нейтральные и неблагоприятные дни для рыбалки, а также расскажет, где искать рыбу осенью.

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Календарь рыбака на сентябрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда лучше всего рыбачить в сентябре

Какие дни считаются благоприятными

Где искать рыбу осенью

С наступлением осени и охлаждением воды поведение рыбы существенно меняется, однако сентябрь остается удачным временем для рыбалки. В начале месяца продолжают активно клевать карась, карп, лещ и плотва, а с первыми похолоданиями активнее проявляют себя хищники - щука, окунь и судак. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание УНИАН, на результат рыбалки в сентябре влияют погодные условия, температура воды, выбор места и снастей. В то же время рыбаки также могут ориентироваться на лунный календарь и народные наблюдения за активностью рыбы.

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Календарь поклевок на сентябрь

Благоприятные дни: 1–2, 5–6, 13–15, 19–20, 23–25 и 29 сентября. Эти даты считаются удачными для рыбалки, однако интенсивность клева будет зависеть от конкретного водоема и погодных условий.

Нейтральные дни: 3–4, 9–10, 12, 21–22 и 30 сентября. Клёв возможен, но для хорошего результата может потребоваться больше времени, правильный выбор места и удачно подобранная наживка.

Неблагоприятные дни: 7–8, 11, 16–18 и 26–28 сентября. По календарю эти даты считаются менее удачными для рыбалки, однако даже в такие периоды улов зависит от погоды, водоёма и поведения конкретного вида рыбы.

Где и когда искать рыбу осенью

Из-за постепенного понижения температуры воды рыба меняет места стоянки и часто перемещается с мелководья на более глубокие участки. Искать её стоит возле ям, бровок, корчей, подводных зарослей и других мест, где есть укрытие и достаточное количество корма.

В тёплые сентябрьские дни лучше всего отправляться на водоём ранним утром или вечером. Когда устанавливается стабильная прохладная погода, активность некоторых видов может смещаться на середину дня, когда вода немного прогревается под солнечными лучами.

Полнолуние / Инфографика: Главред

Как погода влияет на клев

Лунный календарь может служить лишь дополнительным ориентиром, тогда как решающее значение имеют реальные условия на водоёме. Стабильная погода в течение нескольких дней подряд часто создает лучшие условия для рыбалки, тогда как резкие изменения температуры, давления, ветра или уровня воды могут влиять на активность рыбы.

Поэтому даже в благоприятный по календарю день не стоит рассчитывать на гарантированный улов. Перед рыбалкой лучше учесть прогноз погоды, температуру воды, особенности конкретного водоема и поведение вида рыбы, которую планируете ловить.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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